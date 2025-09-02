Một loại trái cây “quý tộc” của Trung Quốc rớt giá còn hơn 10.000 đồng/kg

Nho sữa Shine Muscat (nho mẫu đơn) là giống nho cao cấp, được mệnh danh là "King of grapes" - "Vua của các loại nho" có nguồn gốc từ Nhật Bản với vị ngọt, thơm đặc trưng, giá bán lên tới hơn 1-3 triệu đồng/kg. Tuy nhiên, sau khi Trung Quốc ồ ạt trồng quy mô lớn, loại trái cây "quý tộc" này liên tục rớt giá, trở thành sản phẩm bình dân.

Mùa vụ năm nay, giá nho sữa Trung Quốc tiếp tục lao dốc do nguồn cung tăng mạnh. Ở nhiều nơi, giá mặt hàng này chỉ còn 10-12 nhân dân tệ/kg (tương đương 36.000-45.000 đồng), theo Yangcheng News. Thậm chí, tại các chợ đầu mối ở Côn Minh (tỉnh Vân Nam), giá bán buôn nho sữa đã giảm xuống còn 2-3 nhân dân tệ/kg (7.000-10.000 đồng/kg).

Trong 5 năm qua, diện tích trồng loại nho này ở Trung Quốc đã tăng gần gấp 3 lần đạt hơn 100.000ha, chiếm tỷ trọng lớn trong sản lượng nho tươi cả nước, khiến thị trường mất cân đối cung - cầu.

Tại Trung Quốc, nho sữa hiện được trồng nhiều tại các tỉnh như Vân Nam, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Hồ Bắc, Giang Tô, Chiết Giang, Sơn Đông và Liêu Ninh. Trong đó, Tứ Xuyên là một trong những vùng trồng lớn nhất, với vụ thu hoạch rộ vào tháng 8.

Nho sữa được bày bán tại chợ ở Quảng Tây, Trung Quốc, giá bán 10 nhân dân tệ/3kg (tương đương khoảng 12.000 đồng/kg) và 3 nhân dân tệ/kg (khoảng 10.000 đồng/kg) (Ảnh: Ifeng).

Do nguồn cung vượt cầu, nho sữa Trung Quốc xuất khẩu vào Việt Nam cũng được bán với mức giá thấp. Hiện Việt Nam nằm trong nhóm thị trường xuất khẩu chủ lực mặt hàng nho từ Trung Quốc. Năm 2024, nho xuất khẩu sang Việt Nam đạt 151.500 tấn với giá trị 1,85 tỷ nhân dân tệ.

Theo khảo sát của phóng viên báo Dân trí, nho sữa xuất xứ Trung Quốc tiếp tục rớt giá còn khoảng 10.000-30.000 đồng/kg. Chị Trần Uyên, người kinh doanh trái cây ở phường Thanh Xuân (Hà Nội), cho biết chị bán một thùng 9-10kg giá 195.000 đồng, tương đương chỉ 19.000 đồng/kg, nếu mua số lượng lớn giá sẽ rẻ hơn.

“Giá nho sữa mùa vụ năm nay rất rẻ lại giòn, ngọt thanh nên được nhiều người mua. Có người mua về ăn, biếu tặng bạn bè. Vì nhập về số lượng lớn, tôi cũng hạ giá thêm để dễ bán”, chị Uyên cho biết.

Tương tự, không ít tiểu thương cũng đang rao bán nho sữa Trung Quốc trên các hội nhóm mạng xã hội với giá rẻ, dao động 110.000-160.000 đồng/thùng, nếu mua số lượng lớn, mức giá sẽ rẻ hơn.

Nho sữa Trung Quốc được rao bán giá sỉ số lượng lớn với giá siêu rẻ (Ảnh: Nguyễn Yến).

Anh Phạm Hùng, bán sỉ hoa quả online cho biết tháng 8 đang vào vụ, nho nhiều nên giá rẻ. Nho sữa giờ chỉ còn 99.000 đồng một rành 9kg gồm 5 chùm. Anh cho biết loại nho này vẫn được ưa chuộng hơn vì mẫu mã đẹp, vị ngọt thanh nên chỉ trong một tuần anh đã bán sỉ ra vài tấn nho, hàng về liên tục nhưng vẫn hết nhanh.

Nói với Economic Daily, Ou Lianwei - Giám đốc kinh doanh của Yimutian Group cho rằng nhìn từ góc độ quy luật thị trường, việc giá nho Shine Muscat Trung Quốc giảm là xu hướng tất yếu. Tuy nhiên, sản phẩm chất lượng tốt vẫn có giá cao.

Đối với người trồng, việc quản lý chặt quy trình canh tác, chú trọng chất lượng, cải tiến công nghệ trồng là giải pháp phù hợp. Đối với người tiêu dùng, họ có thể lựa chọn nho với nhiều mức giá, chất lượng khác nhau, tùy theo nhu cầu và tài chính.