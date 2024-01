Lộ diện hãng cà phê được shark Hưng đầu tư, lâu đời ngang ngửa Trung Nguyên

Trong một chương trình về khởi nghiệp mới đây đây, nhà sáng lập start up Cafe Ê-Đê mở đầu màn gọi vốn bằng cách mời các nhà đầu tư (shark) nếm và đoán tên các dòng cà phê khác nhau. Điều thú vị là shark Phạm Thanh Hưng nhanh chóng đoán đúng từng tách cà phê được pha chế từ loại cà phê nào, trồng ở độ cao bao nhiêu.

Nhà đầu tư này tiết lộ lý do am hiểu về cà phê do mình đang là cổ đông của công ty cà phê Mê Trang. Shark Hưng cũng cho biết không đầu tư vào start up này do có sự xung đột lớn khi mình đang đầu tư vào một hãng cà phê lớn.

Công ty cà phê Mê Trang lớn cỡ nào?

Theo thông tin từ website doanh nghiệp, tiền thân của Công ty cổ phần Cà phê Mê Trang là Công ty TNHH Cà phê Mê Trang, được thành lập từ năm 2000 tại TP Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Thời gian thành lập chỉ sau thương hiệu cà phê Trung Nguyên khoảng 4 năm.

Theo thông tin từ Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, hiện Công ty cổ phần cà phê Mê Trang hiện có vốn điều lệ 68 tỷ đồng.

Thông tin về Công ty cổ phần cà phê Mê Trang (Nguồn: Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp ).

Năm 2007, doanh nghiệp này khánh thành nhà máy sản xuất cà phê đầu tiên. Sang năm 2008, công ty mở quán cà phê sạch đầu tiên tại TP Nha Trang. Đến năm 2015, thương hiệu cà phê đã mở được 300 quán trên cả nước theo mô hình nhượng quyền thương hiệu.

Đơn vị này hiện triển khai 3 mô hình nhượng quyền với mức đầu tư từ 50 triệu đồng đến 5 tỷ đồng tùy vào quy mô, trang thiết bị. Ngoài phục vụ thị trường nội địa, công ty này còn xuất khẩu.

Báo Khánh Hòa từng đưa tin trong giai đoạn 2015-2020, cà phê Mê Trang ghi nhận doanh thu đạt hơn 401 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế hơn 10 tỷ đồng. Từ 2020 đến 2025, doanh nghiệp đặt mục tiêu doanh thu tăng 15%, lợi nhuận tăng 10%, giá trị xuất khẩu tăng 10%, thu nhập người lao động tăng 10%.

Theo một số thông tin, từ năm 2012 đến năm 2019, Công ty cổ phần Cà phê Mê Trang có các khoản vay tại SeABank, Agribank, Ngân hàng liên doanh Việt - Nga. Tài sản đảm bảo cho các khoản vay là máy móc thiết bị, ô tô tải. Doanh nghiệp không có thông tin về phát hành trái phiếu.

Ai đứng sau cà phê Mê Trang?

Người sáng lập thương hiệu này là ông Lương Thế Hùng (sinh năm 1972). Thập niên 90, ông Hùng mở một cơ sở sản xuất cà phê nhỏ mang tên Thế Hùng. Về sau, cơ sở này chuyển đổi mô hình hoạt động thành Công ty TNHH. Ông Hùng hiện là Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Cà phê Mê Trang.

Ông Lương Thế Hùng (Ảnh: Cà phê Mê Trang).

Ông Hùng được cho là còn liên quan đến 2 doanh nghiệp khác là Công ty cổ phần Sản xuất Mê Trang và Công ty cổ phần Yến sào DTNest Khánh Hòa.

Công ty cổ phần sản xuất Mê Trang có tên cũ là Công ty cổ phần cà phê Mevie. Doanh nghiệp này được thành lập vào tháng 4/2023. Đại diện pháp luật là ông Lương Xuân Ba. Công ty cổ phần yến sào DTNest Khánh Hòa được thành lập tháng 5/2023. Đại diện pháp luật là ông Nguyễn Quang Duy.

Ông Hùng vốn quê tại Thái Bình nhưng lại lập nghiệp tại Nha Trang. Theo chia sẻ của ông Hùng, tên hương hiệu cà phê Mê Trang được lấy từ 2 địa danh Buôn Mê Thuột và Nha Trang.