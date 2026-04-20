Một gen Z trúng Vietlott gần 80 tỷ đồng

Công ty Xổ số Điện toán Việt Nam (Vietlott) tối 20/4 vừa trao giải Jackpot xổ số tự chọn Mega 6/45 cho khách hàng là anh Đ.Đ.D, trị giá hơn 79,2 tỷ đồng.

Anh Đ.Đ.D. là gen Z (thế hệ được sinh ra từ khoảng năm 1997 tới 2012) đang sinh sống và làm nhân viên văn phòng ở TPHCM. Tại thời điểm mua vé, anh bất chợt lựa chọn một vé có dãy số theo ngày sinh nhật và 2 số thường xuất hiện trong các giải thưởng theo thống kê trên ứng dụng.

Sau khi nhận thưởng, người may mắn này dự định vẫn tiếp tục công việc văn phòng vì yêu thích. Bên cạnh đó, anh cũng lên kế hoạch sử dụng giải thưởng để giúp đỡ gia đình cũng như có cuộc sống tốt hơn.

Theo quy định, anh D. có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập cá nhân với số tiền hơn 7,9 tỷ đồng (10% phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng) tại TPHCM - địa phương đăng ký tham gia dự thưởng. Khoản thuế này được khấu trừ ngay khi nhận thưởng.

Người chơi đeo mặt nạ nhận giải (Ảnh: My Ly).

Vietlott được thành lập năm 2011, do Bộ Tài chính làm chủ sở hữu với vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Vietlott là doanh nghiệp nhà nước do cơ quan này đại diện sở hữu 100% vốn.

Năm ngoái, công ty xổ số này thu 9.686 tỷ đồng, tương ứng mỗi ngày khoảng 26,5 tỷ đồng. Công ty ghi nhận 32 triệu lượt trúng xổ số với tổng giá trị trả thưởng hơn 5.340 tỷ đồng.

Năm nay, doanh nghiệp đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 10.852 tỷ đồng, tăng khoảng 12% so với năm trước và cũng là mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp này đi vào hoạt động. Mục tiêu này tương ứng doanh số bình quân mỗi ngày khoảng 30 tỷ đồng.