Mít tươi xuất khẩu sang Trung Quốc từ tháng 6 phải đáp ứng yêu cầu gì?

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) nêu ngày 19/12/2025, Tổng cục Hải quan Trung Quốc đã ban hành thông báo quy định yêu cầu kiểm dịch thực vật đối với mít tươi nhập khẩu từ Việt Nam, trên cơ sở pháp luật Trung Quốc và Nghị định thư song phương với Bộ Nông nghiệp và Môi trường Việt Nam. Thông báo chính thức có hiệu lực từ ngày 1/6.

Với quy định này, mít tươi Việt Nam chỉ được phép nhập khẩu từ các vùng trồng và cơ sở đóng gói đã được đăng ký, phê duyệt bởi phía Trung Quốc. Các vùng trồng phải áp dụng Thực hành nông nghiệp tốt (GAP), duy trì điều kiện vệ sinh vườn trồng, thường xuyên thu gom quả rụng, quả thối và triển khai biện pháp quản lý dịch hại tổng hợp (IPM). Đồng thời phải kiểm soát chặt 9 đối tượng sinh vật gây hại kiểm dịch, trong đó có ruồi đục quả và rệp sáp.

Sản phẩm xuất khẩu phải được làm sạch, đóng gói bằng bao bì mới, ghi nhãn đầy đủ và kèm giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật hợp lệ. Tại cửa khẩu, các lô hàng sẽ bị kiểm tra nghiêm ngặt, trường hợp không đáp ứng yêu cầu có thể bị từ chối nhập khẩu hoặc tiêu hủy.

Nông dân thu hoạch mít tại tỉnh Đồng Tháp (Ảnh: Huân Trần).

Hiện, diện tích trồng mít của Việt Nam đạt khoảng 84.000ha. Trong đó, diện tích đang cho thu hoạch vào khoảng 56.000ha với sản lượng hàng năm 1 triệu tấn. Theo số liệu của Cục Xuất nhập khẩu, trong 11 tháng năm 2025, kim ngạch xuất khẩu mít đạt khoảng 177,5 triệu USD (tương đương hơn 4.662 tỷ đồng), giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Cơ quan quản lý đánh giá năm 2025 đánh dấu bước phát triển mới của ngành rau quả Việt Nam với xuất khẩu mở rộng, tăng trưởng duy trì cao và cơ cấu sản phẩm đa dạng hơn. Tuy nhiên, sự phụ thuộc vào một số mặt hàng và thị trường chủ lực, đặc biệt là mặt hàng sầu riêng và thị trường Trung Quốc, đặt ra yêu cầu đa dạng hóa sản phẩm, thị trường và nâng cao chất lượng.

Việc mở rộng xuất khẩu chính ngạch mít, chôm chôm và dưa hấu sang Trung Quốc cho thấy năng lực đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật của nông sản Việt Nam đang được cải thiện, tạo dư địa tăng trưởng trong năm nay.