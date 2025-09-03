Bộ trưởng Bộ Tài chính làm Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc vừa ký Quyết định số 1888 của Thủ tướng về việc bổ nhiệm Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội. Bộ trưởng Tài chính Nguyễn Văn Thắng được bổ nhiệm kiêm giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội. Ông Nguyễn Văn Cường tiếp tục giữ chức Phó chủ tịch chuyên trách Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội.

Thời hạn bổ nhiệm là 5 năm và quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký (3/9).

Ông Nguyễn Văn Thắng sinh năm 1973, quê ở Hà Nội, được giới thiệu có trình độ tiến sĩ tài chính lý thuyết tiền tệ, là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII và đại biểu Quốc hội khóa XIV, XV.

Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng làm Chủ tịch Hội đồng quản lý Bảo hiểm xã hội (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ngoài ra, Thủ tướng bổ nhiệm kiêm nhiệm giữ chức Ủy viên Hội đồng quản lý bảo hiểm xã hội đối với 10 người.

Đó là ông Vũ Hải Sản - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; ông Trần Quốc Tỏ - Thứ trưởng Bộ Công an; ông Nguyễn Mạnh Khương - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Ngọc Cảnh - Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; ông Ngọ Duy Hiểu - Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Nguyễn Xuân Định - Phó chủ tịch Hội Nông dân Việt Nam; ông Hoàng Quang Phòng - Phó chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; ông Đinh Hồng Thái - Phó chủ tịch Liên minh hợp tác xã Việt Nam; ông Lê Hùng Sơn - Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam.