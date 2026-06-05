Tiến độ xây dựng công viên đầu tiên tại siêu dự án sông Hồng

Phường Phú Thượng mới đây đã tổ chức hội nghị thông tin, tuyên truyền về dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng.

Tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND phường Phú Thượng Võ Thanh Tùng giới thiệu tổng quan dự án, cho biết dự án giữ vai trò trục không gian xanh trung tâm, đồng thời là trục kinh tế, thương mại, dịch vụ, văn hóa sáng tạo và đô thị dọc hai bên sông Hồng.

Tiến độ thực hiện dự kiến từ năm 2026 đến năm 2038; trong đó giai đoạn 2026-2030 ưu tiên tập trung đầu tư các công trình hạ tầng chính như trục đại lộ cảnh quan hai bên sông, các công trình kè và chỉnh trị lòng - bờ sông, Công viên công cộng phường Phú Thượng...

Vị trí xây dựng Công viên công cộng Phú Thượng (Ảnh: Hải Long).

“Việc triển khai dự án không chỉ góp phần hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật mà còn tạo động lực mới cho công tác chỉnh trang đô thị, nâng cao chất lượng môi trường sống, hướng tới xây dựng Thủ đô Hà Nội văn minh, hiện đại và phát triển bền vững”, Phó chủ tịch UBND phường Phú Thượng nói.

Liên quan đến tiến độ triển khai dự án Công viên công cộng Phú Thượng (một dự án thành phần thuộc Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng), ông Võ Thanh Tùng cho biết dự án dự kiến hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng trong quý II. Địa phương đang tập trung phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch của thành phố.

Theo ông Võ Thanh Tùng, hiện nay trên địa bàn phường Phú Thượng còn thiếu các không gian sinh hoạt cộng đồng, khu vui chơi công cộng và mảng xanh phục vụ nhu cầu của người dân. Vì vậy, việc đầu tư xây dựng Công viên công cộng Phú Thượng có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, không chỉ góp phần bổ sung quỹ đất cây xanh, cải thiện cảnh quan đô thị mà còn tạo thêm địa điểm vui chơi, giải trí, rèn luyện sức khỏe cho người dân ở mọi lứa tuổi.

Phát biểu chỉ đạo, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Phú Thượng Trần Quang Đạo nhấn mạnh, Dự án đầu tư xây dựng Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là một trong những công trình hạ tầng có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của Thủ đô nói chung và địa bàn phường Phú Thượng nói riêng.

Ông Đạo đề nghị các đơn vị, cán bộ ở cơ sở cần chủ động nắm bắt dư luận xã hội, kịp thời lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, phản ánh những ý kiến, kiến nghị chính đáng đến các cơ quan có thẩm quyền để xem xét, giải quyết theo quy định. Cùng với đó, phát huy vai trò của lực lượng nòng cốt ở cơ sở trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đồng thuận với chủ trương phát triển hạ tầng của thành phố.

Dự án Công viên công cộng phường Phú Thượng có quy mô gần 20ha, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 1.727 tỷ đồng. Dự án được kỳ vọng sẽ hình thành một không gian công cộng lớn ven sông Hồng, nằm ngay khu vực chân cầu Thăng Long.