LynkiD nhận 3 giải thưởng tại “Top 10 doanh nghiệp công nghệ xuất sắc nhất 2025” của VINASA

Tầm nhìn đón đầu xu hướng công nghệ tài chính và khách hàng thân thiết

Tại lễ vinh danh diễn ra vào ngày 10/10, LynkiD đã được xướng tên ở ba hạng mục gồm “Top 10 doanh nghiệp đầu tàu trong lĩnh vực blockchain, Web3 và Ứng dụng (apps)”; “Top 10 doanh nghiệp cung cấp giải pháp quản trị khách hàng (CRM, Call Center)”; và “Top 10 Doanh nghiệp phát triển phần mềm, ứng dụng”.

LynkiD được vinh danh tại 3 hạng mục tại giải thưởng năm nay (Ảnh: BTC).

Theo đại diện công ty, ba giải thưởng ghi nhận năng lực công nghệ toàn diện của LynkiD, đồng thời cho thấy chiến lược đi trước đón đầu của một trong những doanh nghiệp hàng đầu, góp phần định hình tương lai ngành công nghệ Việt Nam.

Hội đồng chuyên môn VINASA đánh giá, các lĩnh vực Blockchain, Web3 và quản trị khách hàng đều được xem là “mũi nhọn phát triển” trong kỷ nguyên chuyển đổi số. LynkiD là một trong số ít doanh nghiệp Việt ứng dụng đồng bộ các nền tảng công nghệ tiên tiến này vào các giải pháp khách hàng thân thiết và tài chính số.

Theo đó, các giải pháp quản lý khách hàng thân thiết của LynkiD cho phép doanh nghiệp am hiểu sâu sắc về hành vi khách hàng, tạo trải nghiệm xuyên suốt trên mọi điểm chạm - từ ngân hàng, bán lẻ, đến thương mại điện tử. Chính sự kết hợp linh hoạt giữa nền tảng công nghệ lõi và ứng dụng thực tiễn này đã giúp LynkiD được vinh danh ở cả ba nhóm giải thưởng trong cùng một năm.

“Việc được ghi nhận ở ba hạng mục không chỉ là vinh dự, mà còn là sự khẳng định hướng đi đúng đắn của LynkiD - tiên phong trong việc phát triển hạ tầng công nghệ mở, kết nối doanh nghiệp và người tiêu dùng qua các giải pháp số ‘Make in Vietnam’,” bà Trần Tố Uyên, Tổng giám đốc LynkiD, chia sẻ.

Đại diện VINASA cũng đánh giá LynkiD được xem là ví dụ điển hình cho xu hướng doanh nghiệp công nghệ thế hệ mới - linh hoạt, sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ dữ liệu và trí tuệ nhân tạo trong hoạt động kinh doanh.

Chiến lược xây dựng hệ sinh thái khách hàng thân thiết mở

Được thành lập năm 2020, LynkiD hướng đến sứ mệnh ứng dụng công nghệ để kết nối người dùng và doanh nghiệp thông qua nền tảng khách hàng thân thiết đa ngành. Sau 5 năm phát triển, doanh nghiệp đã xây dựng được hệ sinh thái mở gồm hơn 1.300 thương hiệu đối tác, 10.000 quà tặng và ưu đãi, cùng cộng đồng người dùng hơn 9 triệu thành viên.

LynkiD liên tục mở rộng đối tác liên kết, gia tăng giá trị điểm thưởng khách hàng.

Không chỉ dừng lại ở việc mang đến giải pháp khách hàng thân thiết, LynkiD còn phát triển hạ tầng công nghệ mở - nơi các doanh nghiệp có thể triển khai chương trình khách hàng thân thiết, dịch vụ tài chính số mà không cần đầu tư riêng hệ thống.

Nền tảng của LynkiD tích hợp nhiều công nghệ tiên tiến như Blockchain, AI và Big Data, giúp tối ưu hóa quy trình tích điểm, đổi thưởng và quản trị khách hàng, đồng thời đảm bảo tính bảo mật, minh bạch và cá nhân hóa dữ liệu.

Theo đại diện LynkiD, giải thưởng từ VINASA là sự khẳng định cho năng lực công nghệ, đồng thời là động lực để doanh nghiệp tiếp tục đầu tư mạnh vào nghiên cứu và phát triển (R&D).

Trong giai đoạn 2025-2028, LynkiD tập trung vào việc mở rộng các sản phẩm ứng dụng Web3, Blockchain và AI vào hệ thống khách hàng thân thiết, hướng đến xây dựng hạ tầng công nghệ số toàn diện “Made by Vietnam”, hướng đến khả năng mở rộng ra khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Cùng với chiến lược hợp tác với các ngân hàng, hãng hàng không, doanh nghiệp bán lẻ và thương mại điện tử, LynkiD đang từng bước thực hiện chiến lược hình thành “cơ sở hạ tầng khách hàng thân thiết mở” của Việt Nam - nơi doanh nghiệp có thể liên thông điểm thưởng và cùng nhau mang lại giá trị tốt hơn cho khách hàng.

Đây không chỉ là mô hình kinh doanh, mà là một cách tiếp cận mới trong hành trình số hóa nền kinh tế tiêu dùng.

Trong bối cảnh kinh tế số đang mở ra những biên giới mới, việc LynkiD kiên định theo đuổi mô hình hệ sinh thái khách hàng thân thiết mở được xem là bước đi chiến lược, vừa giúp người tiêu dùng hưởng lợi từ các dịch vụ tích hợp, vừa tạo nền tảng hợp tác bền vững cho các doanh nghiệp Việt trên hành trình chuyển đổi số.

“Top 10 doanh nghiệp công nghệ số xuất sắc Việt Nam” là hoạt động thường niên do Hiệp hội Phần mềm và Dịch vụ công nghệ thông tin Việt Nam (VINASA) tổ chức từ năm 2014, nhằm tôn vinh các doanh nghiệp có uy tín, năng lực công nghệ và đóng góp nổi bật cho ngành công nghệ số Việt Nam.