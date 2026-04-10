Một người trúng Vietlott gần 80 tỷ đồng

Tối 10/4, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) xác định có một khách hàng trúng giải Jackpot sản phẩm Power 6/45 với giá trị gần 80 tỷ đồng.

Theo quy định, trong vòng 60 ngày kể từ ngày quay số mở thưởng, người trúng giải phải làm thủ tục nhận thưởng. Sau thời hạn này, vé trúng thưởng sẽ không còn giá trị lĩnh thưởng.

Trước khi nhận tiền, người trúng giải phải nộp thuế thu nhập cá nhân 10% đối với phần giá trị vượt trên 10 triệu đồng.

Như vậy sau khi trừ thuế, số tiền thực nhận của chủ nhân giải Jackpot lần này khoảng hơn 71 tỷ đồng.

Xổ số Vietlott (Ảnh: Mỹ Tâm).

Vietlott được thành lập năm 2011, do Bộ Tài chính làm chủ sở hữu với vốn điều lệ 500 tỷ đồng. Vietlott là doanh nghiệp nhà nước do cơ quan này đại diện sở hữu 100% vốn.

Năm ngoái, công ty xổ số này thu 9.686 tỷ đồng, tương ứng mỗi ngày khoảng 26,5 tỷ đồng. Công ty ghi nhận 32 triệu lượt trúng xổ số với tổng giá trị trả thưởng hơn 5.340 tỷ đồng.

Năm nay, Vietlott đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 10.852 tỷ đồng, tăng khoảng 12% so với năm trước và cũng là mức cao nhất kể từ khi doanh nghiệp này đi vào hoạt động. Mục tiêu này tương ứng doanh số bình quân mỗi ngày khoảng 30 tỷ đồng.

Kênh bán vé qua điện thoại dự kiến đóng góp 6.030 tỷ đồng, chiếm hơn 55%. Khoảng 4.760 tỷ đồng đến từ kênh phân phối qua thiết bị đầu cuối (máy bán vé), còn lại số ít là doanh thu tài chính.

Đà tăng trưởng doanh thu kéo theo mức đóng góp ngân sách gia tăng. Năm 2026, Vietlott dự kiến nộp ngân sách và thuế khoảng 2.579 tỷ đồng.

Theo quy định hiện hành, Vietlott trích 55% doanh thu bán vé để lập quỹ trả thưởng. Sau khi trừ các chi phí, công ty dự kiến ghi nhận lợi nhuận trước thuế khoảng 440 tỷ đồng.