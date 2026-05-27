Lãnh đạo Petrovietnam cảnh báo rủi ro từ biến động giá dầu toàn cầu

Tại Hội thảo về tăng trưởng kinh tế 2 con số nằm trong chuỗi sự kiện của Diễn đàn ESG Việt Nam 2026 do báo Dân trí tổ chức chiều 27/5, ông Phạm Tuấn Anh, Thành viên HĐTV, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam), đã có những chia sẻ về quản trị biến động, thích ứng với các biến động địa chính trị, đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia, phấn đấu liên tục tăng trưởng hai con số.

Doanh nghiệp năng lượng đối mặt áp lực lớn từ biến động toàn cầu

Theo ông Phạm Tuấn Anh, trong bối cảnh tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó dự báo, xung đột tại Trung Đông không còn là một vấn đề khu vực đơn thuần, mà đã trở thành một biến số lớn đối với an ninh năng lượng toàn cầu, chuỗi cung ứng, vận tải biển và ổn định kinh tế vĩ mô.

"Với Việt Nam, những biến động này tạo áp lực trực tiếp lên hoạt động dầu khí, điện, khí LNG, xăng dầu và phân bón...", ông nhận định.

Ông Tuấn Anh đánh giá biến động giá dầu thô đã và đang tác động trực tiếp đến doanh thu, chi phí, dòng tiền, tồn kho và hiệu quả sản xuất kinh doanh của Petrovietnam.

"Dù giá dầu tăng có thể hỗ trợ hoạt động thăm dò, khai thác trong ngắn hạn, nhưng biến động quá mạnh và khó dự báo lại làm gia tăng rủi ro về tài chính, đầu tư, tồn kho và biên lợi nhuận, đặc biệt với lĩnh vực lọc hóa dầu", ông nói.

Bên cạnh đó, rủi ro gián đoạn nguồn cung dầu thô cũng gây áp lực lớn lên hoạt động lọc hóa dầu khi doanh nghiệp phải bảo đảm nguồn dầu phù hợp với cấu hình công nghệ của nhà máy.

Ông Phạm Tuấn Anh, Thành viên HĐTV, Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam (Petrovietnam) trình bày tại hội thảo chiều 27/5 (Ảnh: Mạnh Quân - Hải Long - Thành Đông).

"Khi các tuyến vận tải chiến lược bị ảnh hưởng, doanh nghiệp không chỉ đối mặt với giá mua tăng mà còn chịu sức ép về giao hàng, chi phí bảo hiểm, vận chuyển, thanh toán quốc tế và rủi ro hợp đồng", ông phân tích.

Theo lãnh đạo Petrovietnam, biến động giá khí, LNG và điện cũng tạo áp lực lớn đối với chuỗi khí - điện của Việt Nam trong bối cảnh nhu cầu LNG cho phát điện ngày càng tăng.

"Cạnh tranh LNG giữa châu Á và châu Âu cùng rủi ro vận tải tại Trung Đông có thể làm tăng chi phí nhập khẩu, ảnh hưởng đến vận hành các nhà máy điện khí và khả năng cung ứng điện cho nền kinh tế", ông nói.

Ngoài ra, theo lãnh đạo tập đoàn, thị trường xăng dầu trong nước đang chịu tác động đồng thời từ giá dầu thô, giá thành phẩm nhập khẩu, chi phí vốn và độ trễ của cơ chế điều hành giá.

Trong khi đó, lĩnh vực phân bón cũng chịu áp lực từ giá khí đầu vào, chi phí vận chuyển và biến động giá nguyên liệu quốc tế như urê, amoniac, lưu huỳnh khiến doanh nghiệp đối mặt nguy cơ chi phí tăng, tiêu thụ chậm và tồn kho lớn.

Ông Tuấn Anh cũng cảnh báo chuỗi cung ứng vật tư, hóa chất, thiết bị, bảo hiểm, tín dụng và dịch vụ kỹ thuật dầu khí có nguy cơ bị ảnh hưởng lan truyền do ngành dầu khí phụ thuộc lớn vào hệ thống cung ứng và thanh toán quốc tế.

Nhiều giải pháp để tăng tự chủ năng lượng

Theo Thành viên HĐTV Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, xung đột Trung Đông không chỉ tạo sức ép trực tiếp lên hoạt động sản xuất kinh doanh mà còn là phép thử đối với năng lực quản trị biến động, điều hành chuỗi giá trị năng lượng và bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia.

"An ninh năng lượng hiện không chỉ là bảo đảm đủ dầu, khí, điện, xăng dầu hay phân bón trong từng thời điểm, mà còn là khả năng duy trì sản xuất, dự trữ, phân phối và thích ứng trước các cú sốc từ bên ngoài", ông nhận định.

Trước bối cảnh đó, lãnh đạo Petrovietnam xác định phương châm "không bị động, không bất ngờ, không để đứt gãy các cân đối năng lượng", đồng thời chủ động xây dựng nhiều kịch bản ứng phó với biến động giá dầu, gián đoạn nguồn cung dầu thô, thiếu hụt LNG, chi phí vận tải và bảo hiểm tăng cao hay áp lực trên thị trường xăng dầu, phân bón trong nước. Các kịch bản này được cụ thể hóa bằng nhiều giải pháp trên toàn chuỗi giá trị.

Lãnh đạo Petrovietnam nhấn mạnh tập đoàn xác định phương châm "không bị động, không bất ngờ, không để đứt gãy các cân đối năng lượng" (Ảnh: Mạnh Quân - Hải Long - Thành Đông).

"Trong lĩnh vực thăm dò, khai thác, tập đoàn tập trung duy trì sản xuất an toàn, tối ưu sản lượng, nâng cao hệ số thu hồi dầu khí, tăng ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số để giảm phụ thuộc vào nguồn cung bên ngoài", ông nói.

Ở khâu lọc hóa dầu, ông cho biết Petrovietnam đẩy mạnh đa dạng hóa nguồn dầu thô, mở rộng tìm kiếm dầu thay thế phù hợp với cấu hình công nghệ và tăng cường phối hợp với nhà cung cấp, ngân hàng, bảo hiểm nhằm bảo đảm chuỗi cung ứng thông suốt.

Đối với kinh doanh xăng dầu, tập đoàn yêu cầu các đơn vị tăng dự báo nhu cầu, cân đối tồn kho và bảo đảm không để xảy ra thiếu hàng hay gián đoạn cục bộ. Trong lĩnh vực khí, LNG và điện, Petrovietnam tập trung thúc đẩy hạ tầng LNG, kho cảng, đường ống và các dự án điện khí trọng điểm nhằm nâng cao khả năng tự chủ năng lượng.

Song song đó, tập đoàn cũng chú trọng kiểm soát dòng tiền, quản trị rủi ro, tối ưu vận hành và đẩy mạnh chuyển đổi số. Về dài hạn, lãnh đạo tập đoàn cho biết Petrovietnam định hướng phát triển LNG, điện gió ngoài khơi, hydrogen, ammonia xanh, nhiên liệu sạch và các mô hình năng lượng mới để tăng sức chống chịu của hệ thống năng lượng quốc gia và tạo động lực tăng trưởng bền vững.