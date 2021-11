Mỗi chuyến ra khơi 2 ngày đêm, thu nhập ngư dân chỉ đạt khoảng 100.000 đồng

Dân trí Giá xăng dầu liên tiếp tăng cao trong thời gian qua cùng với khả năng tiêu thụ hải sản giảm đã khiến ngư dân gặp khó, một số tàu thuyền phải nằm bờ trong thời gian dài.

Những ngày gần đây, theo ghi nhận của PV Dân trí, tại cảng cá Cửa Sót (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), hoạt động mua bán trầm lắng, lượng tàu thuyền cập bến thưa thớt. Một số tàu đánh cá từ công suất nhỏ đến lớn đã neo đậu ở đây nhiều ngày không ra khơi.

Cảng cá Cửa Sót thưa thớt tàu thuyền đánh cá ra vào, hoạt động mua bán không nhộn nhịp như trước (Ảnh: Tiến Hiệp).

Sau 2 ngày ra khơi, tàu cá công suất 280CV của ngư dân Dương Văn Dũng (sinh năm 1980, quê Thanh Hóa) cập cảng Cửa Sót. Tuy lượng hải sản đánh bắt được tương đương với mức bình quân những chuyến ra khơi khác nhưng sau khi trừ các chi phí, mức thu nhập của mỗi thuyền viên chỉ đạt khoảng 100.000 đồng/chuyến.

"Mỗi chuyến ra khơi 2 ngày đêm thuyền của tôi tiêu thụ hết 6 triệu đồng tiền dầu. Trong khi thu nhập từ hải sản đánh bắt được hơn 7 triệu đồng, trừ các chi phí ăn uống và tiền dầu, mỗi người chỉ còn chưa đến 100.000 đồng/chuyến", anh Dũng nói.

Theo tính toán của anh Dũng, trước đây khi dầu ở mức 14.000 đồng/lít thì mỗi chuyến đánh bắt 2 ngày đêm tàu của anh chỉ tiêu thụ hết khoảng 4,5 triệu đồng/chuyến. Như vậy, sau một chuyến ra khơi trừ hết các chi phí, mỗi thuyền viên vẫn có thu nhập bình quân từ 400-600 nghìn đồng. Nhưng nay giá dầu lên quá cao, có những chuyến ra khơi không đủ bù lỗ, chưa nói đến tiền công cho các thuyền viên.

Ngư dân Dương Văn Dũng cho biết, có những chuyến ra khơi không đủ bù lỗ tiền dầu chứ chưa nói đến tiền công của thuyền viên (Ảnh: Tiến Hiệp).

Không chỉ "bão giá" xăng dầu, dịch Covid-19 cũng ảnh hướng đến việc tiêu thụ hải sản mà các ngư dân đánh bắt được, giá cả hải sản theo đó cũng giảm đi đáng kể.

Theo ngư dân Nguyễn Văn Tuấn (huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh), mấy tháng gần đây là mùa mưa bão, biển động nên thuyền ít ra khơi. Khi thời tiết thuận lợi mà giá xăng dầu tăng, giá hải sản giảm, nếu ra khơi thì cũng rơi vào tình trạng "thu không đủ chi" nên nhiều tàu thuyền phải chọn cách nằm bờ.

"Những năm trước, ruốc biển có khi được giá từ 15-20.000 đồng/kg, nhưng nay do ảnh hưởng của dịch Covid-19 chỉ được 5-6.000 đồng/kg. Cả việc giá dầu tăng nên mỗi chuyến đánh bắt nếu may mắn chỉ đủ bù cho tiền dầu và chi phí ăn uống nên nhiều tàu thuyền ngần ngại ra khơi", ông Tuấn than thở.

Việc giá dầu tăng, hải sản giảm khiến ngư dân gặp khó khăn, nhiều tàu thuyền nằm bờ (Ảnh: Tiến Hiệp).

Ông Lê Tiến Hải - Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Thạch Kim (Lộc Hà) - cho biết thời gian gần đây, ngư trường đánh bắt hải sản ở Hà Tĩnh không được thuận lợi, nay giá xăng dầu lên cao đã khiến ngư dân gặp nhiều khó khăn hơn.

"Qua theo dõi của nghiệp đoàn, gần 50% tàu, thuyền loại công suất lớn không ra khơi thời gian này", ông Hải nói.

Theo ông Lê Tiến Hải - Chủ tịch Nghiệp đoàn nghề cá Thạch Kim, có 50% tàu thuyền không ra khơi trong thời gian này (Ảnh: Tiến Hiệp).

Thông tin từ lãnh đạo Chi cục Thủy sản, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Tĩnh, hiện toàn địa phương này có 3.560 tàu cá với hơn 15.000 lao động và 35.000 lao động hoạt động trong lĩnh vực hậu cần nghề cá. Tại thời điểm đầu tháng 11, sản lượng hoạt động khai thác thủy hải sản tại Hà Tĩnh giảm khoảng 20%.

"Hiện chúng tôi vẫn đang đồng hành, hỗ trợ, động viên ngư dân tiếp tục bám biển và đặc biệt là triển khai các giải pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Trong thời gian tới, giá xăng dầu không có xu hướng giảm, chúng tôi sẽ có đề xuất lên các cấp để hỗ trợ trực tiếp cho ngư dân tiếp tục bám biển", lãnh đạo Chi cục Thủy sản Hà Tĩnh nói.

Tiến Hiệp