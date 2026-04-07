Hãng hàng không của Sun Group đang định hình chất lượng dịch vụ hàng không 5 sao mới

“Linh hồn” của mỗi thương hiệu hàng không

Trong ngành hàng không toàn cầu, dịch vụ 5 sao không chỉ được đo bằng tiện nghi, mà còn được định hình bởi triết lý riêng, yếu tố tạo nên linh hồn và giá trị bền vững của mỗi thương hiệu.

Singapore Airlines xây dựng triết lý dịch vụ xoay quanh sự chuẩn mực và thanh lịch, với biểu tượng “Singapore Girl” đại diện cho phong cách phục vụ tinh tế, tận tâm và nhất quán. Trải nghiệm cá nhân hóa, ẩm thực Michelin cùng đội tàu bay hiện đại đã giúp hãng trở thành hình mẫu của dịch vụ 5 sao quốc tế.

All Nippon Airways gây dựng danh tiếng dựa trên tinh thần Omotenashi, nghệ thuật hiếu khách chuẩn mực của người Nhật. Sự tỉ mỉ, chân thành và khả năng dự đoán nhu cầu của hành khách mang đến cảm giác thư thái, biến mỗi chuyến bay thành một “ốc đảo trên mây”.

Trong khi đó, Qatar Airways dựa trên tôn chỉ "Excellence in everything we do" (Xuất sắc trong mọi việc chúng tôi làm), tập trung vào sự cá nhân hóa, tinh tế và đồng bộ.

Hãng khẳng định dịch vụ đẳng cấp qua khoang thương gia Qsuite, thiết lập cửa đóng kín, giường đôi và không gian làm việc riêng tư hoàn toàn; ẩm thực đẳng cấp 5 sao “Dine-on-demand” khi phục vụ các món ăn do đầu bếp quốc tế chế biến, có thể gọi bất cứ lúc nào theo nhu cầu.

Hãng cam kết trải nghiệm 5 sao đồng nhất từ mặt đất với phòng chờ Al Mourjan đến trên không với hệ thống giải trí Oryx One hơn 4.000 lựa chọn...

Hãng hàng không Việt mang triết lý “nghỉ dưỡng trên không”

Tại Việt Nam, thế hệ hãng hàng không mới đang tìm kiếm những cách tiếp cận khác biệt để định hình dấu ấn riêng trên bản đồ hàng không thế giới.

Sun Executive Lounge Nội Bài (Ảnh: Sun PhuQuoc Airways).

Hãng hàng không trẻ nhất Việt Nam - Sun PhuQuoc Airways - dù mới chỉ sải cánh được hơn 5 tháng nhưng đã sớm lựa chọn cho mình một triết lý dịch vụ 5 sao riêng biệt: định hình bản sắc từ tinh thần hiếu khách của ngành nghỉ dưỡng.

​​Mang trọn tinh thần “nghỉ dưỡng”, hệ thống Sun Executive Lounge - điểm chạm độc đáo đầu tiên của Sun PhuQuoc Airways - được kiến tạo như một không gian trải nghiệm độc bản, đẳng cấp, góp phần định hình thế hệ phòng chờ mới tại Việt Nam.

Hành khách thưởng thức cà phê Delingoo - Capella tại Sun Executive Lounge Phú Quốc (Ảnh: Sun PhuQuoc Airways).

Từ không gian “warm luxury” (sang trọng ấm áp) tại Nội Bài, nơi tôn vinh bản sắc văn hóa Việt và vẻ đẹp Phú Quốc, đến phòng chờ Phú Quốc do Bill Bensley thiết kế lấy cảm hứng “học viện hàng không” thập niên 1920, mỗi chi tiết đều gợi mở trải nghiệm giàu cảm xúc.

Đẳng cấp dịch vụ được khắc họa rõ nét qua ẩm thực do nghệ nhân ẩm thực Ánh Tuyết giám tuyển. Hiếm có phòng chờ nào mà hành khách có thể thưởng thức một bát phở được giữ đúng cách nấu như người Hà Nội xưa với xương ninh ít nhất 12 tiếng hay bún mọc, bún chả được giữ trọn cách nấu và tinh thần nguyên bản.

