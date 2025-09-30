Lý do Sinh lời tự động của Techcombank thu hút hàng triệu khách hàng

Xu hướng quản lý dòng tiền thông minh

Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, tính đến 6 tháng đầu năm 2024, tỷ lệ người sử dụng Internet tại Việt Nam đã đạt 78,1%, đồng thời có hơn 100,7 triệu thuê bao di động sử dụng smartphone. Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, nhiều tổ chức tín dụng đã ghi nhận tỷ lệ giao dịch qua kênh số vượt 90%.

Sự phát triển của ngân hàng số và mức độ hội nhập công nghệ của người dân là chất xúc tác cho xu hướng này. Trong bối cảnh kinh tế phát triển, người dân ngày càng thông thạo hơn về tài chính, nhạy bén hơn với cơ hội sinh lời. Các khách hàng, đặc biệt là thế hệ Gen Y và Gen Z, thường nhanh nhạy với các xu hướng quốc tế, với kỳ vọng vừa tối ưu hóa khả năng sinh lời của dòng tiền, vừa sẵn sàng chi tiêu 24/7.

Theo đó, các sản phẩm như Sinh lời tự động tận dụng công nghệ để tự động quét số dư, chuyển tiền nhàn rỗi vào kênh sinh lời, không cần khách hàng phải can thiệp thủ công mà vẫn có thể thực hiện giao dịch bất kỳ lúc nào, theo dõi số dư và quản lý mức sinh lời cụ thể trên ứng dụng di động.

Sự phát triển của ngân hàng số và hiểu biết về công nghệ của người dân là chất xúc tác để Sinh lời tự động trở thành xu hướng tất yếu (Ảnh: Techcombank).

Đối với khách hàng, lãi suất sinh lời cao hơn lãi suất tiền gửi thông thường (lên đến 4,4%/năm), giúp họ có thêm thu nhập mà không mất tính thanh khoản. Về phía ngân hàng, nhất là các đơn vị có lợi thế công nghệ và hệ thống quản trị, mô hình này giúp tăng tỷ lệ CASA, giảm thời gian và chi phí huy động vốn.

Từ một nguồn lực khổng lồ chỉ “nằm im”, những khoản tiền bật Sinh lời tự động trở thành nguồn vốn đầu tư gián tiếp cho phát triển sản xuất, kinh doanh… tối ưu lợi ích cho nền kinh tế.

Trên thế giới, không ít ngân hàng đã phát triển các sản phẩm tài chính cho phép tự động chuyển tiền từ tài khoản thanh toán sang các công cụ tài chính có lãi suất cao hơn như Sweep Account (tiền được tự động quản lý giữa tài khoản tiền mặt chính và tài khoản đầu tư thứ cấp), Multiplier Account (kết hợp giữa tài khoản thanh toán, đầu tư và bảo hiểm)…

Do đó, việc thị trường tài chính Việt Nam phải chủ động Việt hóa các sản phẩm đang được ưu chuộng trên thế giới là xu hướng không thể tránh khỏi.

Phần thưởng lớn nhất là niềm tin của khách hàng

“Chúng tôi đã đầu tư nghiên cứu và thử nghiệm sản phẩm trong hơn 18 tháng để bảo đảm hoàn thiện các tính năng, tính an toàn và đáp ứng tốt nhất nhu cầu thực tế của người Việt”, đại diện Techcombank chia sẻ về hành trình sáng tạo sản phẩm Sinh lời tự động

Sản phẩm này hiện sở hữu mức lợi suất lên đến 4,4%/năm mà vẫn duy trì khả năng thanh toán tức thời, không chia ngăn/ngưỡng, bảo đảm an toàn về thanh khoản với các lớp bảo vệ đa tầng: quy định của pháp luật, sự giám sát của NHNN, quy định bảo hiểm bảo hiểm tiền gửi cùng hệ thống công nghệ, bảo mật và quy trình quản trị rủi ro theo tiêu chuẩn quốc tế.

Chị Thu Thủy (Hà Nội) cho biết: “Techcombank là thương hiệu hàng đầu , do đó tôi cảm thấy an tâm khi dùng Sinh lời tự động của ngân hàng. Tiền vẫn sẵn sàng chi tiêu bất cứ lúc nào, nhưng lại tự động sinh lời mà tôi không cần làm gì thêm, vừa an toàn, vừa tiện và vừa lợi”.

“Chỉ cần để tiền trong tài khoản, nó tự sinh lời và mỗi tháng đều báo cáo lợi nhuận rõ ràng và đầy đủ trên ứng dụng. Tôi chưa từng gặp vấn đề gì với sản phẩm của ngân hàng mà dịch vụ chăm sóc khách hàng cũng tận tình. Tôi thấy sản phẩm này vừa tiện, vừa hay, lại an toàn. Đúng là công nghệ phát triển là để phục vụ con người”, chị Như Ngọc (TPHCM) chia sẻ.

Ngoài sự tin tưởng của khách hàng, Techcombank Sinh lời tự động cũng đã chứng minh sự khác biệt khi vượt qua nhiều đối thủ khác để xuất sắc giành 1 giải vàng và 2 giải đồng cho các hạng mục: Sản phẩm xuất sắc năm 2025; Sản phẩm ứng dụng AI xuất sắc nhất và Sản phẩm dịch vụ tài chính xuất sắc trong khuôn khổ Giải thưởng Kinh doanh Quốc tế thường niên lần thứ 22 do Stevie Awards tổ chức.

Sáng tạo sản phẩm tiên phong trong ngành tài chính

Hơn 4,1 triệu khách hàng đã “bật” Sinh lời tự động cùng nhiều chỉ số tài chính ấn tượng khác từ ngân hàng số của Techcombank đã minh chứng cho thành công của một trong những sản phẩm sáng tạo nhất của ngân hàng.

Thị trường cũng xuất hiện nhiều sản phẩm tương tự, hướng đến tối ưu hóa dòng tiền nhàn rỗi của khách hàng, đồng thời hỗ trợ ngân hàng huy động thêm nguồn vốn giá rẻ.

Techcombank Sinh lời tự động đã giành 3 giải thưởng của Stevie Awards.

Bà Nguyễn Vân Linh - Phó giám đốc Khối Ngân hàng Bán lẻ Techcombank - cho biết: “Với Techcombank Sinh lời tự động, chúng tôi tạo ra một sản phẩm tài chính tiên tiến, phù hợp và tối ưu nhất cho nhu cầu thực tế của người Việt. Stevie Awards đã công nhận sự xuất sắc của sản phẩm này trong nỗ lực đem tới cho khách hàng những lợi ích tối ưu nhất đồng thời cũng là minh chứng sản phẩm Việt đủ khả năng cạnh tranh với các mô hình tương tự ở khu vực.

Với tinh thần “vượt trội hơn mỗi ngày”, chúng tôi sẽ tiếp tục ra mắt những phiên bản mới với những tính năng, tiện ích và khả năng bảo vệ cao hơn nữa trong thời gian tới”.