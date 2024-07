Loạt doanh nghiệp biến động thượng tầng, chuyển giao quyền lực mẹ con

Tập đoàn Lộc Trời miễn nhiệm CEO sau loạt lùm xùm

Ngày 16/7, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Lộc Trời (mã chứng khoán: LTG) Huỳnh Văn Thòn có thư ngỏ thông báo về việc thay đổi nhân sự chủ chốt. HĐQT Lộc Trời đã thông qua nghị quyết miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Duy Thuận kể từ ngày 15/7.

Trong thời gian tới, ông Huỳnh Văn Thòn sẽ trực tiếp chỉ đạo và điều hành tất cả hoạt động của tập đoàn cho đến khi có quyết định bổ nhiệm tổng giám đốc mới.

Ông Thòn nêu trong thư ngỏ, Lộc Trời đang trong giai đoạn khó khăn và mong nhận được sự hỗ trợ của các bên, đặc biệt là các ngân hàng nhằm giúp doanh nghiệp có đủ tiềm lực tài chính, ổn định lại sản xuất kinh doanh trong 6 tháng cuối năm và những năm tiếp theo thật bền vững.

"Sau khi ổn định nhân sự, ổn định sản xuất kinh doanh hiệu quả, chúng tôi sẽ hoàn thành trách nhiệm và nghĩa vụ đối với tất cả quý vị đúng theo quy định của pháp luật hiện hành", ông Thòn cam kết trong thư ngỏ.

Ông Huỳnh Văn Thòn - Chủ tịch HĐQT Lộc Trời - trong thời gian tới sẽ trực tiếp chỉ đạo và điều hành mọi hoạt động của tập đoàn (này Ảnh: LTG).

Việc miễn nhiệm CEO tại Lộc Trời diễn ra trong bối cảnh "ông lớn" vừa vướng loạt lùm xùm về nợ tiền lúa vụ Đông Xuân của nông dân tại Đồng bằng sông Cửu Long cùng nghi vấn bán gạo giá thấp bất thường vào thị trường Indonesia. Đến cuối tháng 5 công ty này đã trả xong 472 tỷ đồng tiền nợ cho nông dân. Ông Huỳnh Văn Thòn - Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Lộc Trời - lúc đó đã gửi lời xin lỗi đến bà con nông dân vì sự cố.

Sau cắt giảm hàng nghìn nhân sự, Garmex Sài Gòn có sếp mới

HĐQT Công ty cổ phần Garmex Sài Gòn (mã chứng khoán: GMC) hồi đầu tháng này đã thống nhất bầu ông Lê Văn Hùng - Thành viên HĐQT độc lập - giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ 5/7.

Ông Lê Văn Hùng sinh năm 1975, có trình độ cử nhân kế toán. Ông Hùng là Thành viên HĐQT độc lập của Garmex kể từ tháng 5/2021 đến nay.

Ngoài chức vụ tại Garmex, ông Hùng còn là Giám đốc Tài chính của Công ty cổ phần Transimex (mã chứng khoán: TMS); Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Dịch vụ Bến Thành (mã chứng khoán: BSC); Thành viên HĐQT tại Công ty cổ phần Thủy Đặc Sản (Seaspimex - mã chứng khoán: SPV), Công ty cổ phần Vinafreight (mã chứng khoán: VNF), Công ty cổ phần Giao nhận Vận tải miền Trung (mã chứng khoán: VMT) và Công ty cổ phần Thương mại Phú Nhuận (mã chứng khoán: PNG); Thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Đầu tư Chợ Lớn (Cholimex - mã chứng khoán: CLX).

Ngoài ông Lê Văn Hùng là Chủ tịch HĐQT kiêm Thành viên HĐQT độc lập thì HĐQT Garmex còn các thành viên khác là ông Nguyễn Việt Cường, ông Bùi Minh Tuấn; ông Nguyễn Trần Anh Minh và bà Nguyễn Thị Diễm My. Trong đó, bà My là thành viên mới do Công ty cổ phần Dệt may Gia định (Giditex) đề cử.

