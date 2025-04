MB Ageas Life ra mắt bộ hợp đồng bảo hiểm mới, tối ưu trải nghiệm khách hàng

Trong bối cảnh ngành bảo hiểm nhân thọ không ngừng đổi mới nhằm thích ứng với thế giới đang thay đổi nhanh chóng, việc tối ưu trải nghiệm cho khách hàng trở thành tâm điểm chiến lược của các doanh nghiệp, trong đó có MB Ageas Life.

Gần một thập kỷ hoạt động tại Việt Nam, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas (MB Ageas Life) không chỉ dừng lại ở việc nâng cấp sản phẩm, mang tới các giải pháp bảo vệ toàn diện, mà còn không ngừng nỗ lực xây dựng hành trình trải nghiệm khách hàng trọn vẹn.

MB Ageas Life đã và đang nỗ lực để mỗi khách hàng cảm nhận được sự lắng nghe, thấu hiểu, đồng hành. Hai mẫu thiết kế hợp đồng mới ra đời (bộ tiêu chuẩn và VIP) có sự sáng tạo trong đường nét, với các hình khối, màu sắc đơn giản, hiện đại, sử dụng chất liệu giấy tái chế, góp phần giảm thải rác, thân thiện với môi trường, MB Ageas Life đã mang đến những trải nghiệm khác biệt.

Hình ảnh bộ hợp đồng mới của MB Ageas Life

Đối với nội dung, bộ hợp đồng mới vẫn đảm bảo các thông tin được biên soạn ngắn gọn, cô đọng, trình bày dễ hiểu và minh bạch, giúp khách hàng hiểu đúng và đủ các điều khoản hợp đồng.

Hợp đồng gồm hai mẫu tiêu chuẩn và VIP.

"Với mỗi bộ hợp đồng bảo hiểm gửi đến tay khách hàng, MB Ageas Life mong muốn trao đi các giá trị an tâm - an toàn - bền vững. Đây cũng là thông điệp của MB Ageas Life trên hành trình dựng xây hạnh phúc cho mỗi gia đình Việt Nam trong suốt một thập kỷ qua", đại diện MB Ageas Life chia sẻ lý do cải tiến bộ hợp đồng.

Việc ra mắt giao diện mới của bộ hợp đồng bảo hiểm là một trong những hoạt động nằm trong chuỗi chương trình chăm sóc khách hàng 2024 - 2025 của MB Ageas Life với thông điệp "Hành trình Hạnh phúc". Chương trình được MB Ageas Life thực hiện với mục tiêu bảo vệ và chăm sóc khách hàng toàn diện hơn thông qua những hành động, việc làm thiết thực.

Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ MB Ageas (MB Ageas Life) được thành lập theo Giấy phép thành lập và hoạt động số 74, ngày 21/7/2016 của Bộ Tài chính. MB Ageas Life xây dựng trên cơ sở liên doanh giữa 3 đối tác gồm Ngân hàng TMCP Quân đội (MB Bank) của Việt Nam, Tập đoàn Ageas của Bỉ và Công ty Bảo hiểm Nhân thọ Muang Thai từ Thái Lan.

Website: https://www.mbageas.life/

Fanpage: https://www.facebook.com/mbageaslife.official