Lãi suất liên ngân hàng quay đầu giảm mạnh về 4%/năm

Theo số liệu từ Hội Nghiên cứu thị trường liên ngân hàng Việt Nam, ngày 19/8, lãi suất bình quân liên ngân hàng bằng đồng Việt Nam giảm ở tất cả kỳ hạn từ 1 tháng trở xuống so với phiên trước. Mức giảm dao động 0,03-0,9 điểm phần trăm, đưa lãi suất qua đêm xuống 4%/năm, 1 tuần còn 4,3%/năm, 2 tuần ở 5,9%/năm và 1 tháng ở 7%/năm.

Trước đó, ngày 18/8, lãi suất liên ngân hàng VND giảm 0,45-0,9 điểm phần trăm tại các kỳ hạn ngắn, trong khi kỳ hạn 2 tuần và 1 tháng tăng lần lượt 0,08-0,2 điểm phần trăm so với phiên đầu tuần. Lãi suất qua đêm khi đó ở mức 4,9%/năm, 1 tuần 5,4%/năm, 2 tuần 6%/năm và 1 tháng 7,03%/năm.

Như vậy, sau khi tăng trở lại vào đầu tuần, mặt bằng lãi suất trên thị trường liên ngân hàng đã giảm trong 2 phiên liên tiếp, đặc biệt tại các kỳ hạn ngắn. Riêng lãi suất qua đêm giảm 1,8 điểm phần trăm trong 2 ngày 18-19/8, từ 5,8%/năm xuống còn 4%/năm.

Nhân viên kiểm tra giao dịch tiền tại một chi nhánh ngân hàng ở Hà Nội (Ảnh: Thành Đông).

Lãi suất liên ngân hàng là mức lãi suất áp dụng đối với các khoản vay mượn vốn giữa các ngân hàng và tổ chức tín dụng trên thị trường liên ngân hàng. Đây là nguồn vốn ngắn hạn, được các ngân hàng sử dụng để cân đối thanh khoản, đáp ứng nhu cầu thanh toán hoặc bù đắp thiếu hụt vốn tạm thời.

Trong đó, lãi suất liên ngân hàng qua đêm áp dụng cho các khoản vay có thời hạn qua đêm, tức ngân hàng vay vốn trong ngày và thường hoàn trả vào ngày làm việc tiếp theo. Đây là một trong những kỳ hạn được theo dõi phổ biến nhất trên thị trường liên ngân hàng.

Lãi suất qua đêm có thể biến động theo cung - cầu vốn trong hệ thống. Khi một số ngân hàng có nhu cầu vốn ngắn hạn cao hoặc thanh khoản trên thị trường dồi dào hơn, lãi suất có thể tăng hoặc giảm tương ứng.

Do các khoản vay liên ngân hàng chủ yếu phục vụ nhu cầu vốn ngắn hạn giữa các tổ chức tín dụng, diễn biến của lãi suất này thường được xem là một chỉ báo về tình trạng thanh khoản và chi phí vốn ngắn hạn của hệ thống ngân hàng. Tuy nhiên, lãi suất liên ngân hàng không phải là lãi suất mà người dân trực tiếp được hưởng khi gửi tiết kiệm hoặc phải trả khi vay vốn tại ngân hàng.

Lãi suất liên ngân hàng thường phản ánh khá nhanh diễn biến thanh khoản trong hệ thống ngân hàng. Khi nguồn vốn ngắn hạn dồi dào, nhu cầu vay mượn giữa các tổ chức tín dụng giảm, qua đó kéo lãi suất liên ngân hàng đi xuống.

Tuy nhiên, diễn biến này không đồng nghĩa lãi suất huy động và cho vay trên thị trường dân cư, doanh nghiệp sẽ giảm ngay, do các mức lãi suất này chịu tác động của nhiều yếu tố và thường có độ trễ nhất định.

Trong khi lãi suất trên thị trường liên ngân hàng giảm mạnh trong những phiên gần đây, mặt bằng lãi suất huy động tại các ngân hàng vẫn duy trì ở mức cao ở nhiều kỳ hạn.

Theo biểu lãi suất niêm yết ngày 20/8, một số ngân hàng vẫn áp dụng mức trên 7%/năm đối với tiền gửi trung và dài hạn. Mức cao nhất ghi nhận trong bảng là 7,8%/năm tại ACB ở kỳ hạn 12 tháng. Trong khi đó, nhóm Big4 vẫn duy trì mặt bằng thấp hơn, quanh 6,6-6,8%/năm đối với các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên.

Tuy nhiên, trên thực tế, khách hàng trong một số trường hợp có thể hưởng mức lãi suất cao hơn thông qua các chương trình ưu đãi hoặc mã giới thiệu do nhân viên ngân hàng cung cấp. Cá biệt, mức lãi suất tiền gửi thỏa thuận có thể lên tới 8,7%/năm, thậm chí 9,4%/năm tại một số đơn vị.

Như vậy, lãi suất thực tế khách hàng nhận được có thể cao hơn đáng kể so với mức công khai trên website ngân hàng. Tuy nhiên, cần lưu ý các chương trình ưu đãi thường đi kèm điều kiện về số tiền gửi, kỳ hạn, đối tượng khách hàng...