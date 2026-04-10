Loạt cổ phiếu vừa bị cắt “margin”, nguyên nhân do đâu?

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) vừa công bố danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ (margin) trong quý II, có hiệu lực từ ngày 10/4.

Theo công bố của HNX, có tổng cộng 53 mã nằm trong danh mục không giao dịch ký quỹ trong kỳ này. Nguyên nhân chủ yếu đến từ việc nhiều mã thuộc diện cảnh báo, kinh doanh thua lỗ hoặc đã âm vốn chủ sở hữu.

34 trường hợp bị loại khỏi danh sách “margin” do thuộc diện cảnh báo như Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á - Thái Bình Dương (mã chứng khoán: APS), Xi măng Bỉm Sơn (mã chứng khoán: BCC), Công ty cổ phần Đầu tư Công nghiệp Xuất nhập khẩu Đông Dương (mã chứng khoán: DDG), GKM Holdings (mã chứng khoán: GKM)…

13 mã bị loại khỏi danh mục ký quỹ do lợi nhuận sau thuế âm hoặc lỗ lũy kế trên báo cáo tài chính soát xét bán niên năm 2025 và báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025. Ngoài ra, 12 mã thuộc diện bị kiểm soát.

Các trường hợp còn lại bao gồm 8 mã bị hạn chế giao dịch hoặc thuộc diện hủy niêm yết, 2 mã vi phạm pháp luật thuế, 1 mã có báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 không được chấp nhận toàn phần và 1 mã chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2024 quá thời hạn quy định.

Trong diễn biến đáng chú ý hơn, Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HoSE) vừa thông báo bổ sung Công ty Cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang (mã chứng khoán: DGC) vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ.

Nguyên nhân do công ty chậm công bố thông tin báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán quá 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn công bố thông tin.

Trước đó vào ngày 17/3, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đã công bố việc khởi tố vụ án “Gây ô nhiễm môi trường; Vi phạm quy định về nghiên cứu, thăm dò, khai thác tài nguyên; Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng”, xảy ra tại Công ty cổ phần Tập đoàn Hóa chất Đức Giang và các đơn vị liên quan.

Hiện nay, vụ án vẫn đang trong quá trình điều tra, nhiều hồ sơ, tài liệu kế toán đang bị niêm phong và thu giữ tại Cơ quan Cảnh sát Điều tra, do vậy công ty chưa thể thực hiện được công tác kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.