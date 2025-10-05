Lộ diện công ty sản xuất cột điện bị gãy sau bão Bualoi

Gần đây, dư luận có nhiều ý kiến tranh luận liên quan đến chất lượng một số cột điện bê tông ly tâm tại Hà Tĩnh bị gãy đổ do bão Bualoi (bão số 10). Người dân địa phương phản ánh 2 cột điện sau gãy đổ cho thấy bên trong đúc bằng một số thép thanh vằn và có cả sắt hộp (rỗng ruột).

Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết đã nắm bắt được sự việc trên và tổ chức kiểm tra, rà soát, đồng thời phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ. Theo đơn vị điện lực, cột điện gãy đổ này liên quan đến dự án nâng cấp đường dây 35kV và trạm biến áp 35/0,4kV tại khu di tích Ngã ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc).

Dự án được triển khai từ năm 2013, nghiệm thu kỹ thuật tháng 4/2014 và đóng điện đưa vào vận hành từ tháng 7/2014. Trong dự án này sử dụng cột bê tông ly tâm do Công ty TNHH Khánh Vinh sản xuất.

Theo Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, Công ty TNHH Khánh Vinh có trụ sở tại phường Vinh Hưng (Nghệ An), thành lập từ tháng 1/2015. Ngành nghề kinh doanh chính của doanh nghiệp là sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng, thạch cao.

Doanh nghiệp này do ông Trần Trọng Tuệ (SN 1969) làm Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật. Trong khi đó, chủ doanh nghiệp là bà Lê Thị Kim Liên (SN 1972).

Thông tin về Công ty TNHH Khánh Vinh (Ảnh: Chụp màn hình).

Theo thông tin trên website doanh nghiệp, Công ty TNHH Khánh Vinh được thành lập năm 2002, với 100% vốn đầu tư của nhà đầu tư Trung Quốc. Đến năm 2015, ông Trần Trọng Tuệ nhận chuyển nhượng toàn bộ Công ty TNHH Khánh Vinh, bao gồm 100% vốn của Công ty Hữu hạn Vinh Thịnh Viên Lâm (Trung Quốc) cùng nhà máy sản xuất, với tổng giá trị 6,8 tỷ đồng. Vốn điều lệ doanh nghiệp đăng ký lại thời điểm năm 2015 là hơn 10,3 tỷ đồng.

Ngoài Công ty TNHH Khánh Vinh, ông Tuệ còn là Giám đốc kiêm Người đại diện pháp luật Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Phương Nam (phường Trường Vinh, Nghệ An).

Ngành nghề kinh doanh chính là hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan. Cụ thể là tư vấn khảo sát trắc địa công trình; tư vấn thiết kế, thẩm tra hồ sơ thiết kế kỹ thuật, dự toán công trình đường dây và trạm biến áp đến 35kV, dân dụng, công nghiệp, cầu đường bộ, công trình cấp thoát nước... Doanh nghiệp này hiện có vốn điều lệ hơn 6,1 tỷ đồng.

Công ty Điện lực Hà Tĩnh cho biết đã cung cấp hồ sơ cho cơ quan công an phối hợp kiểm tra, đồng thời làm việc với Công ty TNHH Khánh Vinh để yêu cầu rà soát hồ sơ, kiểm tra, thí nghiệm lại các chỉ tiêu kỹ thuật.

Kết quả kiểm tra hồ sơ chất lượng cho thấy tại thời điểm sản xuất năm 2013, cột bê tông ly tâm của Công ty TNHH Khánh Vinh được sản xuất theo hồ sơ thiết kế định hình cột điện bê tông cốt cứng ly tâm.

Thiết kế đã được tổ chức Quacert (Trung tâm Chứng nhận Phù hợp thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) kiểm nghiệm và cấp giấy chứng nhận sản phẩm cột điện ly tâm cốt cứng phù hợp theo tiêu chuẩn.

Đơn vị điện lực cho biết luôn đặt chất lượng và an toàn lên hàng đầu, công khai minh bạch thông tin và kiên quyết xử lý các sản phẩm không đạt tiêu chuẩn...