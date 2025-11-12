Lotte Mart: 17 năm nâng tầm trải nghiệm mua sắm hiện đại tại Việt Nam

Tiên phong đưa phong cách mua sắm hiện đại đến người tiêu dùng Việt

Ngày 18/12/2008, Lotte Mart Nam Sài Gòn mở cửa phục vụ những khách hàng đầu tiên tại quận 7 (nay là phường Tân Hưng), TPHCM.

Có vốn đầu tư 75 triệu USD, siêu thị được xây dựng trên diện tích 3,1 ha, gồm 3 tầng lầu, tổng diện tích sàn hơn 33.000 m², trong đó khu bán lẻ hiện đại chiếm gần 10.000 m², gây ấn tượng mạnh cho người tiêu dùng ở TPHCM về một không gian mua sắm hiện đại và tiện nghi như ở các nước phát triển trong khu vực.

Lotte Mart đánh dấu hoạt động tại Việt Nam bằng khai trương siêu thị đầu tiên tại TPHCM vào năm 2008 (Ảnh Lotte Mart)

Sự xuất hiện của Lotte Mart Nam Sài Gòn cách đây 17 năm không chỉ đánh dấu bước khởi đầu của nhà bán lẻ hàng đầu Hàn Quốc tại Việt Nam mà còn mở ra một mô hình siêu thị hiện đại kết hợp trải nghiệm mua sắm và giải trí còn khá mới mẻ với người tiêu dùng bấy giờ.

Từ đó, Lotte Mart bắt đầu hành trình nâng tầm trải nghiệm mua sắm cho người Việt, thúc đẩy thị trường bán lẻ phát triển theo hướng hiện đại.

Suốt 17 năm qua, Lotte Mart không ngừng đổi mới, tiên phong tạo xu hướng mua sắm hiện đại, cả ở kênh trực tiếp và trực tuyến, với mục tiêu mang lại trải nghiệm cũng như giá trị tốt nhất cho khách hàng.

Ở kênh mua sắm trực tiếp, Lotte Mart chuyển mình mạnh mẽ với mô hình siêu thị kiểu mẫu mới hiện đại, đáp ứng đa dạng nhu cầu của người tiêu dùng địa phương, người nước ngoài và du khách.

Lotte Mart West Lake, Lotte Mart Ba Đình và Lotte Mart Phan Thiết áp dụng mô hình siêu thị kiểu mới (Ảnh Lotte Mart)

Mang giá trị tốt cho khách hàng là động lực để Lotte Mart tiếp tục giữ vị thế một trong những nhà bán lẻ tiên phong phát triển mô hình bán lẻ đa kênh.

Năm 2018, nhà bán lẻ ra mắt chợ trực tuyến đầu tiên, liên tục đầu tư hoàn thiện hệ sinh thái chợ trực tuyến, mang đến trải nghiệm mua sắm trực tuyến đảm bảo hàng hóa tươi ngon như mua trực tiếp tại siêu thị.

Tiên phong thúc đẩy xu hướng tiêu dùng xanh

Trong hành trình phát triển bền vững tại Việt Nam, Lotte Mart tích cực lan tỏa xu hướng tiêu dùng xanh. Những chiến dịch truyền cảm hứng, như LOTTE Eco Green – “Tôi hành động, bạn cũng thế”, “Hành động nhỏ – Thay đổi lớn”… từng gây ấn tượng trên mạng xã hội và vẫn tiếp tục tác động tích cực thay đổi hành vi mua sắm của người tiêu dùng theo hướng “xanh” hơn.

Lotte Mart còn hiện thực hóa cam kết là nhà bán lẻ xanh qua việc tiên phong chuyển đổi năng lượng xanh, sử dụng năng lượng sạch, ứng dụng công nghệ mới và giải pháp quản lý năng lượng thông minh để tiết kiệm năng lượng, giảm phát thải.

Lotte Mart phối hợp với đối tác công nghệ cải thiện môi trường thoải mái cho khách hàng, nhân viên (Ảnh Lotte Mart)

Mới đây, nhà bán lẻ này công bố hoàn tất lắp đặt hệ thống năng lượng mặt trời áp mái tại 8 trung tâm, dự kiến tiết kiệm khoảng 13,7 tỷ đồng/năm và giảm phát thải 3.041 tấn CO2.

Lotte Mart tiết lộ sẽ hoàn tất triển khai hệ thống lưu trữ năng lượng bằng pin - BESS tại 7 siêu thị vào quý I/2026, ước tính tiết kiệm khoảng 4,3 tỷ đồng/năm khi vận hành.

Nỗ lực được minh chứng bằng nhiều giải thưởng lớn

17 năm hoạt động tại Việt Nam, Lotte Mart kiên định theo đuổi chiến lược phát triển bền vững, gắn kết kinh doanh với trách nhiệm cộng đồng và mục tiêu mang đến giá trị tốt nhất cho khách hàng. Hành trình bền bỉ ấy giúp thương hiệu xây dựng được uy tín vững chắc và vị thế hàng đầu trong ngành bán lẻ.

Những nỗ lực đó được ghi nhận qua các giải thưởng mà Lotte Mart liên tiếp được vinh danh "Top 10 doanh nghiệp FDI phát triển bền vững 2024-2025" của Viện Nghiên cứu Chính sách và Chiến lược cùng Tạp chí Kinh tế Việt Nam trao tặng, giải thưởng "Top 10 doanh nghiệp ESG Việt Nam Xanh 2025 - ngành bán lẻ" do Báo Tài chính – Đầu tư và Viet Research trao tặng, nhiều năm được chứng nhận "Top 100 nơi làm việc tốt nhất Việt Nam" của Anphabe.

Lotte Mart còn được xướng tên tại các giải thưởng phát triển bền vững, mới đây là "Top 10 thương hiệu mạnh Việt Nam - tăng trưởng xanh 2025" do Hội khoa học kỹ thuật Việt Nam và Tạp chí Kinh tế Việt Nam tổ chức.

Ông Shin JuBack, Tổng giám đốc Lotte Mart Việt Nam, nhận giải “Top 10 thương hiệu mạnh Việt Nam – tăng trưởng xanh” (Ảnh Lotte Mart)

Đại diện Lotte Mart Việt Nam chia sẻ: “Những giải thưởng và xếp hạng này không chỉ minh chứng cho những nỗ lực của chúng tôi, còn là động lực để Lotte Mart tiếp tục mang đến nhiều giá trị hơn cho khách hàng, đóng góp tích cực cho cộng đồng, thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường bán lẻ và nền kinh tế Việt Nam”.

Thị trường bán lẻ Việt Nam đang phục hồi mạnh mẽ, trong đó bán lẻ hiện đại chiếm hơn 40% tổng doanh số và tiếp tục tăng trưởng nhanh. Các chuyên gia dự báo giai đoạn 2025–2030, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ sẽ tăng hơn 12%, thuộc nhóm cao nhất khu vực.

Trong bối cảnh thương mại trong nước được xem là động lực thúc đẩy tăng trưởng bền vững, Lotte Mart cam kết không ngừng đổi mới, nâng cao trải nghiệm khách hàng, kích cầu tiêu dùng và đồng hành cùng sự phát triển của ngành bán lẻ Việt Nam trong hành trình phía trước.