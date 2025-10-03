Hoàng Hường bị bắt: Hé lộ đế chế kinh doanh và chiêu trò quảng cáo "nổ"

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã khởi tố Hoàng Thị Hường (38 tuổi) và 5 bị can khác về tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng.

Theo điều tra, Hoàng Hường xây dựng hệ sinh thái gồm 18 công ty, 25 hộ kinh doanh và 44 cá nhân để bán thực phẩm chức năng, sản phẩm bảo vệ sức khỏe. Đồng thời chỉ đạo nhân viên hợp thức hóa doanh thu qua các hộ, cá nhân để trốn thuế.

Từ tháng 1/2021 đến tháng 6 năm nay, Hoàng Hường đã để ngoài sổ sách gần 1.800 tỷ đồng doanh thu và kê khai sai thuế giá trị gia tăng với doanh thu gần 2.100 tỷ đồng.

Hàng loạt doanh nghiệp liên quan

Hoàng Hường (SN 1987, ở Phú Thọ) là nhân vật có sức ảnh hưởng trên nhiều nền tảng mạng xã hội, hoạt động trong lĩnh vực dược phẩm và sức khỏe. Nữ doanh nhân này cũng thường xuyên livestream bán hàng trên Facebook, TikTok kết hợp chương trình khuyến mãi, bốc thăm trúng thưởng lớn để thu hút khách hàng.

Hình ảnh và tên tuổi của Hoàng Hường đại diện nhiều thương hiệu, sản phẩm dược mỹ phẩm như Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường, Nha khoa Quốc tế Hoàng Hường, Viên xương khớp Hoàng Hường...

Thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp cho biết, Công ty Cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường có trụ sở tại 36 đường Nguyễn Hoàng (TP Hà Nội). Doanh nghiệp này thành lập vào tháng 8/2021, ngành nghề kinh doanh chính là bán lẻ thuốc, dụng cụ y tế, mỹ phẩm...

Công ty có vốn điều lệ ban đầu 6 tỷ đồng, cổ đông sáng lập là ông Phạm Thành Phương, góp 5,4 tỷ đồng, tương đương 90%; bà Nguyễn Thị Hằng Trang và ông Tô Văn Tưởng, góp 300 triệu đồng mỗi người, tương đương 10% còn lại. Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp là ông Phạm Thành Phương (SN 1983).

Thông tin về Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường (Ảnh: Chụp màn hình).

Chỉ sau vài ngày, chức vụ Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật doanh nghiệp này chuyển sang cho ông Nguyễn Văn Huy (SN 1993). Một tháng sau, chức vụ trên được chuyển sang cho bà Phạm Thị Thu (SN 1985). Đến tháng 11/2021, chức vụ trên chuyển về cho ông Huy.

Đến tháng 10/2022, doanh nghiệp này tăng vốn lên 16 tỷ đồng, tỷ lệ cổ đông góp vốn không được tiết lộ. Như vậy, trong các công bố của doanh nghiệp, Hoàng Hường không có vai trò gì ở Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường.

Tuy nhiên, ở các sự kiện của công ty, Hoàng Hường đều được giới thiệu là người đứng đầu với vai trò là Tổng Giám đốc. Các sản phẩm của công ty này cũng đều gắn liền với tên, hình ảnh của Hoàng Hường như xương khớp, nước súc miệng, dầu gội...

Với thương hiệu Meli, thời gian qua, Hoàng Hường cũng thường xuyên xuất hiện trong nhiều video giới thiệu, livestream bán các sản phẩm mang thương hiệu này. Các sản phẩm đa dạng từ sữa tắm, dầu gội, nước giặt, nước súc miệng đến gel trĩ, hoạt huyết...

Hoàng Hường thường xuyên livestream bán sản phẩm trên Facebook, TikTok ở nhiều tài khoản khác nhau (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo tìm hiểu các sản phẩm thuộc thương hiệu Meli của Công ty TNHH Thương mại và đầu tư K&B. Doanh nghiệp này mới thành lập vào tháng 5, ngành nghề kinh doanh chính là bán lẻ dược phẩm, nước hoa, mỹ phẩm...

Đáng chú ý, doanh nghiệp có địa chỉ trụ sở trùng với Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường. Bà Nguyễn Thị Thoa (SN 1993) là chủ sở hữu và giữ chức vụ Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật. Vốn điều lệ doanh nghiệp là 35 tỷ đồng.

Khoe giàu có, làm từ thiện, nhiều bê bối

Trên mạng xã hội, Hoàng Hường thường xây dựng hình ảnh bản thân là một phụ nữ thành đạt và phô trương sự giàu có như khoe sổ đỏ, tiền mặt, xe sang... để thu hút thêm người theo dõi và tạo dựng uy tín để bán hàng.

Hồi tháng 2 năm ngoái, Hoàng Hường gây xôn xao khi đăng clip rải tiền khắp nhà rồi dẫm đạp lên. Trong video, nhân vật này vừa bước xuống từ cầu thang, vừa tung những cọc tiền có mệnh giá khác nhau. Thậm chí, doanh nhân này sau đó còn dẫm lên tiền. Hoàng Hường cũng dùng tiền bạc để đánh bóng tên tuổi thông qua hoạt động từ thiện kết hợp livestream bán hàng.

Hoàng Hường từng rải tiền gây tranh cãi để thu hút sự chú ý (Ảnh: Chụp màn hình).

Tuy nhiên, Hoàng Hường cũng vướng vào nhiều lùm xùm liên quan đến quảng cáo sai sự thật và phát ngôn gây sốc. Chẳng hạn, năm 2021, Công ty cổ phần Dược phẩm Hoàng Hường ra mắt sản phẩm nước súc miệng Hoàng Hường Care Medic. Trong nhiều phiên livestream, người này tự tin tuyên bố sản phẩm có thể "trị tận gốc hôi miệng từ kiếp trước sang kiếp này", "chữa viêm lợi lâu năm".

Hay hồi năm 2022, sản phẩm xương khớp được quảng cáo "giải quyết toàn bộ vấn đề xương khớp từ đầu đến chân"... Thậm chí, trong một livestream, Hoàng Hường tuyên bố "tất cả bệnh về xương khớp từ đầu đến chân, tôi giải quyết hết".

Hoàng Hường cũng từng gây bức xúc khi gọi món mèn mén của người Mông là “cám lợn” và xúc phạm người dân dốc Thẩm Mã (Hà Giang) là “ăn xin”. Ngoài ra, bà còn nhiều lần có phát ngôn miệt thị vùng miền, gây tranh cãi.

Hoạt động kinh doanh của Hoàng Hường cũng từng nhiều lần bị cơ quan chức năng xử lý. Tháng 4/2022, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) xử phạt công ty 65 triệu đồng vì vi phạm quảng cáo, gây hiểu lầm sản phẩm có tác dụng như thuốc chữa bệnh. Chỉ một tháng sau, doanh nghiệp này tiếp tục bị cảnh báo về vi phạm với sản phẩm viên xương khớp và hoạt huyết Hoàng Hường.

Gần đây nhất, ngày 26/6, Cục An toàn thực phẩm phát đi văn bản gửi Cục Phát thanh, Truyền hình và Thông tin điện tử đề nghị xử lý vi phạm quảng cáo của fanpage "Dược phẩm Hoàng Hường Meli chính hãng".