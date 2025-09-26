Larry Ellison tham vọng thống trị truyền thông với ván cờ M&A tỷ USD?

Ở tuổi 81, khi hầu hết tỷ phú bắt đầu hoạch định di sản thông qua những hoạt động từ thiện, Larry Ellison, nhà đồng sáng lập huyền thoại của Oracle, lại quyết định rẽ sang một hướng đi đầy bất ngờ, đó là xây dựng một đế chế truyền thông có khả năng định hình lại toàn bộ ngành công nghiệp.

Từ thung lũng Silicon, ông trùm công nghệ đang thực hiện một loạt nước cờ M&A (Mua bán và Sáp nhập) táo bạo, với tham vọng có thể vượt qua cả những tượng đài như Hearst hay Pulitzer trong quá khứ.

Cơn địa chấn M&A

Cuộc chơi của gia tộc Ellison không phải là những thương vụ đơn lẻ mà là một chiến lược đa tầng, phối hợp nhịp nhàng giữa công nghệ, truyền thông truyền thống và mạng xã hội.

"Chiến lợi phẩm" TikTok và cánh cửa tới người dùng trẻ

Mảnh ghép đầu tiên và mang tính chiến lược nhất chính là TikTok. Theo các nguồn tin uy tín từ Reuters và AP, Tổng thống Donald Trump dự kiến sẽ ký một sắc lệnh vào ngày 26/9, chính thức phê chuẩn thỏa thuận chuyển giao quyền kiểm soát TikTok phiên bản Mỹ cho các nhà đầu tư trong nước.

Theo cấu trúc mới, một liên doanh đặt tại Mỹ sẽ được thành lập. Oracle, công ty mà Ellison vẫn đang nắm giữ quyền lực với vai trò Giám đốc Công nghệ và sở hữu hơn 40% cổ phần, sẽ là một nhà đầu tư chủ chốt.

ByteDance, công ty mẹ của TikTok tại Trung Quốc, sẽ chỉ còn nắm giữ dưới 20% cổ phần và một ghế duy nhất trong hội đồng quản trị 7 người. Quan trọng hơn, Oracle sẽ tiếp tục chịu trách nhiệm quản lý và bảo mật dữ liệu cho 170 triệu người dùng Mỹ, một vai trò mà họ đã đảm nhiệm từ trước.

Việc nắm giữ một phần TikTok không chỉ mang lại cho Oracle một bước tiến vào thị trường tiêu dùng, lĩnh vực mà họ từng thất bại trong quá khứ, mà còn trao cho đế chế Ellison một công cụ quyền lực để tiếp cận và tạo ảnh hưởng đến thế hệ trẻ, một “chiến lợi phẩm” vô giá trong kỷ nguyên số.

Thâu tóm Hollywood: Từ Paramount đến Warner Bros. Discovery

Trong khi Larry Ellison dọn đường ở mảng công nghệ và mạng xã hội, con trai ông, David Ellison, đang dẫn dắt cuộc tấn công vào thành trì Hollywood. Công ty Paramount Skydance của David vừa hoàn tất thương vụ trị giá 8,4 tỷ USD để thâu tóm Paramount Global, sở hữu hãng phim Paramount Pictures và mạng lưới truyền hình CBS danh tiếng.

Nhưng đó mới chỉ là phát súng mở màn. Theo Reuters và Financial Times, Paramount Skydance đang ráo riết chuẩn bị một lời đề nghị thâu tóm còn lớn hơn nhiều: Warner Bros. Discovery (WBD). Một thương vụ thành công sẽ đặt dưới sự kiểm soát của gia tộc Ellison những cái tên lừng lẫy như CNN, HBO, và hãng phim Warner Bros.

Theo CNBC, mức giá chào mua có thể rơi vào khoảng 22-24 USD/cổ phiếu, cao hơn đáng kể so với mức giao dịch hiện tại (khoảng 19 USD/cổ phiếu). Lời đề nghị dự kiến sẽ có 70-80% là tiền mặt, một phần được hậu thuẫn tài chính trực tiếp từ khối tài sản khổng lồ của Larry Ellison.

Với vốn hóa thị trường của WBD vào khoảng 30 tỷ USD, đây sẽ là một trong những thương vụ M&A lớn nhất ngành truyền thông trong nhiều năm trở lại đây.

Larry Ellison bất ngờ vươn mình trở thành ông trùm truyền thông quyền lực nhất nước Mỹ (Ảnh: Justin Sullivan).

