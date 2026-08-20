Biên bản mới nhất của Fed phát tín hiệu gì về lãi suất?

Theo biên bản chi tiết vừa được công bố ngày 19/8, nội bộ Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang chứng kiến sự dịch chuyển đáng kể trong quan điểm điều hành. Số lượng nhà hoạch định chính sách ủng hộ phương án nâng lãi suất để ghìm cương lạm phát tăng lên rõ rệt so với kỳ họp tháng 6 trước đó, đặt các thị trường tài chính toàn cầu vào thế phải tính toán lại lộ trình dòng tiền.

Cuộc tranh luận về lãi suất tại Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đang có dấu hiệu đổi chiều (Ảnh: Getty).

Phe "diều hâu" áp đảo, kịch bản giảm lãi suất bị xóa sổ

Theo ghi nhận từ Reuters, dù Ủy ban Thị trường Mở Liên bang (FOMC) quyết định giữ nguyên lãi suất điều hành ở biên độ 3,5- 3,75%, cuộc bỏ phiếu đã khép lại với tỷ lệ 9-3. Có tới 3 lãnh đạo gồm bà Beth Hammack (Chủ tịch Fed Cleveland), bà Lorie Logan (Chủ tịch Fed Dallas) và ông Neel Kashkari (Chủ tịch Fed Minneapolis) đã công khai bỏ phiếu phản đối để yêu cầu tăng thêm 0,25 điểm phần trăm ngay lập tức.

Biên bản chỉ rõ, một nhóm lớn hơn được mô tả là “nhiều” quan chức nhận định việc tăng chi phí vay sẽ là bước đi bắt buộc nếu giá cả không hạ nhiệt về mức mục tiêu 2%. Lập luận cốt lõi của nhóm này là lạm phát đã neo cao hơn mục tiêu trong suốt hơn 5 năm qua và việc chậm trễ hành động có thể đẩy Fed vào nguy cơ phải áp dụng “một chuỗi biện pháp thắt chặt mạnh hơn và tốn kém hơn ở giai đoạn sau”.

Đáng chú ý nhất, tài liệu cuộc họp lần này hoàn toàn không còn bất kỳ dòng nào đề cập đến khả năng hạ lãi suất. Điều này đánh dấu sự đảo chiều hoàn toàn so với đầu năm, khi giới đầu tư từng kỳ vọng cơ quan này sẽ bắt đầu nới lỏng chính sách trong năm nay.

Giằng co giữa bài toán lạm phát và sức khỏe thị trường việc làm

Sự phân hóa sâu sắc trong nội bộ Fed xuất phát từ những dữ liệu kinh tế trái chiều. Dù thước đo lạm phát ưa thích của Fed là chỉ số chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) trong tháng 6 giảm nhẹ 0,1% so với tháng trước, nhưng tính chung vẫn tăng tới 3,7% so với cùng kỳ năm ngoái, mức cách khá xa vùng an toàn.

Bên cạnh đó, các khảo sát cho thấy kỳ vọng lạm phát tiếp tục đi lên dưới tác động của sự cố vận chuyển dầu khí qua eo biển Hormuz sau các đợt căng thẳng khu vực. Ngay cả khi loại trừ chi phí năng lượng và thuế quan, lạm phát cơ bản vẫn duy trì ở mức cao dai dẳng.

Ở chiều ngược lại, nhóm thiểu số ủng hộ giữ nguyên lãi suất muốn kiên nhẫn quan sát thêm dữ liệu trước kỳ họp giữa tháng 9. Thực tế, thị trường lao động Mỹ đang xuất hiện vết rạn khi số việc làm phi nông nghiệp tháng 7 bất ngờ giảm 23.000 việc làm.

Chủ tịch Fed Kevin Warsh hiện vẫn giữ lập trường thận trọng, ưu tiên đánh giá toàn diện bức tranh việc làm trước khi đưa ra quyết sách kế tiếp.

Thị trường hạ nhiệt kỳ vọng, Fed tính thu hẹp lịch họp

Phản ứng trước các tín hiệu này, giới đầu tư quốc tế đã nhanh chóng điều chỉnh lại dự báo. Dữ liệu từ công cụ Market Probability Tracker của Fed Atlanta cho thấy xác suất Fed tăng lãi suất vào tháng 9 đã giảm mạnh từ 82% xuống còn 56%. Dòng tiền hiện nghiêng về khả năng Fed sẽ giữ nguyên lãi suất trong tháng 9 để chờ đợi thêm số liệu, trước khi tính đến việc tăng lãi suất tại cuộc họp tháng 10 hoặc tháng 12.

Cùng ngày, áp lực trên thị trường tài chính cũng được giải tỏa phần nào sau khi Bộ Tài chính Mỹ thông báo tăng gấp đôi quy mô mua lại trái phiếu chính phủ kỳ hạn dài, giúp hạ nhiệt lợi suất và hỗ trợ thị trường chứng khoán hồi phục.

Bên cạnh câu chuyện lãi suất, Chủ tịch Kevin Warsh còn đưa ra một đề xuất đáng chú ý nhằm cải tổ cách vận hành của cơ quan này, đó là cắt giảm số lượng cuộc họp chính sách từ 8 cuộc xuống còn 6 cuộc mỗi năm. Khoảng cách 2 tháng giữa các kỳ họp được kỳ vọng sẽ giúp ngân hàng trung ương tích lũy đủ dữ liệu kinh tế dày dặn hơn trước khi ra quyết định. Dù vậy, biên bản xác nhận lịch họp trong năm nay vẫn sẽ được giữ nguyên theo kế hoạch cũ.