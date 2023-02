Gặp áp lực chốt lời, giá vàng giảm sốc

Kết thúc ngày 2/2, giá vàng SJC niêm yết tại các cửa hàng lớn ở Hà Nội là 67-67,8 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 400.000 đồng so với giá đóng cửa phiên 1/2. Chênh lệch giá 2 chiều mua - bán hiện là 800.000 đồng/lượng.

Trong khi vàng trong nước đang tiến lên vùng giá 68 triệu đồng/lượng thì giá vàng quốc tế lại giảm sâu sau khi tăng "nóng". Cụ thể, giá vàng thế giới giao ngay trên Kitco sáng nay (3/2) ở mức 1.914,5 USD/ounce, mất gần 40 USD so với mức cao nhất hôm qua.

Hôm qua, giá vàng thế giới có thời điểm đạt tới 1.960 USD/ounce - cao nhất 9 tháng - sau quyết định nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản của Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed). Giới đầu tư phản ứng tích cực khi Chủ tịch Fed Jerome Powell cho rằng quá trình lạm phát hạ nhiệt đang bắt đầu.

Quy đổi theo tỷ giá USD chưa thuế, phí, chênh lệch giữa giá vàng trong nước với giá vàng thế giới hiện là 13,3 triệu đồng/lượng.

Vàng thế giới giảm khiến chênh lệch giữa vàng trong nước và quốc tế tăng (Ảnh: Mạnh Quân).

Kim loại quý thế giới đảo chiều do chịu áp lực chốt lời của các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, đồng USD trở lại đường đua tăng giá trong ngày hôm qua cũng phần nào gây sức ép lên kim loại quý.

Dù giá vàng giảm mạnh song các chuyên gia vẫn cho rằng vàng sẽ còn tiếp tục tăng giá. Tai Wong - chuyên viên giao dịch cấp cao tại Heraeus Precious Metals (Mỹ) nhận xét việc giá vàng lập đỉnh mới chỉ còn là vấn đề thời gian.

Caesar Bryan, chuyên gia của Gabelli Gold Fund cho rằng, nhiều dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Mỹ tăng trưởng chậm lại và Fed vẫn tiếp tục hạ lãi suất. "Nhu cầu mua vàng của các nhà đầu tư sẽ tăng lên", chuyên gia này nhận định.

USD phục hồi nhẹ

USD-Index - chỉ số đo sức mạnh của đồng bạc xanh với các tiền tệ lớn khác - sáng nay đạt 101,5 điểm - tăng nhẹ 0,54% so với hôm qua dù vẫn ở mức thấp so với năm 2022.

USD-Index vẫn ở mức thấp so với năm 2022 (Ảnh: Tiến Tuấn).

Ngân hàng Nhà nước kết thúc ngày hôm qua niêm yết tỷ giá trung tâm tại mức 23.608 đồng/USD, giảm 1 đồng. Với biên độ 5%, các ngân hàng thương mại được phép niêm yết giá trần USD ở mức 24.788 đồng/USD và giá sàn là 22.428 đồng/USD.

Giá USD tại ngân hàng biến động không đáng kể. Các ngân hàng lớn giao dịch phổ biến ở 23.250-23.620 đồng/USD (mua - bán). Ngân hàng cổ phần niêm yết giá đồng bạc xanh ở 23.300-23.580 đồng/USD (mua - bán).

Thị trường ngoại tệ tự do giao dịch đồng bạc xanh ở mức 23.475-23.525 đồng/USD, tăng 55 đồng chiều mua và tăng 5 đồng chiều bán so với hôm qua. Giá USD tự do vẫn đang thấp hơn USD trong ngân hàng.