Một đế chế truyền thông "kiểu mới"

Điều gì đã tạo nên bệ phóng cho tham vọng khổng lồ này? Câu trả lời nằm ở 2 yếu tố, đó là tiềm lực tài chính vô hạn và một môi trường chính trị thuận lợi.

Với khối tài sản ròng được Bloomberg Billionaires Index ước tính lên tới 367 tỷ USD, chỉ đứng sau Elon Musk, tiền bạc chưa bao giờ là rào cản đối với Larry Ellison.

Ông là một nhân vật kỳ cựu và khác biệt của thung lũng Silicon. Không phải là một lập trình viên thiên tài, nhưng Ellison là một bậc thầy về bán hàng và chiến lược kinh doanh, người đã lèo lái Oracle vượt qua vô số sóng gió để tồn tại và phát triển trong gần nửa thế kỷ.

Song song đó, sự ủng hộ từ Tổng thống Trump đã trở thành một chất xúc tác quan trọng. Việc Quốc hội Mỹ thông qua luật buộc ByteDance phải thoái vốn khỏi TikTok vì lý do an ninh quốc gia đã mở đường cho Oracle bước vào. Chính ông Trump cũng công khai bày tỏ mong muốn Elon Musk hoặc Larry Ellison mua lại TikTok.

Sự "bật đèn xanh" này được xem là yếu tố then chốt giúp các thương vụ của gia tộc Ellison vượt qua những rào cản pháp lý và chống độc quyền vốn rất khắt khe.

Nếu thành công, việc sở hữu đồng thời TikTok, CBS, CNN, Paramount và Warner Bros. sẽ tạo ra một hệ sinh thái truyền thông - giải trí khép kín với sức mạnh cộng hưởng chưa từng thấy.

Hãy tưởng tượng, một bộ phim của Paramount có thể được quảng bá rầm rộ trên TikTok, các tin tức nóng hổi được đưa đồng thời trên CBS News và CNN, và các series phim độc quyền của HBO được phân phối qua các nền tảng liên kết. Oracle, với thế mạnh về dữ liệu, có thể tối ưu hóa nội dung và quảng cáo trên toàn bộ hệ sinh thái này.

Michael Socolow, một nhà sử học truyền thông tại Đại học Maine, nhận định: "Mọi thứ đang hợp nhất lại. Điểm khác biệt ở đây là sự mở rộng trên nhiều nền tảng. Việc thiết lập một đường lối biên tập xuyên suốt từ TikTok, CBS News đến CNN, đó là một thế giới mới".

Trước đây, các đế chế truyền thông thường bị giới hạn bởi địa lý hoặc loại hình nền tảng. Nhưng trong kỷ nguyên số, những ranh giới đó đã bị xóa nhòa. Quyền lực của gia tộc Ellison, nếu được hình thành, sẽ có tầm ảnh hưởng sâu rộng trên toàn cầu, từ tin tức chính luận đến nội dung giải trí và các video ngắn lan truyền.

Những hoài nghi còn bỏ ngỏ

Bên cạnh tham vọng to lớn, vẫn còn đó những câu hỏi về sự kiên định của chính Larry Ellison. Tờ The New York Times chỉ ra rằng, dù giàu có, các dự án từ thiện của ông đôi khi thiếu sự nhất quán. Viện Công nghệ Ellison (E.I.T.) tại Đại học Oxford, một dự án đầy tham vọng, gần đây đã đối mặt với xáo trộn nhân sự cấp cao và những hoài nghi về cam kết tài chính dài hạn của nhà sáng lập.

Liệu đế chế truyền thông này có đi vào vết xe đó? Việc quản lý một tổ hợp khổng lồ với các nền văn hóa doanh nghiệp khác nhau, từ tin tức (CNN, CBS) đến giải trí (Paramount, HBO) và công nghệ (TikTok), sẽ là một thách thức khổng lồ. Hơn nữa, thương vụ thâu tóm WBD chắc chắn sẽ phải đối mặt với sự giám sát chặt chẽ từ các cơ quan chống độc quyền, bất chấp sự hậu thuẫn chính trị hiện tại.

Thế giới đang chứng kiến một trong những cuộc tái cấu trúc ngành truyền thông ngoạn mục nhất lịch sử, được đạo diễn bởi một trong những bộ óc kinh doanh sắc sảo nhất thung lũng Silicon. Ván cờ tỷ USD của Larry Ellison chỉ mới bắt đầu, nhưng những nước đi của nó đã và đang định hình lại cách chúng ta tiếp nhận thông tin và giải trí trong tương lai.