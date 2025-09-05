Mộc Châu Creamery đồng hành cùng người dân trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9

Trong hành trình phát triển bền vững, một doanh nghiệp không chỉ được ghi nhận bởi những sản phẩm chất lượng, mà còn bởi cách họ gắn kết và phụng sự cộng đồng. Với Mộc Châu Creamery, tinh thần đó đã được thể hiện rõ nét ngay trong cột mốc đặc biệt - sự kiện kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Nhân viên Mộc Châu Creamery trao tận tay những hộp sữa thượng hạng cho lực lượng phục vụ trong ngày hội Quốc khánh 2/9 (Ảnh: Mộc Châu Creamery).

Việc hiện diện trong ngày hội non sông là cách để Mộc Châu Creamery sẻ chia và đóng góp cho cộng đồng. Hàng chục nghìn hộp sữa thượng hạng của Mộc Châu Creamery đã được trao tận tay chiến sĩ, lực lượng phục vụ, cũng như người dân có mặt tại sự kiện. Những ly sữa mát lành, đầy dinh dưỡng đã trở thành lời chúc sức khỏe, lời tri ân và cũng là cách Mộc Châu Creamery khởi đầu hành trình bằng sự sẻ chia chân thành.

Mộc Châu Creamery đồng hành cùng dòng người đổ về Thủ đô, lan tỏa tinh thần sẻ chia và phụng sự trong dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh (Ảnh: Mộc Châu Creamery).

Không khí ngày lễ Quốc khánh ngập tràn sự háo hức khi người dân từ khắp mọi miền đổ về Thủ đô, có mặt từ sáng sớm để hòa vào dòng chảy lịch sử. Cùng với dòng người ấy, đội ngũ nhân viên Mộc Châu Creamery cũng đã có mặt từ sớm, trao tận tay những sản phẩm từ thương hiệu để tiếp sức người dân tham dự sự kiện trọng đại.

“Được tận tay trao những hộp sữa thượng hạng tới đồng bào và chiến sĩ trong ngày đặc biệt này là niềm hạnh phúc lớn lao với mỗi nhân viên Mộc Châu Creamery. Chúng tôi cảm nhận rõ sự tự hào khi thương hiệu của mình đồng hành cùng mọi người trong ngày lễ lớn của cả dân tộc”, một nhân viên chia sẻ.

Mộc Châu Creamery - Món quà tri ân gửi tới cộng đồng trong ngày lễ lớn của dân tộc (Ảnh: Mộc Châu Creamery).

Điều tạo nên điểm nhấn của Mộc Châu Creamery ở cách thương hiệu khẳng định sự hiện diện đầy nhân văn. Khởi đầu bằng hành động sẻ chia, Mộc Châu Creamery gửi gắm thông điệp: “Vươn xa không chỉ bằng chất lượng, mà còn bằng trách nhiệm".

Quầy sản phẩm của Mộc Châu Creamery gửi trao yêu thương cho đông đảo người dân trong dịp đại lễ dân tộc (Ảnh: Mộc Châu Creamery).

“Những hoạt động cộng đồng đầy ý nghĩa khởi đầu cho một thương hiệu sữa của Việt Nam. Chúng tôi tin rằng sự tử tế và tinh thần phụng sự sẽ là nền tảng vững chắc cho mọi hành trình”, đại diện Mộc Châu Creamery khẳng định.