MSB chuyển trọng tâm từ tăng trưởng tín dụng sang chất lượng dòng vốn

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu ngày càng tác động sâu rộng tới nền kinh tế toàn cầu, yêu cầu phát triển bền vững không còn là lựa chọn, mà đã trở thành tiêu chuẩn mới đối với cộng đồng doanh nghiệp.

MSB xác định, với ngành tài chính - ngân hàng, nơi nắm giữ vai trò “dẫn vốn” cho nền kinh tế, việc tích hợp các tiêu chí môi trường, xã hội và quản trị (ESG) vào chiến lược phát triển là điều kiện tiên quyết để bảo đảm tăng trưởng dài hạn và nâng cao năng lực chống chịu trước các rủi ro mới nổi.

Đại diện MSB (thứ 2 bên trái sang) nhận danh vị “Ngân hàng tích hợp ESG vào chiến lược phát triển dài hạn” (Ảnh: Mạnh Quân).

Tích hợp ESG không phải là đưa các sáng kiến riêng lẻ, mà là chiến lược toàn diện và dài hạn

Theo đại diện MSB, trong bối cảnh biến đổi khí hậu đã và đang tạo ra những tác động rõ rệt tới nền kinh tế Việt Nam, việc xem xét đầy đủ các yếu tố môi trường và xã hội trong quá trình phát triển là yêu cầu mang tính bắt buộc đối với mọi tổ chức kinh tế.

Với vị thế là một tổ chức tín dụng, đồng thời là đối tác quan trọng trong tiến trình chuyển đổi xanh của nền kinh tế, MSB lựa chọn tiếp cận ESG theo hướng tổng thể, dài hạn, thay vì các sáng kiến mang tính phong trào hay rời rạc.

“Việc tích hợp ESG được MSB xây dựng theo kế hoạch toàn diện, phù hợp với Kế hoạch hành động quốc gia, đồng thời có tính toán đầy đủ theo xu thế quốc tế và khả năng hỗ trợ từ các nguồn lực bên ngoài”, đại diện ngân hàng cho biết.

Chiến lược ESG của MSB tập trung vào 12 vấn đề trọng yếu, bao phủ ba trụ cột: Mở đường cho chuyển đổi bền vững, sẻ chia giá trị con người và bứt phá vì tương lai. Các trụ cột này được thiết kế nhất quán với tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi của ngân hàng, đồng thời được lồng ghép trực tiếp vào chiến lược kinh doanh và các kế hoạch, dự án mà MSB đang và sẽ triển khai.

Để minh họa cho sự thay đổi trong tư duy chiến lược, đại diện MSB cho biết: “Nếu trước đây ngân hàng tập trung chủ yếu vào tăng trưởng tín dụng, lợi nhuận, thì hiện nay, các chỉ tiêu như tỷ trọng nguồn vốn huy động và giải ngân cho doanh nghiệp hay dự án xanh; doanh thu, lợi nhuận từ các sản phẩm ngân hàng xanh… đã trở thành một phần trong hệ thống mục tiêu dài hạn”.

Song song với đó, MSB đã và đang phát triển các khung tài chính xanh, tài chính bền vững; hoàn thiện khung quản trị rủi ro ESG; xây dựng các chương trình đào tạo nhân sự đồng bộ nhằm bảo đảm năng lực thực thi trên toàn hệ thống.

Với cách tiếp cận này, MSB định vị vai trò là một tổ chức tài chính có trách nhiệm, chủ động dẫn dắt dòng vốn vào các lĩnh vực xanh và bền vững, đồng hành cùng doanh nghiệp và cộng đồng trong tăng trưởng dài hạn, đồng thời góp phần hiện thực hóa các cam kết của Chính phủ về phát triển bền vững và giảm phát thải.

Một trong những điểm nhấn trong chiến lược ESG của MSB nằm ở trụ cột quản trị. Ngay từ năm 2022, ngân hàng đã sớm triển khai nhiều quyết định mang tính đổi mới, bắt đầu từ việc hoàn thiện cơ cấu tổ chức và trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam thành lập Ủy ban Phát triển bền vững.

