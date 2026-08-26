Lạm phát Mỹ bất ngờ nóng lại, giá vàng quay đầu giảm

Thị trường kim loại quý vừa trải qua phiên giao dịch chịu áp lực bán mạnh. Ngay trong phiên giao dịch đầu ngày tại Mỹ, giá vàng giao ngay đã đảo chiều giảm hơn 1%, lùi về quanh vùng 4.585,54 USD/ounce (tại thời điểm viết bài). Cùng chung xu hướng, giá bạc giao ngay cũng chịu mức giảm 1,5%, xuống còn 67,66 USD/ounce.

Đà sụt giảm diễn ra ngay sau khi các số liệu kinh tế vĩ mô quan trọng được công bố, buộc giới đầu tư phải nhanh chóng điều chỉnh lại kỳ vọng về lộ trình điều hành chính sách tiền tệ.

Giá vàng giao ngay và bạc giảm trong phiên giao dịch đầu ngày 26/8 tại Mỹ, sau khi chỉ số lạm phát PCE tháng 7 cao hơn dự kiến (Ảnh: Saxo).

Áp lực từ "bóng ma" lạm phát và lợi suất trái phiếu

Tâm điểm kích hoạt đợt điều chỉnh lần này là chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) tháng 7 của Mỹ. Dữ liệu thực tế cho thấy PCE tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, đều cao hơn mức dự báo lần lượt là 0,1% và 3,6%. Ở chiều cốt lõi, PCE lõi tăng 0,2% so với tháng trước và 3,3% so với cùng kỳ (thước đo lạm phát tính theo tỷ lệ hàng năm của Fed tăng lên 3,7%, thay vì đi ngang như thị trường kỳ vọng).

Bên cạnh đó, chỉ số giá GDP (GDP Price Index) tăng vọt tới 6,4% so với cùng kỳ năm trước - mức tăng nhanh nhất kể từ năm 1981 nếu loại trừ giai đoạn bùng nổ hậu đại dịch. Đáng chú ý, tăng trưởng kinh tế Mỹ trong quý II sơ bộ chỉ đạt 1,5% theo tỷ lệ thường niên, ghi nhận mức tăng trưởng thực chậm nhất trong 4 năm qua.

Lạm phát dai dẳng đã ngay lập tức kéo chỉ số USD Index (DXY) tăng 0,2%, đồng thời đẩy lợi suất trái phiếu Kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm bật tăng lên mức khoảng 4,7%. Trên thị trường hợp đồng tương lai lãi suất Fed Funds, xác suất Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tăng lãi suất trong cuộc họp sắp tới đã nhảy vọt lên 40%, mức cao nhất trong hai tuần qua. Dự báo lãi suất điều hành vào cuối năm cũng tăng lên mức 3,89%, tương đương với một đợt tăng thêm 25 điểm cơ bản.

Rung lắc tại các ngưỡng cản kỹ thuật then chốt

Áp lực từ tỷ giá và lợi suất trái phiếu đã khiến đà hưng phấn của phe mua bị chặn đứng. Dù cấu trúc tăng giá dài hạn chưa bị phá vỡ, giá vàng giao ngay đã rơi xuống dưới ngưỡng kháng cự 4.661 USD/ounce sau khi không thể duy trì lực đẩy trước đó.

Ở chiều kỹ thuật, vùng hỗ trợ gần nhất của kim loại quý hiện nằm tại 4.567 USD/ounce. Nếu áp lực bán tiếp tục gia tăng khiến mốc này bị xuyên thủng, giá vàng có thể lùi sâu hơn về các vùng đáy tiếp theo ở 4.508 USD và 4.448 USD/ounce. Ngược lại, phe mua cần sớm lấy lại mốc 4.661 USD/ounce để mở đường hướng tới các mục tiêu cao hơn là 4.729 USD và 4.794 USD/ounce.

Đối với thị trường bạc, giá kim loại này đang nỗ lực giữ vững vùng hỗ trợ 68,39 USD/ounce. Để tái lập xu hướng tăng và hướng tới các mốc 71,03 USD hay 72,39 USD/ounce, bạc cần vượt dứt khoát qua ngưỡng cản 69,9 USD/ounce.

Thị trường hàng hóa nói chung cũng chứng kiến sự giằng co. Giá dầu thô WTI lùi về khoảng 81,96 USD/thùng và dầu Brent giao dịch quanh 88 USD/thùng khi các bên thảo luận về phương án lưu thông tàu hàng qua eo biển Hormuz. Giá đồng trên sàn Nymex cũng quay đầu giảm sau khi lập đỉnh kỷ lục do ảnh hưởng từ các cảnh báo thuế quan nhập khẩu của Mỹ.

Giới phân tích quốc tế vẫn đặt cược vào xu hướng dài hạn

Bất chấp những rung lắc mạnh trong ngắn hạn, nhiều định chế tài chính hàng đầu thế giới nhận định đà điều chỉnh hiện tại chỉ mang tính tạm thời và triển vọng của kim loại quý vẫn rất tích cực.

Theo nhóm phân tích đầu tư của ngân hàng UBS (Thụy Sĩ), vàng đang hưởng lợi rất lớn từ xu hướng phi đôla hóa trên toàn cầu: "Vàng là bên hưởng lợi rõ ràng từ quá trình phi đôla hóa, khi giới đầu tư nhìn nhận đây là một tài sản lưu trữ giá trị đáng tin cậy và là lựa chọn thay thế tối ưu cho các đồng tiền dự trữ truyền thống". UBS cũng duy trì quan điểm rằng sức ép lên đồng USD trong trung hạn sẽ tiếp tục là động lực nâng đỡ giá kim loại quý.

Cùng chung góc nhìn lạc quan, ngân hàng tư nhân Thụy Sĩ Julius Baer đánh giá: "Điều kiện thị trường lao động Mỹ hạ nhiệt đang làm giảm áp lực lạm phát cơ bản. Theo quan điểm của chúng tôi, đà phục hồi của cả vàng và bạc vẫn còn nhiều dư địa để tiếp diễn".

Hiện tâm lý giới đầu tư toàn cầu đang dồn toàn bộ sự chú ý vào bài phát biểu quan trọng của Chủ tịch Fed Kevin Warsh tại Hội nghị chuyên đề Jackson Hole vào cuối tuần này. Những thông điệp chính sách phát đi từ sự kiện sẽ là yếu tố quyết định liệu đợt thoái lui này của giá vàng chỉ là một nhịp dừng chân hay sẽ mở ra một chu kỳ điều chỉnh sâu hơn.