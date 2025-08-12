Maydochuyendung.com - Trang phân phối thiết bị đo và kiểm tra điện thuộc THB Việt Nam

Không chỉ cung cấp sản phẩm chính hãng từ các thương hiệu hàng đầu thế giới, trang web còn mang đến cho khách hàng trải nghiệm mua sắm tiện lợi, chính sách bảo hành rõ ràng đi cùng giá thành ưu đãi.

Nói về hành trình phát triển, đại diện THB Việt Nam cho biết: “Ngay từ những ngày đầu thành lập, công ty đã tập trung vào 4 giá trị cốt lõi bao gồm minh bạch - sáng tạo - cam kết - tận tâm”. Theo đó, công ty luôn đảm bảo sự rõ ràng trong mọi hoạt động, liên tục đổi mới để cải tiến hệ thống, cam kết về chất lượng và làm việc với tinh thần trách nhiệm cao.

Trong lĩnh vực cung cấp thiết bị đo điện và kiểm tra điện, doanh nghiệp không ngừng tìm kiếm, mở rộng hợp tác chiến lược với các nhà sản xuất hàng đầu như Hioki, Kyoritsu, Fluke,... mang đến cho khách hàng các thiết bị đo đạt chuẩn quốc tế. Chính điều này đã giúp các sản phẩm được bày bán tại maydochuyendung.com đảm bảo chính hãng, đầy đủ chứng từ, bảo hành theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Gian hàng ampe kìm, đồng hồ vạn năng tại Maydochuyendung.com.

Hiện THB Việt Nam đang phân phối các thiết bị đo điện như ampe kìm, đồng hồ vạn năng, đồng hồ đo megomet, máy đo LCR... phục vụ mọi nhu cầu của nhiều kỹ sư, kỹ thuật viên, đơn vị thi công và doanh nghiệp trong cả nước. Ngoài bán trực tiếp tại cửa hàng, gian hàng trực tuyến maydochuyendung.com cũng được phát triển mạnh để khách hàng dễ dàng tiếp cận sản phẩm, tiết kiệm thời gian và chi phí.

“Song song với đó là sự đồng hành của các kỹ thuật viên, chuyên viên tư vấn trong suốt quá trình tìm hiểu, mua sắm và sử dụng sản phẩm. Chính sự tận tâm đi cùng chất lượng đã giúp doanh nghiệp giữ vững vị thế hàng đầu trên thị trường suốt hơn một thập kỷ qua”, đại diện THB Việt Nam khẳng định.

Các dòng thiết bị đo và kiểm tra điện đang được phân phối chính hãng tại Maydochuyendung.com

Cũng theo chia sẻ từ đại diện THB Việt Nam, doanh nghiệp đang cung cấp đa dạng các dòng sản phẩm như ampe kìm, đồng hồ vạn năng, đồng hồ đo megomet, máy đo điện trở đất..., nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng từ cá nhân đến các tổ chức, doanh nghiệp trong lĩnh vực điện - điện tử, xây lắp và công nghiệp.

Ampe kìm chính hãng tại Maydochuyendung.com.

Trong đó, ampe kìm là một trong những dòng sản phẩm chủ lực được phân phối tại Maydochuyendung.com. Thiết bị có khả năng đo dòng điện lên đến 2.000A, tích hợp thêm nhiều chức năng như đo điện áp, tần số, điện trở… Sản phẩm đa dạng về mẫu mã và dải đo, phù hợp với kỹ thuật viên điện dân dụng, kỹ sư công nghiệp chuyên sâu...

Đồng hồ vạn năng chính hãng tại Maydochuyendung.com.

Đồng hồ vạn năng hay đồng hồ đo điện được phân phối tại THB Việt Nam cũng rất phong phú, bao gồm cả các dòng sản phẩm phổ thông và dòng cao cấp đạt chuẩn an toàn CAT III - CAT IV. Thiết bị có thể đo nhiều thông số như điện áp, dòng điện, điện trở, điện dung, nhiệt độ, phù hợp với nhu cầu kiểm tra, bảo trì trong cả dân dụng lẫn công nghiệp.

Đồng hồ đo Megomet chính hãng tại Maydochuyendung.com.

Maydochuyendung.com cũng phân phối đồng hồ đo Megomet (máy đo điện trở cách điện) phục vụ công tác kiểm tra hệ thống điện trung và cao thế. Các sản phẩm có dải điện áp đo lên tới 5kV, đảm bảo độ chính xác cao trong kiểm tra cách điện cho máy biến áp, motor, tụ điện và hệ thống cáp điện. Thiết kế chắc chắn, độ bền cao là những điểm nổi bật được người dùng đánh giá cao.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cũng cung cấp các dòng máy đo điện trở đất dùng trong kiểm tra hệ thống tiếp địa và chống sét với nhiều lựa chọn về tính năng và giá cả. Sản phẩm có khả năng đo nhanh, chính xác trong mọi điều kiện địa hình, thích hợp sử dụng trong thi công điện, viễn thông và các công trình dân dụng lẫn công nghiệp lớn.

Ngoài ra, khách hàng có thể tìm thấy nhiều dòng thiết bị đo và kiểm tra điện khác như: máy đo LCR, đồng hồ chỉ thị pha, bút thử điện, máy đo trở kháng, thiết bị kiểm tra dòng rò...

Khách hàng có thể liên hệ và mua sắm tại Maydochuyendung.com theo địa chỉ:

Cửa hàng tại Hà Nội: 579 Phạm Văn Đồng, phường Xuân Đỉnh.

Hotline: 0916610499 - 0976606017

Email: sales@thbvn.com - kinhdoanh1@thbvn.com

Cửa hàng tại TPHCM: 275F Lý Thường Kiệt, phường Phú Thọ.

Hotline: 0917182242 - 0918482242

Email: luan@thbvn.com - tiennam@thbvn.com