Ủy ban này có sự tham gia của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, các chuyên gia phụ trách môi trường - xã hội, được bố trí tại các khối quản lý rủi ro, quản lý tài chính. Cấu trúc này cho phép ESG được giám sát và điều phối ở cấp cao nhất, thay vì chỉ dừng ở các bộ phận chức năng riêng lẻ.

MSB cũng là thành viên đầu tiên từ Việt Nam tham gia Liên minh Ngân hàng Xanh - sáng kiến do IFC phối hợp với Cơ quan Tiền tệ Hong Kong (HKMA) và các tổ chức tài chính phát triển quốc tế thành lập. Thông qua liên minh này, MSB có cơ hội đào tạo nguồn nhân lực theo mô hình ngân hàng xanh, tiếp cận thông lệ tốt quốc tế về quản trị, tuân thủ, minh bạch và trách nhiệm giải trình.

MSB định vị vai trò là một tổ chức tài chính có trách nhiệm, chủ động dẫn dắt dòng vốn vào các lĩnh vực xanh và bền vững (Ảnh: MSB).

Nâng tầm quản lý rủi ro ESG và phát triển nguồn nhân lực

Trong quản lý rủi ro, MSB đang từng bước tích hợp các tiêu chí ESG vào hệ thống quản trị và khung quản lý rủi ro tổng thể. Ngân hàng đã thiết lập cơ chế quản trị ESG ở cấp cao, ban hành các chính sách và quy trình liên quan đến quản lý rủi ro môi trường - xã hội, đạo đức kinh doanh, tuân thủ, bảo vệ quyền lợi khách hàng, người lao động, cộng đồng.

ESG được tích hợp trực tiếp vào quy trình ra quyết định, nhất là trong hoạt động tín dụng. MSB đầu tư mạnh mẽ vào Hệ thống Quản lý Môi trường và Xã hội (ESMS), áp dụng cho toàn bộ các khoản vay và hoạt động tài trợ thương mại, đồng thời đáp ứng các tiêu chuẩn báo cáo theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước và các tổ chức quốc tế.

Bên cạnh đó, MSB cũng hợp tác với các đối tác tư vấn quốc tế để tính toán phát thải carbon từ danh mục cho vay, nguồn phát thải gián tiếp chiếm tỷ trọng lớn của ngân hàng, qua đó định hướng điều chỉnh danh mục tín dụng theo hướng giảm phát thải và bền vững hơn.

Cách tiếp cận này không chỉ giúp MSB tuân thủ các yêu cầu pháp lý và thông lệ quốc tế, mà còn nâng cao chất lượng danh mục tín dụng, tăng khả năng chống chịu trước các rủi ro dài hạn và củng cố niềm tin từ các bên liên quan.

Chứng nhận cúp vinh danh MSB từ ban tổ chức (Ảnh: MSB).

Khẳng định cam kết qua Vietnam ESG Awards 2025

Việc Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đạt danh vị “Ngân hàng tích hợp ESG vào chiến lược phát triển dài hạn” là sự ghi nhận cho những nỗ lực triển khai ESG một cách bài bản và thực chất.

Theo đại diện MSB, giải thưởng không chỉ góp phần nâng cao uy tín thương hiệu ngân hàng trên thị trường, mà còn khẳng định cam kết dài hạn của MSB trong tiến trình xanh hóa, hướng tới nền kinh tế phát thải thấp, tạo dựng giá trị bền vững cho cổ đông, khách hàng, đối tác và cộng đồng.

“Vietnam ESG Awards và Diễn đàn ESG Việt Nam do báo Dân trí tổ chức, không chỉ là nơi vinh danh hay đối thoại chính sách, mà đã trở thành nền tảng kết nối chiến lược giữa doanh nghiệp, cơ quan quản lý, nhà đầu tư và cộng đồng chuyên gia ESG trong và ngoài nước”, đại diện MSB nhấn mạnh.

Ngân hàng cho biết sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng Diễn đàn ESG Việt Nam 2026, coi đây là một trong những hành động chiến lược nhằm lan tỏa các giá trị phát triển bền vững, thúc đẩy thực hành ESG phù hợp với điều kiện kinh doanh tại Việt Nam và thích ứng với những biến động nhanh của nền kinh tế trong giai đoạn mới.