MB Life thiết kế 3 trụ cột giải pháp bảo hiểm toàn diện, linh hoạt cho khách hàng

Ông Yip Kim Chee - Phó tổng giám đốc thứ nhất kiêm Giám đốc Khối định phí và phát triển sản phẩm (MB Life) chia sẻ các gói giải pháp bảo hiểm mới, đáp ứng nhu cầu của nhiều đối tượng khách hàng.

Với trụ cột sức khỏe, MB Life ra mắt sản phẩm Bảo hiểm bệnh lý nghiêm trọng với 3 phiên bản dành cho các nhóm khách hàng khác nhau.

Phiên bản thứ nhất dành cho trẻ em tập trung vào các bệnh nghiêm trọng liên quan tới nhóm trẻ em ở những năm đầu đời.

Phiên bản thứ hai (Phiên bản tiêu chuẩn) cung cấp sự bảo vệ toàn diện trước các bệnh hiểm nghèo như ung thư, đột quỵ, nhồi máu cơ tim và dành cho nhóm đối tượng khách hàng có nhu cầu bảo vệ với mức đóng phí hợp lý. Ở phiên bản này, MB Life đặt mục tiêu cung cấp sản phẩm bảo hiểm có ý nghĩa và mức chi phí hợp lý cho khách hàng.

Phiên bản thứ 3 (Nâng cao) phù hợp với các khách hàng đang tìm kiếm những lựa chọn bảo vệ toàn diện. Trong đó, sản phẩm này bảo vệ hơn 140 bệnh lý nghiêm trọng từ giai đoạn sớm đến giai đoạn muộn như ung thư, tiểu đường.

Sản phẩm An vui trọn đời giúp khách hàng yên tâm về tài chính và bảo vệ khách hàng trọn đời.

Quyền lợi chi trả nhiều lần ở các giai đoạn bệnh khác nhau, giúp khách hàng có thể duy trì được ổn định về tài chính để từ đó khách hàng có thể tập trung vào quá trình hồi phục sức khỏe.

Với trụ cột tích lũy, công ty giới thiệu sản phẩm phiên bản mới mang tên An vui trọn đời. Sản phẩm này không đơn thuần là một sản phẩm bảo hiểm, mà là sự kết hợp giữa bảo vệ trọn đời và tích lũy dài hạn.

Sản phẩm An vui trọn đời, khách hàng sẽ thực hiện linh hoạt đóng phí, rút tiền, thưởng định kỳ, công khai lãi suất. Đồng thời, sản phẩm này bổ sung quyền lợi Sống an, tại tuổi 66, khi một phần số tiền được chi trả vào tài khoản khách hàng giúp họ chuẩn bị cho một cuộc sống hưu trí an nhàn. Sản phẩm liên kết chung giúp khách hàng yên tâm về tài chính và bảo vệ khách hàng trọn đời.

Với trụ cột cuộc sống, sức khỏe và tích lũy là nền tảng của một cuộc sống tốt đẹp. Sức khỏe để tận hưởng cuộc sống mỗi ngày và tài chính vững vàng để có một cuộc sống an toàn, ổn định trong tương lai.

Ông Yip Kim Chee lấy ví dụ với người trẻ độc thân thì nhu cầu cũng rất khác so với bậc cha mẹ có con nhỏ, hay giống như một người đang chuẩn bị nghỉ hưu. Chính vì vậy, ngoài sản phẩm riêng lẻ, công ty thiết kế các gói giải pháp thông qua việc đóng gói các sản phẩm riêng lẻ, để đáp ứng các nhu cầu chuyên biệt của từng nhóm khách hàng.

Gói giải pháp Phụ nữ tỏa sáng dành cho những người phụ nữ hiện đại đang xây dựng sự nghiệp cho một tương lai an toàn.

Thứ nhất là gói giải pháp bảo hiểm Toàn gia hạnh phúc dành cho những người chủ gia đình mong muốn bảo vệ sức khỏe, sự ổn định tài chính và quyền lợi dài hạn của bản thân; đồng thời, có thể mở rộng bảo vệ cho người thân trong gia đình.

Khi kết hợp sản phẩm An vui trọn đời với sản phẩm Bệnh lý nghiêm trọng bản nâng cao và sản phẩm chăm sóc sức khỏe thì với gói giải pháp Toàn gia hạnh phúc mang lại sự bảo vệ toàn diện cho khách hàng, cũng như toàn gia đình của khách hàng.

Thứ hai là gói giải pháp Phụ nữ tỏa sáng dành cho những người phụ nữ hiện đại đang xây dựng sự nghiệp, chăm lo cho gia đình và chuẩn bị cho một tương lai an toàn.

Với gói giải pháp này, công ty đóng gói sản phẩm An vui trọn đời cùng với sản phẩm Bệnh lý nghiêm trọng bản nâng cao, để gia tăng bảo vệ trước các bệnh lý phổ biến ở nữ giới, cùng khả năng tích luỹ thông minh để đạt các mục tiêu dài hạn.

“Với danh mục sản phẩm mới này, MB Life không chỉ giúp khách hàng phòng vệ trước những rủi ro trong cuộc sống, mà còn đồng hành cùng khách hàng để dựng xây hạnh phúc, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn”, ông Yip Kim Chee nói.