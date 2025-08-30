Loạt doanh nghiệp lớn chia sẻ dấu ấn phát triển kinh tế với Thủ tướng

Chiều 30/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị gặp mặt doanh nghiệp với chủ đề "80 năm doanh nghiệp đồng hành cùng đất nước". Đại diện 60 tập đoàn, tổng công ty Nhà nước cùng 141 doanh nghiệp tư nhân và 50 doanh nghiệp FDI tham dự hội nghị.

Dấu ấn tập đoàn lớn trong hành trình đồng hành cùng phát triển Việt Nam

Ông Lê Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng quốc gia Việt Nam (PVN), cho biết tập đoàn đã đạt được những kết quả và thành tựu to lớn sau 50 năm khi quy mô tổng tài sản lên đến trên 1 triệu tỷ đồng và vốn chủ sở hữu trên 840.000 tỷ đồng. Tổng doanh thu đạt 599 tỷ USD.

Trung tướng Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Viettel, chia sẻ bên cạnh lĩnh vực viễn thông, công nghệ cao, logistics..., đến nay, tập đoàn đã làm chủ nhiều khí tài chiến lược, hoàn thành nghiên cứu, chế tạo hơn 50 loại vũ khí trang bị kỹ thuật công nghệ cao, phục vụ tốt các nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu của nhiều đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng.

Thủ tướng tại Hội nghị chiều 30/8 (Ảnh: Nhật Bắc).

Từ góc độ doanh nghiệp nước ngoài gắn bó lâu dài với Việt Nam, ông Eita Fujikawa, Tổng giám đốc Sumitomo Corporation Việt Nam, chia sẻ từ năm 1990 hoạt động tại Việt Nam, tập đoàn đã tham gia nhiều dự án quan trọng như phát triển cơ sở hạ tầng, phát triển các nhà máy điện cũng như những ngành công nghiệp chủ chốt khác.

"Chúng tôi mong muốn góp phần giúp Việt Nam thực hiện mục tiêu trở thành nước phát triển vào năm 2045 và trung hòa carbon vào năm 2050. Chúng tôi cũng sẽ hỗ trợ tiếp tục nâng cao đời sống của người dân Việt Nam, tạo ra những sản phẩm xanh và phù hợp với xu thế phát triển của thời đại", ông Fujikawa nói và cho biết tập đoàn cam kết thực hiện những dự án quy mô lớn của Việt Nam.

Ông Bruno Jaspaert, Tổng giám đốc Tổ hợp Khu công nghiệp DEEP C, cho biết học được một câu tục ngữ của người Việt Nam là "có công mài sắt, có ngày nên kim", nghĩa là một khi bạn chăm chỉ thì có ngày bạn sẽ đạt được kết quả thành công.

Với cương vị là những nhà đầu tư nước ngoài vào Việt Nam, vị này cho biết doanh nghiệp đã nhận được rất nhiều cơ hội tốt, những điều kiện thuận lợi. “Cho đến nay chúng tôi đã thu hút nguồn FDI khoảng 8 tỷ USD. Chúng tôi đạt được con số này khi làm việc tại Việt Nam với các bộ, ban, ngành và Chính phủ Việt Nam”, vị này nêu.

Ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Sun Group, cho biết doanh nghiệp này khởi nghiệp tại Đà Nẵng, từ năm 2007 đã tiên phong đầu tư phát triển kinh doanh du lịch một cách bài bản thông qua hệ sinh thái du lịch, với những dự án nghỉ dưỡng và vui chơi giải trí trải dài từ Bắc vào Nam.

Ông Trần Kim Chung, Chủ tịch Tập đoàn CT Group, cho biết mới được Chính phủ Indonesia chọn làm đối tác chính trong phát triển hệ sinh thái cho nền kinh tế không gian tầm thấp và phát triển ngành UAV của Indonesia, phục vụ trong nhiều lĩnh vực như công nghiệp năng lượng, nông, lâm… và lễ ký kết được tổ chức tại Jakarta.

Lần đầu tiên doanh nghiệp tư nhân Việt Nam được một nước G20 lựa chọn làm đối tác chính cho một lĩnh vực công nghệ cao, đó là kinh tế không gian tầm thấp và UAV.

Các Phó Thủ tướng Nguyễn Hòa Bình, Hồ Đức Phớc, Nguyễn Chí Dũng dự hội nghị (Ảnh: Nhật Bắc).

Đề nghị doanh nghiệp tiếp tục đổi mới tư duy, mở rộng thị trường

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh ý nghĩa lịch sử của sự kiện trong không khí kỷ niệm Cách mạng Tháng Tám, Quốc khánh 2/9 và hướng tới Ngày Doanh nhân Việt Nam. Thủ tướng đưa ra thông điệp định hướng cho cộng đồng doanh nghiệp trong giai đoạn mới.

Theo đó, cộng đồng doanh nghiệp luôn đồng hành cùng dân tộc trong mọi hoàn cảnh, từ thời chiến đến thời bình, góp phần quan trọng vào huy động nguồn lực kháng chiến, kiến quốc cũng như tiên phong trong phát triển kinh tế và an sinh xã hội.

Sau gần 40 năm Đổi mới, số lượng doanh nghiệp tăng mạnh lên gần 1 triệu, trong đó 98% là tư nhân. Thủ tướng đề nghị doanh nghiệp tiếp tục đổi mới tư duy, mở rộng thị trường, khơi thông nguồn lực, hợp tác công tư để phát triển kinh tế độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Thủ tướng cho biết Đảng và Nhà nước luôn đặc biệt quan tâm, tạo môi trường thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

Bước vào kỷ nguyên mới, cộng đồng doanh nghiệp, doanh nhân cần phát huy truyền thống 80 năm hào hùng, tiếp tục đổi mới sáng tạo, khát vọng vươn lên mạnh mẽ để cùng đất nước thực hiện thắng lợi hai mục tiêu chiến lược 100 năm mà Đại hội XIII của Đảng đã đề ra, hướng tới một Việt Nam giàu mạnh, phồn vinh, sánh vai cùng các cường quốc năm châu.