Lỗ 1,6 triệu đồng/lượng sau một tuần nắm giữ vàng

Đầu tuần, giá vàng SJC niêm yết tại các cửa hàng lớn ở Hà Nội là 67-68 triệu đồng/lượng (mua - bán), chênh lệch mua - bán là 1 triệu đồng/lượng. Trong tuần, có thời điểm chênh lệch giá vàng được rút xuống còn 800.000 đồng, nhưng cũng có lúc lên tới 1,4 triệu đồng vào ngày vía Thần Tài (31/1).

Giá vàng chốt cuối tuần ở 66,4-67,4 triệu đồng/lượng. Do đó, nếu nhà đầu tư mua vàng đầu tuần ở mức 68 triệu đồng/lượng và bán ra vào cuối tuần ở mức 66,4 triệu đồng/lượng, sẽ lỗ ngay 1,6 triệu đồng/lượng.

Trong trường hợp nhà đầu tư mua ở vùng giá 67,8 triệu đồng vào ngày vía Thần Tài và bán ra hôm nay thì lỗ 1,4 triệu đồng/lượng.

Giá vàng quốc tế giao dịch không mấy khả quan khi giảm mạnh 2 phiên cuối tuần. Chốt phiên giao dịch cuối tuần (3/2), mỗi ounce vàng giảm thêm 48 USD, xuống 1.864,3 USD. Tổng cộng tuần này, giá kim loại quý giảm 2,5%. Đây cũng là tuần giảm mạnh nhất kể từ đầu tháng 10/2022, với mức giảm gần 100 USD sau 2 phiên.

Quy đổi theo tỷ giá USD chưa thuế, phí, chênh lệch giữa giá vàng trong nước với giá vàng thế giới hiện là 13,3 triệu đồng/lượng.

Thị trường vàng đi xuống sau khi dữ liệu việc làm Mỹ mạnh hơn dự báo. Theo đó, trong tháng đầu năm nay, Mỹ đã tạo thêm 517.000 việc làm mới, gần gấp đôi tháng 12 năm ngoái. Tỷ lệ thất nghiệp cũng xuống thấp nhất 53 năm, còn 3,4%.

Điều này gây ra lo ngại cho các nhà đầu tư về việc Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất. Nhiều nhà đầu tư dự báo Fed sẽ tiếp tục tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong cuộc họp tháng 3. Lãi suất tham chiếu được dự báo lên mức 4,95% vào tháng 6.

"Số liệu này càng củng cố quan điểm rằng Fed có thể tiếp tục thắt chặt chính sách", Edward Moya - nhà phân tích thị trường tại Oanda bình luận.

Ông Bart Melek - Giám đốc chiến lược hàng hóa tại TD Securities nhận định vàng là công cụ không trả lãi cố định và nhạy cảm với lãi suất Mỹ. "Khi báo cáo việc làm và các số liệu khác tiếp tục khởi sắc, tôi cho rằng Fed sẽ càng thận trọng", ông Melek cho hay.

Giá USD tại ngân hàng khoảng một tháng nay biến động không đáng kể, trái ngược với diễn biến cuối năm ngoái. Các ngân hàng lớn giao dịch phổ biến ở 23.250-23.620 đồng/USD (mua - bán). Ngân hàng cổ phần niêm yết giá đồng bạc xanh ở 23.300-23.580 đồng/USD (mua - bán).

Thị trường ngoại tệ tự do sáng nay giao dịch đồng bạc xanh ở mức 23.540-23.590 đồng/USD, tăng 30 đồng ở cả chiều mua và chiều bán so với hôm qua. Giá USD tự do nhiều thời điểm thấp hơn USD trong ngân hàng.