Lo ngại về việc hiểu thế nào là doanh nghiệp có khả năng phục hồi

Chiều nay (1/11), Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình, làm rõ ý kiến đại biểu Quốc hội nêu tại phiên thảo luận ở hội trường về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024…

Làm rõ vấn đề tăng trưởng, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, tình hình thế giới khó khăn, nhiều diễn biến nhanh, khó lường, kinh tế trong nước độ mở lớn, tính chống chịu, tự chủ còn hạn chế, đang chuyển đổi nên chịu nhiều tác động từ bên ngoài. Kết quả đạt được chưa đạt kế hoạch đề ra nhưng vẫn rất đáng trân trọng và tích cực.

"So với các nước láng giềng cho thấy kết quả nước ta đạt được là nỗ lực rất lớn của toàn hệ thống chính trị", Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nêu.

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng giải trình, làm rõ ý kiến đại biểu Quốc hội nêu tại phiên thảo luận (Ảnh: Quochoi.vn).

Tuy nhiên, theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, thời gian tới vẫn còn nhiều khó khăn, ngoài giải pháp ngắn hạn, Chính phủ tập trung cho giải pháp dài hạn căn cơ. Vừa qua có những dấu hiệu tích cực trong xuất khẩu, giải ngân đầu tư công, thu hút FDI…

Ngoài ra, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho biết, Nghị quyết 43 là một chủ trương và quyết sách hết sức đúng đắn, chính xác và kịp thời của Trung ương Đảng, Quốc hội và Chính phủ.

Một số chính sách của Nghị quyết 43 thực hiện hỗ trợ trực tiếp cho doanh nghiệp, người dân và người lao động đã phát huy hiệu quả tích cực. Ngoài ra còn dành hơn 50% nguồn lực của Chương trình cho đầu tư hạ tầng kinh tế xã hội với những dự án quan trọng, dự án trọng điểm mang tính chiến lược của quốc gia đến nay cũng đang triển khai tích cực.

Tuy nhiên, một số chính sách chưa đạt được kết quả như mong muốn. Theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, nguyên nhân chủ yếu là do nền kinh tế gặp khó khăn, nhiều doanh nghiệp có đủ điều kiện vay lại không vay vì do đơn hàng do tình hình sản xuất; một số doanh nghiệp muốn vay nhưng lại không đủ điều kiện.

Ngoài ra, do thiết kế chương trình với quy định các những dự án có khả năng phục hồi. Quy định này khiến cho đơn vị cho vay và các doanh nghiệp đi vay đều rất lo ngại về việc hiểu thế nào là doanh nghiệp có khả năng phục hồi.

"Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện, Chính phủ trình với Quốc hội cho phép thực hiện tiếp Chương trình này đến hết năm nay và nếu không đạt thì sẽ hủy dự toán", Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng thông tin.

Về năng suất lao động không đạt, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng làm rõ nguyên nhân là mô hình tăng trưởng chưa có nhiều thay đổi, chậm dịch chuyển cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động giữa các ngành, lĩnh vực; khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng được yêu cầu đặt ra.

Ngoài ra, riêng năm nay còn có lý do là tăng trưởng kinh tế thấp hơn so với mục tiêu. Sản xuất công nghiệp, xây dựng và bất động sản khó khăn. Một bộ phận lao động di chuyển.

Tư lệnh ngành kế hoạch và đầu tư cho biết, trong thời gian tới, Thủ tướng Chính phủ đã giao cho Bộ Khoa học và Công nghệ xây dựng một đề án tăng năng suất lao động dựa trên khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo. Đồng thời, Thủ tướng cũng giao cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng một đề án về chương trình quốc gia về tăng năng suất lao động.