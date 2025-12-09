Mavin Austfeed nằm trong “Top 100 doanh nghiệp phát triển bền vững - ngành sản xuất” năm 2025

Lễ công bố và vinh danh các doanh nghiệp bền vững Việt Nam năm 2025 do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp cùng Hội đồng Doanh nghiệp vì sự Phát triển Bền vững Việt Nam (VBCSD) vừa được tổ chức.

Ông Đào Mạnh Hòa (đứng giữa) - Phó tổng giám đốc Tập đoàn Mavin - nhận giải thưởng CSI 100 (Ảnh: Tập đoàn Mavin).

CSI 100 là chương trình đánh giá và công bố thường niên các doanh nghiệp phát triển bền vững tại Việt Nam, được triển khai bởi VCCI từ năm 2015. Chương trình sử dụng Bộ chỉ số doanh nghiệp bền vững (CSI) - một công cụ quản trị theo chuẩn mực quốc tế, được thiết kế toàn diện để đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp trên cả 3 trụ cột là kinh tế - xã hội - môi trường.

Năm 2025 đánh dấu 10 năm triển khai Chương trình CSI, với nhiều cải tiến nhằm khuyến khích doanh nghiệp từ “tuân thủ” tiến tới “đổi mới sáng tạo” trên hành trình phát triển bền vững.

Bộ chỉ số năm nay gồm 145 chỉ số, trong đó tỷ lệ các chỉ số nâng cao tăng lên 41% và lần đầu tiên tích hợp yêu cầu “phân tích các vấn đề trọng yếu” để doanh nghiệp xây dựng chiến lược gắn với các bên liên quan.

CSI 2025 cũng lần đầu áp dụng công nghệ và AI trong hệ thống chấm điểm, đảm bảo minh bạch, công bằng và khách quan với sự thẩm định bởi các bộ ngành trung ương.

Robot đóng bao tự động trong dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi của Mavin (Ảnh: Tập đoàn Mavin).

Mavin Austfeed, với hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực chế biến thức ăn chăn nuôi, đã không ngừng đầu tư hiện đại hóa các nhà máy theo hướng tự động hóa, số hóa và thân thiện với môi trường.

Các sáng kiến của công ty giúp sử dụng hiệu quả năng lượng và giảm phát thải như ứng dụng các hệ thống: mái skylight (giếng trời) để tận dụng tối đa ánh sáng tự nhiên, tối ưu điện năng thông qua hệ thống biến tần, sử dụng công nghệ sinh khối biomas, khí thải lò hơi được làm sạch bằng nước thay vì xả thải ra môi trường…

Trong lộ trình giảm phát thải hướng tới tương lai, doanh nghiệp đang triển khai dự án điện mặt trời áp mái, thay thế toàn bộ xe nâng bằng xe điện trong vận hành…

Không chỉ tập trung vào công nghệ, Mavin Austfeed còn chú trọng tạo dựng môi trường làm việc hạnh phúc với chính sách phúc lợi đồng đều, khuyến khích sáng tạo và phát triển nghề nghiệp cho cán bộ nhân viên. Việc đạt được danh hiệu CSI 100 năm nay là kết quả xứng đáng cho hành trình chuyển đổi tích cực mà doanh nghiệp đã kiên định theo đuổi trong 21 năm qua.

Đào tạo nâng cao kỹ năng cán bộ công nhân viên tại Mavin (Ảnh: Tập đoàn Mavin).

Phát biểu về sự kiện này, đại diện Tập đoàn Mavin cho biết: “Việc Mavin Austfeed được vinh danh ngay trong lần đầu tham gia là niềm tự hào lớn, cũng là bước khẳng định vững chắc cho cam kết lâu dài của Mavin trên con đường phát triển bền vững”.

Trong những năm gần đây, Tập đoàn Mavin đã liên tục thúc đẩy các chiến lược ESG, phát hành Báo cáo bền vững (SDRs) từ năm 2023 và trở thành doanh nghiệp nông nghiệp đầu tiên tại Việt Nam tiếp cận thành công gói vay xanh (SLL) của ngân hàng HSBC.

Mavin cũng là doanh nghiệp tích cực triển khai các sáng kiến cộng đồng như hỗ trợ sinh kế, bảo vệ môi trường, phát triển giáo dục và phúc lợi người lao động.

Giải thưởng CSI 100 là sự ghi nhận rõ nét cho những nỗ lực không ngừng nghỉ của Mavin Austfeed nói riêng và Tập đoàn Mavin nói chung trong việc hướng đến một nền nông nghiệp hiện đại, có trách nhiệm và phát triển bao trùm - vì một Việt Nam phát triển bền vững đến năm 2050.