Tập đoàn Lộc Trời lại biến động nhân sự cấp cao

Công ty cổ phần Tập đoàn Lộc Trời (mã chứng khoán: LTG) vừa công bố nhận được đơn từ nhiệm của ông Johan Sven Richard Boden - Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT). Trong đơn, ông này nêu từ nhiệm vì lý do cá nhân.

Ông Johan Sven Richard Boden mới được bầu vào HĐQT Lộc Trời nhiệm kỳ 2024-2029 trong cuộc họp đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 vào ngày 26/6 vừa qua. Như vậy, ông mới đảm nhận chức vụ được gần 2 tháng qua.

Theo giới thiệu, ông Johan Sven Richard Boden có quốc tịch Thụy Điển, hiện là Tổng giám đốc Công ty TNHH DenEast Việt Nam. Tại Lộc Trời, ông và người liên quan không nắm giữ cổ phần doanh nghiệp.

Ông Johan Sven Richard Boden là một trong những gương mặt mới trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ mới. Chỉ có ông Huỳnh Văn Thòn - Chủ tịch HĐQT là "người cũ". Một số nhân vật khác trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ mới như ông Mandrawa Winston Leo, ông Võ Trí Thành và bà Vũ Hồng Trang.

Tập đoàn Lộc Trời biến động nhân sự cấp cao sau khi miễn nhiệm tổng giám đốc (Ảnh: LTG).

Trước đó vào tháng 7, Lộc Trời công bố miễn nhiệm chức vụ Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Duy Thuận. Trong thư ngỏ của Chủ tịch HĐQT Huỳnh Văn Thòn, ông thông báo việc sẽ trực tiếp chỉ đạo và điều hành các hoạt động của tập đoàn cho đến khi có quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc mới.

Ông Thòn cũng cam kết sau khi ổn định nhân sự, ổn định sản xuất kinh doanh hiệu quả sẽ hoàn thành mọi trách nhiệm và nghĩa vụ với các cơ quan quản lý, đối tác, ngân hàng, nhà phân phối, bà con nông dân...

Đến nay, Lộc Trời chưa công bố báo cáo tài chính quý II năm nay. Trong quý đầu năm, công ty lỗ sau thuế hơn 96 tỷ đồng và cùng kỳ năm trước cũng lỗ hơn 81 tỷ đồng.

Công ty giải trình lỗ do tỷ trọng giá vốn hàng bán trên doanh thu thuần năm nay cao hơn so với cùng kỳ. Giá vốn tăng 65% trong khi doanh thu chỉ tăng 57% so với cùng kỳ. Đồng thời, chi phí lãi vay và lỗ tỷ giá hối đoái tăng nhanh hơn mức tăng của các khoản doanh thu, thu nhập khác nên lợi nhuận giảm.