Long Châu đạt huy hiệu EcoVadis về phát triển bền vững

Huy hiệu EcoVadis về phát triển bền vững (Ảnh: Long Châu).

Đây là sự ghi nhận dành cho những nỗ lực cải tiến liên tục của Long Châu trong triển khai và duy trì hiệu quả các thực hành phát triển bền vững, đáp ứng khung đánh giá của Ecovadis trên bốn trụ cột trọng yếu: Môi trường, Lao động và Nhân quyền, Đạo đức kinh doanh và Mua sắm bền vững.

Kết quả này phản ánh cách tiếp cận có trách nhiệm của Long Châu trong giảm thiểu tác động đến môi trường, duy trì tính minh bạch trong các hoạt động kinh doanh, từng bước áp dụng các nguyên tắc bền vững trong quản lý chuỗi cung ứng và chú trọng yếu tố con người trong toàn bộ chuỗi giá trị. Đây được xem là dấu mốc cho thấy những bước đi ban đầu của Long Châu trên hành trình phát triển bền vững đang đúng hướng và tiệm cận với các chuẩn mực quốc tế về thực thi ESG.

Với Long Châu, sức khỏe của người dân là trung tâm trong chiến lược phát triển bền vững (Ảnh: Long Châu).

Đại diện hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu bày tỏ: “Committed Badge không phải là đích đến, mà là điểm khởi đầu. Huy hiệu này nhắc nhở Long Châu cần tiếp tục hoàn thiện hệ thống, nâng cao tiêu chuẩn vận hành, quản trị rủi ro ESG tốt hơn và lan tỏa tư duy phát triển bền vững sâu rộng hơn trong toàn bộ chuỗi giá trị, từ nội bộ đến đối tác, từ hôm nay đến tương lai".

“Trên hành trình phía trước, Long Châu cam kết không ngừng cải tiến, lấy con người làm trung tâm, lấy trách nhiệm xã hội làm nền tảng và lấy phát triển bền vững làm định hướng dài hạn. Chúng tôi tin rằng, mỗi bước tiến dù nhỏ nhưng bền bỉ hôm nay sẽ góp phần tạo nên những giá trị tích cực, lâu dài cho cộng đồng, cho ngành y tế và cho xã hội”.

Thông qua mạng lưới hơn 2.400 nhà thuốc và 200 trung tâm tiêm chủng, Long Châu góp phần nâng cao nhận thức người dân về giảm thiểu rác thải nhựa (Ảnh: Long Châu).

Hệ thống nhà thuốc và trung tâm tiêm chủng Long Châu đảm bảo tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc an toàn từ vận hành, bảo quản thuốc đến xử lý chất thải y tế; số hóa mọi quy trình giúp tiết kiệm năng lượng.

Long Châu tiên phong hợp tác với đơn vị dược phẩm triển khai tái chế đúng cách hơn 478.000 vỏ nhựa bút tiêm insulin, vỏ thiết bị xịt hen đã qua sử dụng. Qua các dự án, Long Châu kỳ vọng tạo dựng mô hình hợp tác bền vững, chiến lược trong quản lý rác thải y tế và bảo vệ môi trường tại Việt Nam.

Hàng tấn thuốc từ Long Châu hỗ trợ y tế kịp thời cho người dân các tỉnh miền Trung chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai (Ảnh: Long Châu).

Long Châu còn kiên định với sứ mệnh nâng tầm sức khỏe cộng đồng, lấy con người làm trung tâm trong mọi hoạt động. Long Châu không chỉ cung cấp dược phẩm, vaccine chất lượng, chính hãng và minh bạch nguồn gốc mà còn nỗ lực chung tay nâng cao nhận thức toàn dân về chăm sóc sức khỏe chủ động.

Dựa trên mạng lưới phủ khắp toàn quốc, hệ thống đã đưa các dịch vụ chăm sóc sức khỏe hiện đại, an toàn đến gần với hàng chục triệu người Việt. Qua đó, Long Châu mong muốn góp phần tích cực vào mục tiêu chung của quốc gia trong xây dựng nền y tế hiện đại, công bằng và hiệu quả.

Trên hành trình đó, chuyển đổi số, ứng dụng dữ liệu lớn và AI là “chìa khóa” để Long Châu tối ưu vận hành, thấu hiểu sâu sắc nhu cầu của khách hàng, phát triển các dịch vụ y tế thông minh và cá nhân hóa.

Bên cạnh đó, nhiều năm qua, chương trình “Long Châu sẻ chia” đã triển khai tầm soát, khám bệnh, cấp phát thuốc miễn phí cho hàng nghìn người dân. Song song, Long Châu hỗ trợ hàng tấn thuốc cho đồng bào sau thiên tai; triển khai chiến dịch tiêm chủng miễn phí; đồng hành cùng Bộ Y tế trong nâng cao nhận thức cộng đồng về phòng đột quỵ…

Đây là những bước đi chiến lược, khẳng định cam kết nhất quán và lâu dài về thu hẹp khoảng cách trong chăm sóc y tế, hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 282/NQ-CP của Chính phủ.

Hệ thống nỗ lực đưa dịch vụ y tế công bằng, hiện đại và an toàn đến mọi miền Tổ quốc, góp phần nâng cao sức khỏe hơn 33 triệu người Việt (Ảnh: Long Châu).

Đồng thời Long Châu xác định phát triển nguồn nhân lực là sức mạnh nội sinh cho hành trình phát triển bền vững, vì một Việt Nam khỏe mạnh. Doanh nghiệp khuyến khích mỗi cá nhân phát huy năng lực thông qua các chương trình đào tạo chuyên môn y tế, sân chơi và cuộc thi nội bộ.

Trong năm qua, hệ thống triển khai nhiều chương trình đào tạo chuyên sâu cho dược sĩ, bác sĩ và điều dưỡng giúp nâng cao năng lực tư vấn, chuẩn hóa an toàn tiêm chủng và kỹ năng xử trí cấp cứu. Tinh thần sẻ chia cũng được đề cao qua các hoạt động hỗ trợ kịp thời cán bộ nhân viên có hoàn cảnh khó khăn. Nhờ đó, Long Châu đã và đang xây dựng đội ngũ y tế có chuyên môn vững vàng, giàu trách nhiệm, lấy sức khỏe người dân làm trung tâm.

Long Châu liên tục phối hợp với các đơn vị y tế uy tín hàng đầu đào tạo nâng cao năng lực chuyên môn cho đội ngũ bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng (Ảnh: Long Châu).

EcoVadis là tổ chức xếp hạng phát triển bền vững uy tín hàng đầu thế giới, hiện đánh giá hơn 130.000 doanh nghiệp toàn cầu. Việc được ghi nhận bởi EcoVadis là cơ hội để Long Châu nhìn lại toàn diện các giá trị đang tạo ra cho xã hội.

Trước đó, Long Châu đã nhận danh hiệu "Doanh nghiệp xuất sắc châu Á" tại APEA 2025, vinh danh doanh nghiệp phát triển bền vững, dung hòa giữa hiệu quả kinh doanh với phụng sự cộng đồng.