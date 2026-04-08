Miễn hàng loạt phí giao thông từ 7/4 để giảm áp lực logistics

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 40 quy định miễn một số khoản phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải nhằm hỗ trợ hoạt động sản xuất, kinh doanh. Chính sách này có hiệu lực từ ngày 7/4 đến hết ngày 30/6.

Theo đó, hàng loạt loại phí và lệ phí trong lĩnh vực giao thông được miễn hoàn toàn. Trong lĩnh vực hàng không, đa số các khoản phí, lệ phí đều được miễn, ngoại trừ phí thẩm định cấp giấy phép ra, vào khu vực hạn chế tại cảng hàng không, sân bay.

Các khoản được miễn bao gồm phí thẩm định hồ sơ mua, bán, thuê, cho thuê tàu bay; phí kiểm định, cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện bay; phí phân tích dữ liệu bay; lệ phí cấp chứng chỉ cho tàu bay…

Ở lĩnh vực hàng hải, tàu thuyền ra vào khu vực hàng hải được miễn các khoản phí, lệ phí theo quy định. Tương tự, trong lĩnh vực đường thủy nội địa, phương tiện hoạt động giữa các cảng, bến trong nước cũng được miễn các khoản thu tại các địa điểm này.

Đối với đường sắt, chính sách miễn phí áp dụng với phí sử dụng kết cấu hạ tầng đường sắt quốc gia do Nhà nước đầu tư.

Cơ quan quản lý cho biết, trong quá trình triển khai, nếu phát sinh vướng mắc, các tổ chức, cá nhân cần kịp thời phản ánh để được hướng dẫn, xử lý, bảo đảm chính sách được thực thi hiệu quả.

Từ ngày 1/7, các khoản phí, lệ phí nêu trên sẽ quay trở lại thực hiện theo quy định tại các thông tư hiện hành và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có).

Việc ban hành Thông tư 40 diễn ra trong bối cảnh chi phí logistics gia tăng mạnh, gây áp lực lớn lên doanh nghiệp sản xuất và xuất nhập khẩu. Giá nhiên liệu biến động, cước vận tải quốc tế duy trì ở mức cao, cùng với chi phí lưu kho, bốc dỡ và vận hành liên tục tăng, đã đẩy tổng chi phí đầu vào của doanh nghiệp lên đáng kể.

Trong bối cảnh đó, việc miễn, giảm nhiều loại phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông vận tải được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực chi phí logistics, cải thiện dòng tiền và hỗ trợ doanh nghiệp duy trì hoạt động, phục hồi sản xuất kinh doanh.

Trước đó, Bộ Tài chính Việt Nam cũng đề xuất kéo dài thời gian áp dụng mức thuế nhập khẩu ưu đãi 0% đối với nhiều mặt hàng xăng dầu đến hết ngày 30/6, thay vì kết thúc vào ngày 30/4 như quy định hiện hành.

Theo cơ quan này, tình hình địa chính trị tại khu vực Trung Đông vẫn diễn biến phức tạp, nguồn cung chưa ổn định và giá xăng dầu thế giới có xu hướng tăng. Trong khi đó, các doanh nghiệp đã phải đàm phán các lô hàng cho tháng 4, 5 và 6, nên việc thời hạn ưu đãi thuế kết thúc sớm sẽ gây khó khăn trong xây dựng kế hoạch nhập khẩu, ký kết hợp đồng cũng như duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong trung và dài hạn.