Theo kế hoạch chi trả thù lao của công ty, mức thù lao cho Chủ tịch HĐQT là 6 triệu đồng/tháng, của Thành viên HĐQT là 5 triệu đồng/người/tháng.

Từng là doanh nghiệp dệt may xuất khẩu hàng đầu tại TPHCM, do tác động tiêu cực của dịch Covid, gặp khó về thị trường, việc thiếu đơn hàng đã khiến Garmex Sài Gòn phải thu hẹp quy mô, cắt giảm hàng nghìn nhân sự và chỉ còn 34 người tại thời điểm 31/3.

"Công chúa mía đường" thay mẹ ngồi ghế Chủ tịch HĐQT

Công ty cổ phần Thành Thành Công - Biên Hòa (TTC AgriS - mã chứng khoán: SBT) mới đây công bố Nghị quyết HĐQT bầu bà Đặng Huỳnh Ức My làm Chủ tịch HĐQT kể từ ngày 13/7, thay bà Huỳnh Bích Ngọc.

Bà Huỳnh Bích Ngọc và con gái là những tên tuổi lớn trong ngành mía đường Việt Nam. Trong khi bà Ngọc được mệnh danh là "nữ hoàng mía đường" thì bà My cũng được gọi là "công chúa mía đường".

Bà Đặng Huỳnh Ức My nhận chuyển giao quyền lực từ mẹ, làm Chủ tịch TTC AgriS (Ảnh: TTC AgriS).

Trước khi thay mẹ làm Chủ tịch HĐQT TTC AgriS, bà Đặng Huỳnh Ức My là Phó chủ tịch doanh nghiệp này. Bà My là con gái của bà Ngọc và ông Đặng Văn Thành - Chủ tịch Tập đoàn Thành Thành Công và là cựu sáng lập Sacombank.

Sự "đổi ngôi" tại TTC AgriS diễn ra sau khi bà Huỳnh Bích Ngọc kết thúc nhiệm kỳ 5 năm làm thành viên HĐQT công ty kể từ ngày 13/7.

Về mặt sở hữu, bà Đặng Huỳnh Ức My hiện nắm giữ gần 145 triệu cổ phần SBT, tương đương 19,02% vốn điều lệ TTC AgriS.

Sếp cũ và sếp mới của VPBankS

Đầu tháng 7 này, Công ty chứng khoán VPBankS đã nhận được đơn từ nhiệm của ông Nguyễn Duy Linh - Chủ tịch HĐQT công ty - với lý do cá nhân.

Ông Nguyễn Duy Linh sinh năm 1982, nguyên quán Lâm Đồng, có trình độ Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (MBA) tại Solvay Brussels School và là cử nhân ngành tài chính - Đại học Ngân hàng TPHCM.

Ông Linh được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc VPBankS hồi cuối tháng 4/2023, sau đó trúng cử vào HĐQT công ty vào giữa tháng 6/2023. Đến ngày 4/12/2023, ông được bầu vào vị trí Chủ tịch HĐQT VPBankS thay cho ông Ngô Phương Chí xin nghỉ theo nguyện vọng cá nhân. Như vậy, ông Linh chỉ giữ chức vụ Chủ tịch VPBankS trong vỏn vẹn hơn nửa năm. Sau khi từ nhiệm Chủ tịch HĐQT, ông Linh vẫn giữ chức Tổng giám đốc VPBankS.

Ông Vũ Hữu Điền (trái) và ông Nguyễn Duy Linh (phải).

Người được bầu thay thế vị trí ông Nguyễn Duy Linh là ông Vũ Hữu Điền. Ông Điền gia nhập Dragon Capital vào năm 2000 với vị trí chuyên viên phân tích cao cấp, sau đó trở thành Giám đốc phòng Tài chính doanh nghiệp và đồng Giám đốc đầu tư của 3 quỹ với tổng tài sản quản lý lên đến hơn 1 tỷ USD...

