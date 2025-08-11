Sầu riêng giá từ 35.000 đồng/kg "cháy hàng" ở Hà Nội

Những ngày gần đây, một số cửa hàng hoa quả tại Hà Nội đồng loạt tung ra chương trình bán sầu riêng Ri6, sầu riêng Thái với giá 35.000-45.000 đồng/kg. Mức giá rẻ này nhanh chóng thu hút đông đảo khách hàng, khiến nhiều điểm bán luôn trong tình trạng cháy hàng chỉ sau vài giờ mở bán.

Khảo sát tại một số chợ dân sinh và cửa hàng hoa quả ở Hà Nội cho thấy, giá sầu riêng hiện dao động 60.000-90.000 đồng/kg tùy loại, cao gần gấp đôi so với mức giá khuyến mãi kể trên.

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, chị Kim Hoa, chủ tổng kho hoa quả Hoàng Hoa trên đường Thượng Thanh (phường Việt Hưng, Hà Nội) chia sẻ, đợt này cửa hàng nhập về nhiều loại sầu riêng mini giá rẻ từ Đắk Lắk.

Chị này nói, sầu riêng Ri6 mini đang được bán với giá 35.000 đồng/kg, còn sầu riêng Thái mini giá 38.000 đồng/kg. Tất cả đều là hàng chuẩn từ Đắk Lắk chuyển ra, tuyệt đối không phải hàng quay đầu hay hàng chất lượng kém. Với dòng sầu riêng Ri6 loại 1, giá bán ở mức 50.000 đồng/kg.

Sầu riêng Ri6 giá 35.000 đồng một quả (Ảnh: Kim Hoa).

Theo chị Hoa, nhờ nhập số lượng lớn nên giá rẻ, cửa hàng chấp nhận bán với mức giá thấp để thu hút khách. “Mỗi ngày chúng tôi nhập 2-3 tấn sầu riêng mini giá rẻ, thường chỉ sau 1-2 tiếng bày bán là hết sạch”, chị chia sẻ.

Tương tự, tại một cửa hàng hoa quả trên đường 19/5 (phường Hà Đông, Hà Nội), nhiều ngày qua, sầu riêng Ri6 và sầu riêng Thái đang được chủ cửa hàng này giảm giá còn 38.000 đồng/kg. Mỗi khách hàng chỉ được mua tối đa 2 quả.

Theo chủ cửa hàng, bình thường giá bán loại sầu riêng này dao động 68.000-78.000 đồng/kg, nhưng vài ngày gần đây cửa hàng chấp nhận bán không có lãi để thu hút khách, tăng tương tác.

Người này cũng khẳng định toàn bộ sầu đều nhập trực tiếp từ nhà vườn ở Đắk Lắk, không phải hàng quay đầu hay ngâm thuốc. Do lượng khách quá đông, cửa hàng không nhận giao hàng, chỉ bán trực tiếp tại chỗ.

Chị Bích Ngọc (phường Đại Mỗ, Hà Nội) vừa mua thêm 2 quả sầu riêng giảm giá, mỗi quả hơn 1kg với tổng giá gần 200.000 đồng. “Tôi biết thông tin qua kênh TikTok của cửa hàng, không nghĩ giá sầu riêng năm nay lại rẻ như vậy. Phải canh đúng đầu giờ chiều khi hàng về mới kịp chọn quả to vì hết rất nhanh”, chị chia sẻ.

Sầu riêng giảm giá còn 38.000 đồng/kg tại một cửa hàng ở Hà Nội (Ảnh: Chụp màn hình).

Đắk Lắk - “thủ phủ sầu riêng” của Việt Nam đang bước vào chính vụ thu hoạch từ khoảng tháng 8 đến tháng 9 hàng năm. Toàn tỉnh hiện có 38.800ha sầu riêng, trong đó diện tích cho thu hoạch 22.600ha, sản lượng dự kiến năm nay ước đạt khoảng 400.000 tấn, tăng 100.000 tấn so với năm 2024.

Trong những tháng đầu năm, Trung Quốc - thị trường xuất khẩu sầu riêng lớn nhất của Việt Nam - siết chặt kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu đã khiến khối lượng và kim ngạch xuất khẩu sầu riêng của Việt Nam sụt giảm mạnh. Cụ thể, 4 tháng đầu năm chỉ đạt khoảng 120-130 triệu USD, với khối lượng xuất khẩu ước tính 35.000 tấn (đạt khoảng 20% kế hoạch đề ra).

Tuy nhiên, gần đây, xuất khẩu sầu riêng Việt Nam đang có sự phục hồi mạnh trở lại. Kim ngạch xuất khẩu riêng tháng 7 đạt 731 triệu USD, tăng 33% so với cùng kỳ năm ngoái, góp phần kéo tổng kim ngạch xuất khẩu rau quả 7 tháng đầu năm ước đạt hơn 3,8 tỷ USD.

Nhờ nguồn cung đạt chuẩn với tỷ lệ tồn dư cadimi thấp tại các vùng trồng trọng điểm như Tây Nguyên và Đông Nam Bộ, cùng việc kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt từ thu hoạch đến đóng gói, doanh nghiệp đã đưa được sầu riêng trở lại các thị trường lớn như Trung Quốc và Thái Lan.