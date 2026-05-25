Một công ty điện đặt mục tiêu lãi tăng hơn 3.400%, quý đầu năm đã báo lỗ

Công ty cổ phần Xây dựng điện Vneco4 (mã chứng khoán: VE4) sắp tổ chức họp cổ đông thường niên, thông qua kế hoạch lãi tăng đột biến.

Cụ thể, doanh nghiệp này đặt mục tiêu tổng doanh thu đạt 131 tỷ đồng, tăng 214% so với cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận sau thuế kỳ vọng đạt 2,56 tỷ đồng, tăng 3.434%.

Năm 2025, công ty đạt doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt 53,2 tỷ đồng và 11,5 tỷ đồng, chỉ thực hiện được 11,5% kế hoạch lãi năm 2025. Doanh nghiệp cho biết trong năm 2025, công ty mẹ là Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam (Vneco) gặp khó khăn về tài chính, dẫn đến Vneco4 bị các ngân hàng khóa hạn mức tín dụng từ tháng 9/2025. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn vốn lưu động phục vụ thi công các dự án của công ty.

Quý I năm nay, Vneco4 ghi nhận doanh thu thuần 5 tỷ đồng, giảm 26,7% so với cùng kỳ. Dù đặt kế hoạch lãi lớn, song quý đầu năm công ty thua lỗ 728 triệu đồng, cùng kỳ năm trước lãi gần 56 triệu đồng.

Tại thời điểm cuối năm 2025, lỗ lũy kế công ty đang ở mức hơn 4,52 tỷ đồng.

Nhân viên điện lực đang làm việc (Ảnh: EVN).

Về định hướng kinh doanh, năm nay, công ty tập trung hoàn thành các công trình chuyển tiếp; chủ động đấu thầu các dự án đường dây và trạm biến áp từ 110kV đến 500kV. Đồng thời, doanh nghiệp tìm kiếm cơ hội mở rộng sang lĩnh vực sản xuất công nghiệp, khai thác thương mại khu đất văn phòng và nghiên cứu đầu tư các dự án năng lượng tại khu công nghiệp.

Để đảm bảo nguồn vốn, công ty dự trình cổ đông thông qua kế hoạch chào bán cổ phiếu riêng lẻ nhằm tăng vốn điều lệ trong năm 2026, với khối lượng 3 triệu cổ phiếu. Giá chào bán là 13.500 đồng/cổ phiếu, qua đó doanh nghiệp dự kiến thu về khoảng 40,5 tỷ đồng.

Vneco4 có tiền thân là Xí nghiệp Cơ điện thuộc Công ty Xây lắp điện 3 (nay là Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam), được thành lập từ năm 1989. Doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực lắp đặt hệ thống điện, sản xuất bê tông và các sản phẩm xi măng - thạch cao, vận tải hàng hóa. Hiện công ty là đơn vị thành viên của Tổng Công ty cổ phần Xây dựng điện Việt Nam, với tỷ lệ sở hữu chi phối 54,73%.