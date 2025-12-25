MoMo và Xanh SM ký hợp tác chiến lược

Theo thỏa thuận, các hoạt động hợp tác chính thức giữa MoMo và Xanh SM sẽ được triển khai từ năm 2026, tập trung vào ba nội dung chính: kết nối nền tảng, mở rộng giải pháp tài chính và phát triển đa dạng sản phẩm tích hợp trong hệ sinh thái số.

Trong khuôn khổ hợp tác, dịch vụ đặt xe điện Xanh SM dự kiến sẽ được tích hợp ngay trên ứng dụng MoMo. Thông qua đó, người dùng MoMo có thể dễ dàng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ di chuyển xanh ngay trong hệ sinh thái quen thuộc, giúp đơn giản hóa quy trình đặt xe và thanh toán, đồng thời hạn chế việc phải chuyển đổi giữa nhiều ứng dụng khác nhau.

MoMo và Xanh SM ký kết hợp tác nhằm kết nối các giải pháp di chuyển xanh với hệ sinh thái thanh toán số (Ảnh: Xanh SM).

Bên cạnh phương thức thanh toán bằng MoMo hiện đã được triển khai trên ứng dụng Xanh SM, hai bên sẽ mở rộng thêm lựa chọn thanh toán thông qua Ví Trả Sau, giải pháp tín dụng tiêu dùng do các tổ chức tín dụng đối tác của MoMo cung cấp.

Việc bổ sung phương thức “di chuyển trước, thanh toán sau” nhằm mang đến thêm lựa chọn thanh toán linh hoạt, giúp người dùng chủ động hơn trong quản lý chi tiêu hằng ngày và trải nghiệm dịch vụ một cách thuận tiện hơn.

MoMo và Xanh SM cũng sẽ phối hợp phát triển các trải nghiệm liền mạch, đặc biệt đối với những khách hàng có nhu cầu di chuyển nhiều chặng. Cụ thể, sau khi hoàn tất việc đặt vé máy bay trên ứng dụng MoMo, người dùng có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ đặt xe Xanh SM cho các chặng đầu - cuối, hoặc chủ động lựa chọn các gói đưa đón sân bay phù hợp.

Song song với đó, hai doanh nghiệp cam kết triển khai thêm nhiều chương trình ưu đãi nhằm khuyến khích thói quen di chuyển thân thiện với môi trường trong cộng đồng.

Phát biểu tại sự kiện, ông Đỗ Khắc Cường, Phó tổng giám đốc phụ trách Khối Kinh doanh thanh toán Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo, cho biết: “Sự kiện đánh dấu bước ngoặt khi công nghệ di chuyển xanh và công nghệ tài chính tại Việt Nam được tích hợp sâu rộng.

Hợp tác này không chỉ tối ưu trải nghiệm tiện lợi cho người dùng, mà còn khẳng định cam kết của các doanh nghiệp Việt trong việc dùng công nghệ để giải quyết các bài toán xã hội lớn, qua đó góp phần thúc đẩy mục tiêu chung tay bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống tại các đô thị”.

Ông Đỗ Khắc Cường - Phó tổng giám đốc phụ trách Khối Kinh doanh thanh toán Tập đoàn Công nghệ Tài chính MoMo - chia sẻ về định hướng hợp tác (Ảnh: Xanh SM).

Đại diện Xanh SM, bà Trần Phương Thảo - Phó tổng giám đốc Khối Kinh doanh và Marketing toàn cầu - nhấn mạnh: “MoMo là một trong những nền tảng tài chính số có độ phủ và mức độ gắn bó cao với đời sống đô thị tại Việt Nam.

Với Xanh SM, việc kết nối cùng những hạ tầng số như vậy là một phần trong chiến lược dài hạn xây dựng nền tảng dịch vụ đô thị thuần điện mở, có khả năng tích hợp linh hoạt.

Khi các nền tảng công nghệ Việt phát triển theo hướng mở và bổ trợ cho nhau, giá trị tạo ra không chỉ nằm ở sự thuận tiện, mà còn góp phần định hình cách các đô thị tương lai vận hành theo hướng bền vững, nhân văn và lấy con người làm trung tâm”.

Đại diện Xanh SM, bà Trần Phương Thảo - Phó tổng giám đốc Khối Kinh doanh và Marketing toàn cầu - phát biểu tại sự kiện (Ảnh: Xanh SM).

Hợp tác giữa MoMo và Xanh SM được xây dựng trên nền tảng tầm nhìn chung về phát triển bền vững và năng lực công nghệ của hai doanh nghiệp công nghệ Việt, đồng thời phản ánh xu hướng các nền tảng số nội địa cùng tham gia vào quá trình hình thành những hạ tầng đô thị mới.

Trong bối cảnh nhu cầu đối với các dịch vụ đô thị vận hành bằng điện ngày càng gia tăng, việc kết nối hệ sinh thái giao thông điện của Xanh SM với nền tảng tài chính số có quy mô hàng chục triệu người dùng của MoMo mở ra khả năng tiếp cận các dịch vụ thuần điện theo cách quen thuộc và liền mạch hơn cho người dân đô thị.

Sự kết nối này không chỉ dừng lại ở việc mở rộng lựa chọn dịch vụ hay phương thức thanh toán, mà còn góp phần tạo nền tảng cho cách các dịch vụ đô thị được tổ chức và vận hành trong tương lai.

Thông qua những thao tác số quen thuộc trong đời sống hằng ngày, các giải pháp giao thông xanh có điều kiện trở nên dễ tiếp cận hơn, từ đó từng bước hình thành những thay đổi bền vững trong hành vi di chuyển và sử dụng dịch vụ đô thị của cộng đồng.