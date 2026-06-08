Lộ diện 2 ngân hàng hỗ trợ vốn cho siêu dự án trục sông Hồng

Dự án đầu tư Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đã “chốt” quyết định lựa chọn nhà đầu tư, là liên danh CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh - CTCP Tập đoàn Trường Hải - CTCP Tập đoàn Hòa Phát. Trong đó, đại diện Liên danh là CTCP Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh.

Được biết, đây là dự án trọng điểm với tổng mức đầu tư khoảng 736.963 tỷ đồng. Trong đó, vốn góp của liên danh nhà đầu tư là 110.545 tỷ đồng; vốn huy động hợp pháp khác là 626.418 tỷ đồng.

Đã có hai ngân hàng là Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (VietinBank) và Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), chịu trách nhiệm bảo đảm nguồn vốn huy động hoặc làm đầu mối cung cấp tài chính cùng các tổ chức tín dụng khác để bảo đảm nguồn vốn thực hiện dự án. Nguồn vốn này được xác nhận thông qua các văn bản cam kết được hai chi nhánh ngân hàng phát hành trong tháng 5.

Hợp đồng dự án theo hình thức PPP, hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), thanh toán cho nhà đầu tư bằng quỹ đất theo quy định của pháp luật về đầu tư theo phương thức đối tác công tư, pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan.

Phương thức thanh toán tương ứng (vị trí, diện tích, thông tin quy hoạch, giá trị dự kiến quỹ đất thanh toán và phương pháp thanh toán sẽ được xác định chính thức trong quá trình thẩm định, phê duyệt dự án theo quy định của pháp luật) theo chủ trương đầu tư được phê duyệt, đảm bảo quy định pháp luật có liên quan.

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được xác định là 1 trong 9 trục động lực phát triển của thủ đô (Ảnh: Nguyễn Hải).

Dự án có quy mô sử dụng đất khoảng 11.418 ha gồm các cấu phần chính: Trục đại lộ cảnh quan; công viên cảnh quan, vui chơi giải trí; các khu đất phát triển đô thị; đất mặt nước; đất hạ tầng kỹ thuật và đất khác; trong đó phân chia thành 5 nhóm dự án: 4 nhóm dự án đầu tư xây dựng (gồm 18 dự án thành phần) và một nhóm dự án Giải phóng mặt bằng độc lập.

Về phía các công ty, để chuẩn bị nguồn lực cho siêu dự án, các bên cũng liên tục tăng vốn. Đặc biệt, Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Đại Quang Minh vừa tiếp tục nâng vốn điều lệ từ 26.100 tỷ đồng lên 32.000 tỷ đồng, tương đương mức tăng hơn 22% so với trước.

Đây là lần thứ 4 kể từ đầu năm 2026, công ty này tăng vốn điều lệ. Gần nhất vào ngày 14/4, doanh nghiệp gây chú ý khi nâng vốn lên 26.100 tỷ đồng (tương đương gần 1 tỷ USD).

Trước đó, doanh nghiệp tham gia làm dự án Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng đã hai lần điều chỉnh quy mô vốn, từ 18.200 tỷ đồng lên 19.158 tỷ đồng (ngày 16/1), rồi tăng tiếp lên 19.388 tỷ đồng vào tháng 3.

Trong năm 2025, công ty này đã 3 lần điều chỉnh vốn điều lệ. Cụ thể, cuối tháng 1/2025 vốn tăng từ 10.920 tỷ đồng lên 14.520 tỷ đồng; đến tháng 6/2025 đạt 16.620 tỷ đồng và tiếp tục lên 18.200 tỷ đồng vào tháng 7/2025.