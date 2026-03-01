Giữ nguyên giá xăng dầu, tiếp tục xả mạnh Quỹ bình ổn

Tối 13/3, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) thông báo giá bán lẻ xăng dầu.

Theo đó, cơ quan điều hành quyết định giữ nguyên giá bán xăng dầu theo kỳ điều hành ngày 12/3. Cụ thể, giá xăng E5 RON 92 vẫn ở mức 22.500 đồng/lít và xăng RON 95 là 25.570 đồng/lít. Dầu diesel ở mức 27.020 đồng/lít, dầu hỏa giữ nguyên 26.930 đồng/lít; dầu mazut vẫn ở mức 18.660 đồng/kg.

Đáng chú ý, kỳ điều hành này, cơ quan điều hành cho biết việc chi sử dụng quỹ bình ổn giá thực hiện theo Quyết định 450 ngày 12/3. Cụ thể chi sử dụng xăng sinh học, xăng khoáng, dầu hỏa và dầu mazut 4.000 đồng/kg; riêng dầu diesel 5.000 đồng/lít.

Như vậy, giá xăng trong nước kỳ điều chỉnh này giữ nguyên so với ngày 12/3. Trong 8 ngày qua, giá loại nhiên liệu này đã được điều chỉnh 5 lần - điều hiếm thấy trong cơ chế điều hành hiện nay. Từ đầu năm đến nay, giá xăng RON 95 có 9 lần tăng, 5 lần giảm.

Về số dư quỹ bình ổn giá xăng dầu, đến hết quý III/2025, tổng số dư quỹ của 27 thương nhân đầu mối là 5.617 tỷ đồng, tăng gần 3 tỷ đồng so với quý trước đó.

Trước đó, từ 22h ngày 12/3, giá bán lẻ xăng dầu trong nước tiếp tục được điều chỉnh. Theo đó, xăng E5 RON 92 giảm 450 đồng/lít, xuống còn 22.500 đồng/lít; trong khi xăng RON 95 tăng 330 đồng/lít, lên mức 25.570 đồng/lít.

Ở nhóm dầu, giá dầu diesel tăng 550 đồng/lít lên 27.020 đồng/lít; dầu hỏa tăng mạnh 2.520 đồng/lít, lên 26.930 đồng/lít. Ngược lại, dầu mazut giảm 340 đồng/kg, còn 18.660 đồng/kg.

Việc giá xăng dầu trong nước phải điều chỉnh liên tục trong thời gian ngắn chủ yếu do biến động mạnh của giá năng lượng thế giới, thay đổi tỷ giá và yêu cầu điều hành linh hoạt theo chỉ đạo của Chính phủ nhằm bình ổn thị trường.

Bộ Công Thương cho biết đang tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường để thông báo giá xăng dầu phù hợp, đúng chỉ đạo và kịp thời đề xuất Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp bình ổn giá xăng dầu.

Trước căng thẳng tại Trung Đông, ngày 9/3 Chính phủ ban hành Nghị định 72 giảm thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) với nhiều mặt hàng xăng dầu để tăng nguồn cung, ổn định thị trường.

Theo đó, thuế MFN với xăng không pha chì và nguyên liệu pha chế xăng giảm từ 10% xuống 0%; dầu diesel và nhiên liệu bay từ 7% xuống 0%. Một số nguyên liệu như naphtha, reformate, condensate… cũng được đưa về 0%.

Nghị định có hiệu lực đến hết 30/4, nếu cần kéo dài, Bộ Công Thương sẽ đề xuất Bộ Tài chính trình Chính phủ. Đồng thời, Thủ tướng giao Bộ Tài chính khẩn trương đề xuất giảm thuế bảo vệ môi trường với xăng dầu xuống 0 đồng.

Bộ Công Thương khuyến cáo người dân hạn chế sử dụng phương tiện cá nhân khi không cần thiết, ưu tiên đi chung xe, phương tiện công cộng hoặc xe đạp cho quãng đường ngắn. Việc bảo dưỡng xe định kỳ, giữ tốc độ ổn định, tắt máy khi dừng lâu có thể giúp giảm 10-15% lượng xăng tiêu hao. Đồng thời, cân nhắc sử dụng xe điện, xe hybrid hoặc nhiên liệu sinh học E5/E10 theo lộ trình từ 1/6.

Với doanh nghiệp, cần xây dựng định mức tiêu hao nhiên liệu, áp dụng hệ thống quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn, tối ưu tuyến vận chuyển, tăng tải trọng mỗi chuyến và hạn chế xe chạy rỗng. Doanh nghiệp cũng được khuyến khích đầu tư công nghệ tiết kiệm năng lượng, chuyển sang năng lượng tái tạo và tổ chức làm việc từ xa khi phù hợp.