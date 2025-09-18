LynkiD và SkyJoy hợp tác chiến lược xây dựng hệ sinh thái khách hàng thân thiết mở

Mở rộng đặc quyền điểm thưởng cho 18 triệu người dùng

Hợp tác cho phép hội viên SkyJoy có thể dùng điểm tích lũy từ những chuyến bay Vietjet để đổi lấy hàng nghìn ưu đãi trong hệ sinh thái LynkiD. Ngược lại, người dùng LynkiD có thể quy đổi điểm để tận hưởng các dịch vụ hàng không và du lịch do SkyJoy cung cấp.

Theo kế hoạch, liên thông điểm thưởng mang đến trải nghiệm “tích điểm một nơi, tiêu dùng ở mọi nơi”. Với hơn 9 triệu người dùng LynkiD, 9 triệu hội viên SkyJoy và hơn 1.300 thương hiệu hợp tác, khách hàng có thể tiếp cận kho ưu đãi từ ẩm thực, mua sắm, làm đẹp, giải trí đến du lịch và hàng không.

Thay vì bị giới hạn trong một hệ thống riêng biệt, điểm thưởng giờ đây trở thành đặc quyền chung giúp khách hàng tận hưởng quyền lợi trên nhiều lĩnh vực.

Bà Hoa Lan Hương, Tổng giám đốc Công ty cổ phần GalaxyJoy - đơn vị vận hành SkyJoy - nhận định: “Với cột mốc hợp tác quan trọng này, hội viên SkyJoy có thể tiếp cận hàng nghìn ưu đãi mới, không còn giới hạn trong lĩnh vực hàng không. Mô hình liên thông điểm thưởng là bước đi chiến lược để SkyJoy và LynkiD giữ chân và gắn kết người dùng bằng việc mang lại nhiều đặc quyền hơn”.

Đại diện LynkiD và SkyJoy ký hợp tác chiến lược (Ảnh: VPBank).

Cú bắt tay giữa hai nền tảng khách hàng thân thiết hàng đầu Việt Nam không chỉ mang lại lợi ích trực tiếp cho 18 triệu tài khoản người tiêu dùng, mà còn tạo giá trị bền vững cho các nhãn hàng gắn kết trong hệ sinh thái khách hàng thân thiết.

Thay vì phải đầu tư xây dựng hệ thống riêng lẻ với chi phí lớn, các thương hiệu có thể tận dụng hạ tầng sẵn có của LynkiD, đồng thời tiếp cận ngay lượng khách hàng của SkyJoy và ngược lại. Việc chia sẻ điểm thưởng giữa hai nền tảng cũng tạo ra vòng tuần hoàn “tích điểm - đổi điểm - trải nghiệm chéo”.

Xây dựng hạ tầng khách hàng thân thiết mở tại Việt Nam

Trải nghiệm tiện lợi của 18 triệu người dùng LynkiD và SkyJoy phản ánh xu hướng bùng nổ các mô hình hợp tác và liên minh điểm thưởng trên toàn cầu. Người tiêu dùng hiện đại không chỉ tham gia các chương trình bị bó hẹp, mà còn được trải nghiệm linh hoạt, đa hệ sinh thái.

Khách hàng của VPBank và VietjetAir sẽ nhận thêm nhiều đặc quyền giá trị hơn sau mỗi chi tiêu (Ảnh: VPBank).

Các chuyên gia cũng cho rằng đây là hướng đi tất yếu. Báo cáo Vietnam Loyalty Programs Market Intelligence 2025 dự báo quy mô thị trường khách hàng thân thiết Việt Nam sẽ đạt 542 triệu USD trong năm nay và dự kiến đạt 971,2 triệu USD vào năm 2029 với tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm (CARG) đạt 15,7%.

Trái với mô hình “đóng” truyền thống - nơi các nhãn hàng chỉ phục vụ khách hàng thân thiết với quyền lợi giới hạn, ngành khách hàng thân thiết cũng đang bước vào giai đoạn mới, nơi sự liên kết giữa các nền tảng trở thành yếu tố sống còn.

Ở đó, người tiêu dùng sở hữu điểm thưởng có giá trị thực, có thể sử dụng linh hoạt trong nhiều tình huống, trong khi doanh nghiệp có thể tối ưu chi phí, mở rộng nhanh chóng tệp khách hàng chưa từng được biết đến mà vẫn duy trì hiệu quả.

Trong bối cảnh đó, việc LynkiD và SkyJoy bắt tay là bước đi chiến lược, đón đầu xu thế hợp tác mở.

Bà Trần Tố Uyên, CEO LynkiD, nhấn mạnh: “Chúng tôi đặt mục tiêu kiến tạo hệ sinh thái khách hàng thân thiết mở, hiện đại, giúp tất cả các bên đi cùng đều nhận được quyền lợi: Doanh nghiệp tiết kiệm nguồn lực, mở rộng tệp khách hàng và nâng cao trải nghiệm tiêu dùng, trong khi khách hàng nhận thêm nhiều đặc quyền giá trị hơn sau mỗi chi tiêu của mình”.

Bà Uyên cũng cho biết khi càng nhiều thương hiệu tham gia, giá trị cộng hưởng sẽ càng lớn, tạo ra một thị trường khách hàng thân thiết phát triển bền vững.

“Với tầm nhìn kiến tạo một hệ sinh thái khách hàng thân thiết mở, LynkiD biến từng điểm thưởng nhỏ thành giá trị lớn trong đời sống người tiêu dùng, mở ra một tương lai - nơi mọi giao dịch đều mang lại niềm vui, sự gắn kết và trải nghiệm không giới hạn.

Đây là bước tiến quan trọng để nâng tầm trải nghiệm khách hàng và khẳng định năng lực sáng tạo của doanh nghiệp Việt trên bản đồ công nghệ tiêu dùng toàn cầu”, đại diện LynkiD chia sẻ.