Tinh hoa ẩm thực quốc tế được giao thoa với bánh mì Eric Kayser sử dụng dòng men sống được ủ mới mỗi ngày, cà phê Delingoo - Capella 100% hạt Arabica và trà TWG danh tiếng.

Hơn cả một không gian chờ, Sun Executive Lounge là nơi biến thời gian chờ đợi thành khoảnh khắc tận hưởng, thư giãn và nâng niu từng giác quan. Từ đây, hành trình bay nghỉ dưỡng được khởi đầu một cách trọn vẹn, mỗi điểm chạm đều được chăm chút để mang lại cảm xúc nghỉ dưỡng đích thực.

Tiếp viên Sun PhuQuoc Airways (Ảnh: Sun PhuQuoc Airways).

Nếu Sun Executive Lounge mở ra khởi đầu từ mặt đất của hành trình “bay nghỉ dưỡng”, thì đội ngũ tiếp viên là những người tiếp nối và hoàn thiện tinh thần ấy trên bầu trời. Dù mới cất cánh hơn 5 tháng, Sun PhuQuoc Airways đã nhận được hàng nghìn thư khen ngợi và phản hồi tích cực từ hành khách.

Với phong thái chuyên nghiệp và sự tận tâm chuẩn mực, mỗi tiếp viên Sun PhuQuoc Airways không chỉ thực hiện nhiệm vụ phục vụ mà còn truyền tải trọn vẹn văn hóa hiếu khách của hãng. Từng cử chỉ chào đặc trưng với hai tay đặt nơi trái tim, nụ cười rạng rỡ và phong thái phục vụ chuẩn mực đều phản ánh triết lý dịch vụ của hãng.

Hành khách nhận món quà bất ngờ từ tiếp viên trong dịp đặc biệt (Ảnh: Sun PhuQuoc Airways).

Được đào tạo theo chuẩn mực quốc tế và thấm nhuần tinh thần từ hệ sinh thái nghỉ dưỡng Sun Group, đội ngũ tiếp viên còn chủ động thấu hiểu, dự đoán nhu cầu để mang lại sự thoải mái tối đa cho khách. Từ việc tận tình hỗ trợ hành khách cao tuổi, chăm sóc gia đình có trẻ nhỏ đến trao tặng những món quà nhỏ bất ngờ trong các dịp đặc biệt hay sinh nhật của hành khách từ độ cao 10.000 mét.

Chính sự tận tâm trong từng khoảnh khắc đã định hình nên bản sắc dịch vụ của Sun PhuQuoc Airways, mỗi chuyến bay trở thành một hành trình nghỉ dưỡng ấm áp, tinh tế và đáng nhớ.

Ẩm thực trên chuyến bay Sun PhuQuoc Airways (Ảnh: Sun PhuQuoc Airways).

Giữa những tầng mây, hành khách của Sun PhuQuoc Airways còn được thưởng thức ẩm thực giàu bản sắc văn hoá qua những “bữa cơm nhà” chuẩn vị Việt, các món Á - Âu tuyển chọn, tách trà TWG thượng hạng, bia thủ công chuẩn Đức Sun KraftBeer hay cà phê từ thủ phủ Lâm Đồng.

Các chuyến bay của SPA được trang bị hệ thống giải trí không dây hiện đại với kho nội dung đa dạng được tích hợp sẵn, từ âm nhạc, game, các chương trình TV show du lịch - ẩm thực đến các phim “bom tấn” Hollywood, phim lịch sử văn hóa dân gian của Việt Nam, phim châu Á (Hàn Quốc, Trung Quốc, Nhật Bản)...

Chương trình còn tích hợp các nội dung dành riêng cho trẻ em. Nội dung được hãng làm mới định kỳ hai tháng một lần, tuyển chọn theo chủ đề và cảm xúc phù hợp từng dịp lễ hoặc mùa du lịch cho hành khách, mang đến trải nghiệm giải trí tinh tế và giàu tính kết nối văn hóa.

Sun PhuQuoc Airways đang từng bước định hình bản sắc riêng từ mặt đất đến bầu trời, kiến tạo nên những hành trình bay nghỉ dưỡng đẳng cấp, nơi mỗi điểm chạm đều khởi nguồn từ sự tận tâm và kết tinh trong những trải nghiệm đẳng cấp, liền mạch và trọn vẹn cảm xúc.