Mua 0,6 kg cá nục bị tính tiền gấp đôi tại Bách Hóa Xanh ở Long An

Dân trí Mua 0,75kg thịt đùi nhưng khách hàng bị tính tiền 1,3kg; 0,6kg cá nục bị tính tiền 1,2kg; 1kg cá ba sa bị tính tiền 1,6kg... Sự việc được khách phát hiện tại cửa hàng Bách Hóa Xanh ở TP Tân An.

Sáng 24/7, trao đổi với Dân trí, ông Nguyễn Tuấn Thanh - Giám đốc Sở Công thương tỉnh Long An, cho biết đoàn kiểm tra liên ngành TP Tân An đã kiểm tra và lập biên bản đối với cửa hàng Bách Hóa Xanh (số 19, phường 3, TP Tân An) do nhân viên cửa hàng tính tiền nâng khối lượng chênh lệch cao hơn khối lượng thực tế khi người dân mua hàng.

"Tỉnh Long An và các huyện hiện nay đều thành lập các đoàn liên ngành để tiếp nhận phản ánh của người dân về việc cung ứng hàng hóa. Chúng tôi sẽ xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm", ông Thanh cho biết thêm.

Đoàn liên ngành TP Tân An đã lập biên bản tại cửa hàng Bách Hóa Xanh bị "tố" nâng khống khối lượng sản phẩm khi tính tiền.

Qua đây, Sở Công Thương kêu gọi người dân khi mua hàng tại các cửa hàng tiện ích cần kiểm tra lại hóa đơn trước khi rời khỏi cửa hàng. Mọi cá nhân, tổ chức có hành vi vi phạm về giá, lợi dụng dịch bệnh để thu lợi bất chính, găm hàng, đầu cơ hàng đều bị xử lý.

Trước đó, ngày 17/7, UBND TP Tân An tiếp nhận phản ánh của người dân về việc, bị cửa hàng Bách Hóa Xanh nâng khống khối lượng 3 sản phẩm.

Cụ thể, sản phẩm thịt đùi người dân mua 0,75kg thì nhân viên cửa hàng tính tiền 1,3kg; cá nục 0,6kg được tính tiền cho 1,2kg; cá saba 1 kg được tính giá cho 1,6kg.

Ngày 23/7, Đoàn kiểm tra liên ngành TP Tân An đã kiểm tra thực tế và lập biên bản đối với cửa hàng Bách Hóa Xanh. Đoàn yêu cầu cửa hàng có văn bản giải trình cho ngành chức năng trước ngày 26/7. Đồng thời, cửa hàng cũng được yêu cầu cửa hàng chấp hành nghiêm về niêm yết giá, bán đúng giá đã niêm yết, đặc biệt là tính tiền đúng khối lượng mà người dân đã mua.

Người dân phản ánh đã được trả lại 166.000 đồng tiền bị tính chênh lệch.

Xuân Hinh