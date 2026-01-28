Lộ diện nhà đầu tư trúng thầu siêu dự án điện khí LNG Cà Ná hơn 57.000 tỷ

UBND tỉnh Khánh Hòa vừa phê duyệt kết quả lựa chọn liên danh Trung Nam - Sideros River làm nhà đầu tư Dự án Nhiệt điện LNG Cà Ná, tổng mức đầu tư hơn 57.000 tỷ đồng.

Theo quyết định phê duyệt, dự án được quy hoạch trên diện tích 266ha, trong đó phần đất liền khoảng 33,4ha dành cho khu nhà máy điện LNG và các tuyến hành lang kỹ thuật; phần mặt nước hơn 232ha bao gồm kho chứa và tái hóa khí LNG, tuyến đường ống cấp LNG, bến nhập LNG, đê chắn sóng, luồng tàu và vũng quay tàu...

Cụ thể, dự án sẽ hình thành nhà máy nhiệt điện tuabin khí chu trình hỗn hợp sử dụng khí LNG, với công suất 1.500MW, kho cảng LNG và tái hóa khí, công suất cầu cảng dự kiến 1-1,2 triệu tấn LNG/năm. Dự án cũng sẽ xây dựng một bến cảng nhập LNG, đê chắn sóng phía Đông dài khoảng 2.400m và các hạng mục hạ tầng phụ trợ phục vụ cảng nhập LNG.

Quyết định lưu ý quy mô chi tiết của dự án sẽ được tính toán, hoàn thiện sau khi hoàn thành đầy đủ các thủ tục về xây dựng và đất đai theo quy định. Tổng mức đầu tư dự án là gần 57.385 tỷ đồng với giá điện đề nghị trúng thầu hơn 3.294 đồng/kWh.

Phối cảnh dự án LNG Cà Ná hơn 57.000 tỷ đồng (Ảnh: TN).

Dự án dự kiến hoàn thành xây dựng và đưa vào vận hành trước ngày 31/12/2030, với thời hạn hoạt động 50 năm, tính từ ngày nhà đầu tư được quyết định giao đất, cho thuê đất hoặc cho phép chuyển mục đích sử dụng đất.

Quyết định yêu cầu trong quá trình thương thảo hợp đồng và triển khai dự án, liên danh Trung Nam - Sideros River phải cam kết đầy đủ nguồn vốn (bao gồm vốn chủ sở hữu và vốn vay) để thực hiện dự án.

Nhà đầu tư phải bổ sung các tài liệu liên quan đến Công ty Power China về kinh nghiệm quản lý, vận hành (O&M) các dự án tương tự; thực hiện hợp pháp hóa lãnh sự các hồ sơ liên quan trong quá trình đàm phán hợp đồng và xác định rõ các mốc thời gian làm cơ sở giám sát, đôn đốc tiến độ.

Nhà đầu tư cũng phải cam kết hoàn thành và đưa dự án vào hoạt động trước ngày 31/12/2030, đúng tiến độ đã đề xuất trong hồ sơ dự thầu và tuân thủ đầy đủ các nội dung quy định trong hồ sơ mời thầu cũng như các cam kết đã nêu.

UBND tỉnh Khánh Hòa giao Sở Công Thương chủ trì đàm phán hợp đồng dự án với nhà đầu tư, trình UBND tỉnh ký kết; đồng thời lưu ý các ý kiến của Sở Tài chính tại Báo cáo thẩm định số 8494 ngày 31/12/2025 nhằm bảo đảm quá trình thương thảo chặt chẽ, đúng quy định.