Lợi thế từ chiến lược “kiều hối sinh lời” của MSB

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đầy biến động, Việt Nam tiếp tục duy trì ổn định và tăng trưởng về kinh tế, nhờ đó thu hút quan tâm của cộng đồng người Việt định cư tại nước ngoài. Không còn dừng lại ở những khoản hỗ trợ sinh hoạt thuần túy, dòng vốn kiều hối hiện nay có xu hướng chuyển dịch sang mục đích đầu tư.

Những thay đổi tích cực trong hệ thống pháp luật, điển hình là việc nới lỏng quy định sở hữu bất động sản cho người Việt tại nước ngoài, cùng với sự phục hồi và phát triển của các lĩnh vực như sản xuất, dịch vụ và thị trường tài chính đã tạo nên sức hút cho nguồn tiền tích lũy từ hải ngoại.

MSB - Cầu nối kiều hối với tiêu chuẩn quốc tế

Khách hàng có thể bán ngoại tệ trên ứng dụng MSB mBank hoặc tại quầy giao dịch MSB (Ảnh: MSB).

Theo thống kê, Việt Nam liên tục nằm trong nhóm 10 quốc gia nhận kiều hối lớn nhất toàn cầu. Riêng trong năm 2024, tổng lượng kiều hối về nước ước đạt khoảng 16 tỷ USD. Nguồn lực tài chính quan trọng này không chỉ hỗ trợ đời sống gia đình mà còn đóng vai trò then chốt trong việc bổ sung thanh khoản ngoại tệ, hỗ trợ cán cân thanh toán quốc gia.

Với vai trò là “cầu nối” vững chắc thông qua việc hợp tác chiến lược với các tổ chức chuyển tiền hàng đầu như Western Union, RIA, SWIFT, từ nhiều năm qua, MSB đã xây dựng được niềm tin vững chắc và trở thành thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực kiều hối.

Giải pháp này giúp người thân tại Việt Nam có thể nhận tiền nhanh chóng với thủ tục tối giản, xóa tan khoảng cách hay sự chậm trễ trong giao dịch xuyên biên giới.

Khẳng định vị thế với chiến lược “Kiều hối sinh lời”

Thực tế cho thấy, khi dòng tiền xuyên biên giới bắt đầu hành trình trở về, người nhận thường phải đối mặt với hai vấn đề là phí giao dịch và sự chênh lệch tỷ giá. Phí rút tiền mặt cao hay tỷ giá chuyển đổi thấp có thể làm hao hụt đáng kể giá trị thực tế của nguồn vốn, nhất là với những khoản tiền lớn dành cho mục đích đầu tư dài hạn.

Thấu hiểu tâm lý đó, MSB đã triển khai chương trình “Kiều hối sinh lời, x2 ưu đãi” (áp dụng đến 31/3/2026), như một lời giải giúp khách hàng xóa bỏ gánh nặng chi phí và gia tăng dòng vốn đầu tư sinh lời.

Điểm khác biệt của chương trình nằm ở việc tối ưu hóa lợi ích kép cho người nhận tiền: thay vì chỉ đóng vai trò là kênh luân chuyển, MSB trực tiếp tác động vào hai mắt xích quan trọng nhất là tỷ giá và phí rút tiền, đảm bảo mỗi đồng tiền gửi về được nhận dễ dàng.

Đối với nhóm khách hàng có nhu cầu chuyển đổi ngoại tệ để phục vụ các kế hoạch chi tiêu hoặc đầu tư trong nước, MSB mang đến một ưu thế cạnh tranh về tỷ giá. Cụ thể, khách hàng nhận kiều hối qua tài khoản MSB khi thực hiện bán ngoại tệ (USD) lấy VND sẽ được hưởng ưu đãi tỷ giá lên đến 50 điểm so với tỷ giá mua chuyển khoản niêm yết.

Đây là mức tỷ giá chuyển đổi hợp lý, đặc biệt có ý nghĩa với những khoản tiền lớn, giúp khách hàng nhận được lượng VND nhiều hơn cho cùng một lượng USD so với các phương thức chuyển đổi thông thường.

Chính sách này được áp dụng linh hoạt cả tại quầy giao dịch lẫn trên ứng dụng MSB mBank, mang lại sự tiện lợi tối đa cho khách hàng trong thời đại số.

Bên cạnh lợi thế về tỷ giá, MSB cũng mang đến hành động thiết thực nhằm giữ trọn vẹn giá trị dòng tiền thông qua việc giảm phí rút tiền mặt ngoại tệ. Đối với khách hàng nhận kiều hối qua kênh SWIFT, mức phí rút USD tiền mặt hiện còn 0,16% (tối thiểu 2 USD).

Chia sẻ về chương trình này, đại diện MSB cho biết: “Tại MSB, chúng tôi không chỉ tối ưu hóa về tốc độ và chi phí giao dịch mà còn nỗ lực thiết kế các sản phẩm tài chính đi kèm, giúp dòng tiền của kiều bào gửi về Việt Nam được tối ưu giá trị ngay tại quê nhà”.

Không chỉ cung cấp dịch vụ nhận kiều hối từ nước ngoài, MSB còn cung cấp dịch vụ chuyển tiền quốc tế, đáp ứng đa dạng các nhu cầu từ du học, du lịch, công tác, khám chữa bệnh, định cư, trợ cấp thân nhân ở nước ngoài hay các giao dịch chuyển tiền hợp pháp khác cùng các chương trình ưu đãi chuyển tiền vào các dịp Lễ, Tết và tỷ giá cạnh tranh…

Sự toàn diện trong hệ sinh thái dịch vụ này một lần nữa khẳng định MSB là điểm đến cho nhiều nhu cầu tài chính của khách hàng.