Manulife tổ chức chương trình nâng cao kiến thức y tế cộng đồng cho tư vấn viên

Đại diện Manulife Việt Nam cho biết, đây là lớp đầu tiên trong chuỗi chương trình nâng cao kiến thức, được triển khai thực tế theo thỏa thuận hợp tác giữa Manulife với trường Đại học Y Hà Nội và Hội Thầy thuốc Trẻ Việt Nam vào tháng 7. Các lớp sẽ được tổ chức tại Hà Nội và TPHCM trong năm 2025 với sự tham gia của hơn 2.200 tư vấn viên Manulife.

Tại buổi tập huấn đầu tiên, PGS.TS. Lê Thị Thanh Xuân, Viện phó Viện Đào tạo Y học Dự phòng và Y tế Công cộng - trường Đại học Y Hà Nội trực tiếp đứng lớp, cùng đội ngũ gồm 15 giảng viên giàu kinh nghiệm.

Tư vấn viên Manulife tham gia khóa nâng cao kiến thức tại trường Đại học Y Hà Nội (Ảnh: Hiền Hà).

Chương trình giảng dạy theo hướng thực tiễn, tập trung vào kiến thức về các bệnh lý phổ biến như: bệnh tiêu hóa, tim mạch, bệnh truyền nhiễm, ung thư, đột quỵ, tiểu đường, cách chăm sóc sức khỏe tinh thần và thể chất... Bên cạnh đó, đội ngũ tư vấn viên Manulife còn được trang bị các kỹ năng thực hành và xử lý tình huống thực tiễn, bao gồm: phân tích và diễn giải sơ bộ hồ sơ y tế, đọc hiểu các chỉ số xét nghiệm, cùng những kiến thức y khoa thiết yếu…

Chị Nguyễn Thị Tuyết Nhung, tư vấn viên Manulife Việt Nam chia sẻ: “Chương trình cung cấp kiến thức y khoa thiết thực, từ cách nhận biết dấu hiệu các bệnh lý phổ biến trong cộng đồng đến kỹ năng phân tích các chỉ số xét nghiệm. Tôi đánh giá cao phần hướng dẫn kết hợp các kiến thức y khoa với quyền lợi bảo hiểm, giúp hỗ trợ khách hàng hiệu quả. Các giảng viên cũng truyền đạt dễ hiểu và giải đáp kỹ từng thắc mắc. Khóa học giúp tôi tự tin hơn khi tư vấn cho khách hàng".

Đội ngũ tư vấn viên sau khi hoàn thành khóa bồi dưỡng (Ảnh: Hiền Hà).

Thông qua chương trình, Manulife Việt Nam kỳ vọng trang bị nền tảng y khoa thiết thực cho đội ngũ tư vấn nhằm gắn kết và đồng hành hiệu quả cùng khách hàng. Với khách hàng hiện hữu, việc tăng cường kiến thức y khoa giúp tư vấn viên giải đáp và hỗ trợ tốt hơn những thắc mắc liên quan đến chi trả quyền lợi y tế, cũng như chia sẻ các thông tin về dinh dưỡng, phòng bệnh, xây dựng lối sống tích cực…, cùng khách hàng chinh phục hành trình sống khỏe mỗi ngày.

Trong khi đó, với khách hàng tiềm năng, bằng kiến thức y khoa được tích lũy thêm, tư vấn viên có thể thiết kế giải pháp bảo hiểm phù hợp nhất với tình hình sức khỏe hiện tại của khách hàng, góp phần tối ưu hóa chi phí để đạt được các mục tiêu tài chính.

Đây là một phần trong tầm nhìn dài hạn của Manulife, nhằm xây dựng hệ sinh thái bảo hiểm chất lượng, chuyên nghiệp và phát triển đội ngũ tư vấn viên thế hệ mới am hiểu cả tài chính lẫn sức khỏe, qua đó củng cố niềm tin và mang lại giá trị bền vững cho khách hàng.