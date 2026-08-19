Hơn 10 ngân hàng hạ lãi suất cho vay 0,5-2,5%, chuyên gia dự báo đáng chú ý

Sau cuộc họp ngày 13/8 và chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước (NHNN), hơn 10 ngân hàng đã triển khai các gói tín dụng ưu đãi, giảm lãi suất cho vay từ 0,5 đến 2,5 điểm %/năm nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vốn.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh thanh khoản hệ thống ngân hàng chịu áp lực, kéo mặt bằng lãi suất huy động và cho vay tăng. Tại cuộc họp với các tổ chức tín dụng, NHNN yêu cầu các ngân hàng kiểm soát lãi suất phù hợp với diễn biến thị trường, vừa bảo đảm khả năng huy động vốn, vừa duy trì lãi suất cho vay ở mức hợp lý.

Hơn 10 ngân hàng vào cuộc giảm lãi vay

Theo báo cáo mới đây của Chứng khoán HSC, Chính phủ tiếp tục định hướng duy trì mặt bằng lãi suất thấp, thúc đẩy tín dụng vào các lĩnh vực ưu tiên và giảm chi phí vốn cho nền kinh tế. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng dư địa để lãi suất giảm nhanh vẫn hạn chế.

Để hỗ trợ thanh khoản, NHNN tăng cường bơm vốn qua nghiệp vụ thị trường mở (OMO). Tính từ đầu tháng 8, nhà điều hành đã bơm ròng khoảng 12.300 tỷ đồng qua kênh này, với lãi suất 4,5%/năm và kỳ hạn lên tới 91 ngày. Động thái này góp phần ổn định nguồn vốn ngắn hạn và giảm áp lực thanh khoản đối với các ngân hàng.

Song song đó, từ tháng 8, NHNN triển khai chương trình tín dụng ưu đãi dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ và doanh nghiệp thuộc các lĩnh vực ưu tiên. Lãi suất cho vay theo chương trình thấp hơn tối thiểu 1 điểm %/năm so với mức bình quân cùng kỳ hạn mà ngân hàng áp dụng với khách hàng.

Đến nay, hơn 10 ngân hàng, từ nhóm Big4 đến các ngân hàng thương mại cổ phần, đã triển khai các chương trình giảm lãi vay với mức ưu đãi khoảng 0,5-2,5 điểm %/năm.

Các ngân hàng quốc doanh giảm từ 1 điểm %/năm trở lên đối với một số khoản vay trung và dài hạn. Nhiều ngân hàng thương mại cổ phần như MB, SeABank, VPBank, LPBank, NCB, Sacombank... cũng đưa ra các chương trình ưu đãi hoặc điều chỉnh giảm lãi suất cho vay.

Hơn 10 ngân hàng đã triển khai chương trình giảm lãi suất cho vay (Ảnh: DT).

Theo giới phân tích, nếu mặt bằng lãi suất tiếp tục hạ nhiệt, chứng khoán và ngân hàng có thể là hai nhóm ngành hưởng lợi đáng kể.

Đối với thị trường chứng khoán, lãi vay giảm giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí tài chính, qua đó cải thiện lợi nhuận, đặc biệt với những ngành sử dụng đòn bẩy tài chính lớn. Mặt bằng lãi suất thấp hơn cũng có thể hỗ trợ định giá cổ phiếu.

Ngoài ra, nếu lãi suất tiền gửi giảm, một phần dòng tiền có thể dịch chuyển sang các tài sản có mức sinh lời kỳ vọng cao hơn như cổ phiếu. Khi đó, thanh khoản thị trường và nhu cầu vay ký quỹ (margin) có thể được cải thiện.

Với ngành ngân hàng, lãi suất thấp hơn có thể hỗ trợ nhu cầu vay vốn, qua đó thúc đẩy tăng trưởng tín dụng. Chi phí vốn của các nhà băng cũng có cơ hội hạ nhiệt nếu thị trường huy động ổn định.

Khó kỳ vọng lãi suất giảm nhanh

Dù hàng loạt ngân hàng đã tung các gói ưu đãi, HSC cho rằng thị trường chưa nên kỳ vọng mặt bằng lãi suất giảm mạnh và đồng loạt ở tất cả kỳ hạn trong thời gian ngắn.

Nguyên nhân là nhu cầu huy động vốn của các ngân hàng vẫn ở mức cao, trong khi áp lực thanh khoản chưa hoàn toàn biến mất.

Ở góc độ các tổ chức tín dụng, lãnh đạo một số ngân hàng kỳ vọng mặt bằng lãi suất sẽ dần ổn định trong nửa cuối năm 2026. Áp lực huy động vốn có thể giảm khi tăng trưởng tiền gửi toàn hệ thống bắt kịp hơn với tốc độ tăng tín dụng, cùng với việc NHNN tiếp tục điều hành thanh khoản linh hoạt.

Theo đó, lãi suất cho vay được dự báo chủ yếu đi ngang và có khả năng giảm thêm từ nay đến cuối năm, thay vì xuất hiện một đợt giảm mạnh trên diện rộng.

Các biện pháp hỗ trợ thanh khoản của NHNN và những điều chỉnh về cơ chế có thể giúp giảm áp lực vốn ngắn hạn cho hệ thống, nhưng không thay thế được nhu cầu huy động tiền gửi bền vững từ khách hàng.

Vì vậy, ngay cả khi thanh khoản trên thị trường liên ngân hàng ổn định hơn, cạnh tranh huy động vốn trên thị trường dân cư và doanh nghiệp vẫn có thể duy trì. Đây cũng là yếu tố khiến dư địa giảm lãi suất huy động và cho vay trong những tháng cuối năm chưa thực sự lớn.