Trong một diễn biến khác, cựu Chủ tịch VPBankS - ông Ngô Phương Chí - vừa được bầu giữ vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024-2029 của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc Gia (NSI) kể từ ngày 16/7. Ông cũng từng làm Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Chứng khoán VPBank (VPBankS) giai đoạn cuối tháng 9/2022 đến cuối tháng 11/2023.

Tân CEO của OCB: Gương mặt không mới

Theo quyết định mới công bố của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB - mã chứng khoán: OCB), ông Phạm Hồng Hải chính thức được bổ nhiệm vào chức vụ Tổng giám đốc ngân hàng này kể từ ngày 16/7 thay ông Nguyễn Đình Tùng có đơn từ nhiệm hồi đầu tháng 5.

Ông Phạm Hồng Hải sinh năm 1974, quê Hải Phòng, có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.

Ông Hải nổi danh trong giới tài chính - ngân hàng ở Việt Nam khi là người Việt đầu tiên giữ vị trí lãnh đạo cao nhất của một ngân hàng quốc tế tại Việt Nam với việc đảm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc Ngân hàng HSBC Việt Nam từ tháng 12/2014 đến tháng 9/2019.

Ông Phạm Hồng Hải (Ảnh: OCB).

Trong nhiệm kỳ gần 5 năm điều hành HSBC Việt Nam, ông Hải đã đưa tổ chức này đạt nhiều kết quả quan trọng với sự tăng trưởng mạnh về quy mô và lợi nhuận.

Sau quyết định bổ nhiệm trên, ban điều hành của OCB có 12 thành viên, gồm tổng giám đốc, 4 phó tổng giám đốc, 7 giám đốc khối.

"Lão tướng" rời ghế chủ tịch công ty bia sau 36 năm gắn bó

Ngày 12/7 vừa qua, HĐQT Công ty cổ phần Bia Hà Nội - Thái Bình (mã chứng khoán: BTB) đã chấp thuận đơn xin từ nhiệm của ông Vũ Thanh Liêm. Ông Liêm xin từ nhiệm chức Chủ tịch HĐQT công ty và xin thôi tham gia HĐQT Bia Hà Nội - Thái Bình nhiệm kỳ 2024-2029 kể từ ngày 1/8. Lý do là ông Liêm sẽ nghỉ hưu.

Sau khi chấp thuận đơn từ nhiệm của ông Vũ Thanh Liêm, HĐQT Bia Hà Nội - Thái Bình thông báo triệu tập đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 để miễn nhiệm và bầu bổ sung 1 thành viên HĐQT. Danh sách cổ đông chốt ngày 2/8 và thời gian họp dự kiến trong tháng 9/2024.

Ông Vũ Thanh Liên sinh năm 1963, nguyên quán Thái Bình. Ông có trình độ kỹ sư công nghệ lên men, cử nhân kinh tế.

Ông Liêm có hơn 36 năm kinh nghiệm tại Bia Hà Nội - Thái Bình (tiền thân là Công ty Bia Thái Bình, được hợp nhất giữa Công ty Bia - Rượu - Ong Thái Bình và Nhà máy bia Thái Bình). Ông từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại doanh nghiệp như Phó giám đốc, Giám đốc công ty… Ông tham gia HĐQT công ty từ năm 2005 và đến năm 2020 thì được bầu làm Chủ tịch HĐQT.

Tại công ty Bia Hà Nội - Thái Bình, ông Liêm trực tiếp sở hữu 53.800 cổ phiếu BTB tương ứng tỷ lệ 0,7% vốn điều lệ và đại diện Tổng công ty cổ phần Bia - Rượu - Nước giải khát Hà Nội (Habeco - mã chứng khoán: BHN) sở hữu 384.561 cổ phiếu BTB tương ứng tỷ lệ 5% vốn điều lệ.