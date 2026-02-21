Công ty xây dựng của ông Nguyễn Bá Dương thay tổng giám đốc

Công ty cổ phần Đầu tư xây dựng Newtecons vừa công bố thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. Cụ thể, ông Nguyễn Quang Thụy (sinh năm 1973) được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc, thay ông Võ Thanh Liêm.

Trước khi đảm nhận vị trí mới, ông Thụy giữ chức Giám đốc điều hành tại Newtecons. Theo giới thiệu, ông Thụy gắn bó với Newtecons từ những ngày đầu thành lập và góp phần xây dựng hệ thống quản lý tại các công trình.

Trước đó, vị trí tổng giám đốc Newtecons do ông Võ Thanh Liêm đảm nhiệm từ tháng 6/2022. Ông Liêm (sinh năm 1977) từng có gần 20 năm công tác và giữ chức quyền tổng giám đốc tại Coteccons trước khi chuyển sang Newtecons.

Ông Nguyễn Quang Thụy vừa được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc Newtecons (Ảnh: Newtecons).

Newtecons thành lập năm 2003, hiện có vốn điều lệ hơn 1.500 tỷ đồng, do ông Nguyễn Bá Dương làm Chủ tịch HĐQT. Doanh nghiệp được biết đến là một trong những tổng thầu xây dựng lớn trên thị trường, với danh mục dự án trải dài trên cả nước và quy mô nhân sự hơn 5.360 người.

Newtecons là một trong 10 doanh nghiệp thành viên của liên danh Vietur trúng gói thầu 5.10 - thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị công trình nhà ga hành khách sân bay quốc tế Long Thành - với tổng giá trị khoảng 35.000 tỷ đồng, một trong những gói thầu hạ tầng hàng không lớn nhất hiện nay.

Năm 2025, Newtecons ghi nhận doanh thu 13.170 tỷ đồng, hoàn thành 110% kế hoạch đề ra trong năm. Năm 2026, công ty này đặt mục tiêu tăng trưởng doanh thu trên 40%, với giá trị backlog (tổng giá trị của các hợp đồng đã ký kết nhưng chưa thực hiện hoặc chưa ghi nhận doanh thu) đạt 18.500 tỷ đồng.

Không chỉ riêng Newtecons, hệ sinh thái do ông Nguyễn Bá Dương dẫn dắt còn có Ricons và Sol E&C. Trong năm 2025, tổng doanh thu của hệ sinh thái này đạt khoảng 29.000 tỷ đồng, trong đó riêng mảng xây lắp của 3 doanh nghiệp đóng góp 26.000 tỷ đồng.