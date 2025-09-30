MobiFone và SOVICO hợp tác xây dựng hệ sinh thái công nghệ đa tiện ích

Tham dự lễ ký kết có Tiến sĩ, Thiếu tướng Trương Sơn Lâm - Chủ tịch Hội đồng thành viên MobiFone; Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc SOVICO Group; cùng lãnh đạo cấp cao hai bên.

Theo thỏa thuận, MobiFone và SOVICO ưu tiên khai thác thế mạnh của nhau trong các lĩnh vực viễn thông, công nghệ, tài chính - ngân hàng, bảo hiểm, hàng không… Trọng tâm là triển khai 5G cho đô thị thông minh, các khu công cộng, nhà ga, sân bay, tích hợp hạ tầng trạm phát sóng, cùng giải pháp IoT, camera và kết nối thông minh.

Hai bên cũng hợp tác bán chéo sản phẩm - dịch vụ, phát triển giải pháp chuyển đổi số cho doanh nghiệp, dữ liệu số, mở rộng dịch vụ tài chính số, đồng thời phát triển hệ thống thanh toán thông minh và đồng sáng tạo nội dung.

Đại diện MobiFone và SOVICO ký kết hợp tác (Ảnh: BTC).

Dịp này, lãnh đạo hai bên đã thực hiện nghi thức bấm nút khởi động dịch vụ Skyfi - sản phẩm hợp tác nổi bật, đồng thời tham quan các gian trưng bày công nghệ mới: SD-WAN, MobiFone Scoring, Skyfi và các giải pháp số của SOVICO.

Phát biểu tại sự kiện, Thiếu tướng Trương Sơn Lâm - Chủ tịch HĐTV MobiFone - khẳng định: “Sự kết hợp giữa SOVICO và MobiFone sẽ tạo nên sức mạnh cộng hưởng giữa hạ tầng viễn thông - công nghệ số và tiềm lực tài chính - đầu tư - dịch vụ, đem lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên.

Đây không chỉ là một sự kiện hợp tác, mà còn là một dấu mốc quan trọng, thể hiện quyết tâm giữa đơn vị thuộc Bộ Công an và tập đoàn kinh tế tư nhân theo tinh thần chỉ đạo của Bộ Chính trị, Chính phủ về đồng hành phát triển kinh tế tư nhân, tăng cường hợp tác và phát huy sức mạnh liên kết công - tư trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ và đầu tư. Từ đó, hai đơn vị góp phần thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi số quốc gia và phát triển kinh tế - xã hội bền vững".

Hợp tác giữa hai đơn vị đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước (Ảnh: BTC).

Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc SOVICO Group - chia sẻ: “Tôi tin tưởng rằng đây là bước tiến mới trong hành trình đưa công nghệ số hiện đại, đa tiện ích và sáng tạo đến gần hơn với người dân, doanh nghiệp trong các lĩnh vực hàng không, ngân hàng, bảo hiểm, viễn thông...; đóng góp tích cực cho phát triển kinh tế - xã hội của đất nước trong kỷ nguyên mới”.

Sự kiện hợp tác giữa MobiFone và SOVICO không chỉ mở ra cơ hội bổ trợ thế mạnh, hợp lực sáng tạo, mà còn đánh dấu bước đi chiến lược trên con đường kiến tạo hệ sinh thái công nghệ toàn diện, khẳng định vai trò tiên phong của doanh nghiệp Việt trong công cuộc xây dựng nền kinh tế số quốc gia.

Khách mời tham quan các gian trưng bày công nghệ mới (Ảnh: BTC).

Tổng công ty viễn thông MobiFone - doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực viễn thông

MobiFone là doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ thông tin và nội dung số. Trải qua hơn ba thập kỷ phát triển, MobiFone đã trở thành thương hiệu được hàng triệu khách hàng tin yêu lựa chọn, nhận nhiều giải thưởng trong nước và quốc tế.

MobiFone đang bước vào một hành trình phát triển mới với khát vọng vươn mình mạnh mẽ cùng đất nước trong kỷ nguyên số. Từ vị thế nhà mạng tiên phong, MobiFone đang chuyển mình trở thành doanh nghiệp công nghệ số hàng đầu, đồng thời đảm nhận sứ mệnh đặc biệt là doanh nghiệp quốc phòng, an ninh.

Trong lĩnh vực viễn thông, MobiFone sở hữu hạ tầng rộng khắp với các dịch vụ 4G, 5G chất lượng cao, liên tục đổi mới để nâng tầm trải nghiệm khách hàng.

Ở mảng công nghệ số, MobiFone phát triển đa dạng giải pháp từ dữ liệu lớn, trí tuệ nhân tạo, điện toán đám mây, trung tâm dữ liệu, an ninh mạng đến các nền tảng số phục vụ Chính phủ số, kinh tế số và xã hội số. Song song với đó, MobiFone mở rộng các dịch vụ số trong đời sống như tài chính số, giải trí và chăm sóc khách hàng thông minh.

Với những sứ mệnh này, MobiFone khẳng định vai trò tiên phong, mang đến sản phẩm và giải pháp đột phá, góp phần nâng cao chất lượng sống, thúc đẩy kinh tế số, bảo đảm an ninh quốc gia và phát triển bền vững đất nước.

Tập đoàn SOVICO hướng tới kiến tạo hệ sinh thái số toàn diện

SOVICO là một trong những tập đoàn kinh tế tư nhân tiên phong tại Việt Nam, hoạt động đa ngành trong các lĩnh vực chiến lược: hàng không, tài chính - ngân hàng, bất động sản và công nghệ số. Với tầm nhìn dài hạn và tinh thần đổi mới không ngừng, SOVICO hướng tới kiến tạo hệ sinh thái số toàn diện, hiện đại, phục vụ phát triển kinh tế và nâng cao chất lượng sống.

Trong tài chính - ngân hàng, SOVICO là cổ đông lớn của HDBank, ngân hàng số Vikki cùng nhiều giải pháp tài chính số an toàn, tiện ích. Ở hàng không, SOVICO sở hữu Vietjet, Swift247, góp phần thay đổi diện mạo vận tải, logistics và hạ tầng hàng không khu vực.

Tập đoàn còn chú trọng các lĩnh vực giáo dục, đô thị thông minh, du lịch - nghỉ dưỡng với những dự án tiên phong như Học viện Hàng không Vietjet, Trung tâm đổi mới sáng tạo Galaxy, Hệ thống giáo dục Victoria, các khu nghỉ dưỡng quốc tế. Đồng thời, SOVICO đẩy mạnh đầu tư hạ tầng số, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu và bán dẫn, góp phần phát triển kinh tế số quốc gia.