"Lá chắn" cho không gian sống trước dịch bệnh, ô nhiễm

Với khả năng phân hủy, vô hiệu hóa vi khuẩn, virus, công nghệ bảo vệ kép Streamer và Ion Plasma trên máy lọc không khí góp phần tạo "lá chắn" cho không gian sống trước Covid-19 và ô nhiễm không khí

Trong bối cảnh dịch bệnh, các hoạt động thường ngày của chúng ta hầu hết diễn ra trong tổ ấm. Vì thế, chất lượng không khí trong nhà càng trở nên quan trọng. Những chiếc máy lọc không khí sẽ giúp cải thiện đáng kể chất lượng cho không gian sống. Không chỉ dừng ở mức lọc bụi, khử mùi cơ bản, một số dòng máy hiện nay còn có khả năng phân hủy và vô hiệu hóa virus, vi khuẩn, nấm mốc, ví dụ như máy lọc không khí đến từ thương hiệu Daikin.

Công nghệ bảo vệ kép tăng hiệu quả lọc khí

Hệ thống lọc khí trên các máy lọc không khí hiện nay thường chỉ lọc bụi thô, bụi mịn và mùi. Để tăng hiệu quả loại bỏ các tác nhân gây hại có kích thước rất nhỏ như virus, vi khuẩn, Daikin đã áp dụng công nghệ tiên tiến, tạo nên bộ đôi Streamer và Ion Plasma cho khả năng lọc khí tối ưu. Công nghệ bảo vệ kép độc quyền Daikin giúp phân hủy đến 99,9% virus, vi khuẩn, nấm mốc, chất gây dị ứng bám trên phin lọc bên trong máy và vô hiệu hóa các chất gây hại trong phòng.

Đối với chất có hại bị hút vào bên trong máy, công nghệ Streamer với cơ chế phóng điện plasma tạo ra các dòng electron ở tốc độ cao, kết hợp với các thành phần trong không khí để tạo thành các chất oxy hóa tấn công và phân hủy chất gây hại.

Sức mạnh phân hủy oxy hóa của Streamer gấp 1.000 lần so với phương pháp phóng điện thông thường và tương đương một nguồn nhiệt điện khoảng 100.000 độ C. Nhờ đó, Streamer phân hủy virus, vi khuẩn, nấm mốc bám trên phin lọc một cách hiệu quả, giúp nâng cao khả năng lọc khí. Bên cạnh đó, với các chất có hại lơ lửng trong phòng, công nghệ Ion Plasma tỏa ra hàng chục nghìn ion hoạt tính, kết hợp với các thành phần của không khí để tạo thành các phân tử oxy hóa mạnh như gốc OH. Các phân tử này bám vào bề mặt các chất gây hại, phân hủy protein của chúng bằng oxy hóa. Những chất gây hại đã bị Ion Plasma bắt giữ này tiếp tục bị hút vào máy, giữ lại trên phin lọc và bị Streamer phân hủy.

Sự kết hợp giữa Streamer và Ion Plasma làm nên công nghệ bảo vệ kép vừa phân hủy vừa vô hiệu hóa các chất gây hại bám trên phin lọc lẫn bên ngoài máy, cho không gian sống trong lành hơn.

Công nghệ bảo vệ kép Streamer và Ion Plasma tiên tiến giúp lọc khí sạch, nhanh và triệt để hơn.

Phin lọc tĩnh điện Hepa

Được trang bị phin lọc 3 lớp: phin lọc thô giúp loại bỏ bụi có kích thước lớn, phin lọc mùi làm sạch mùi hôi và phin tĩnh điện Hepa lọc các hạt bụi siêu mịn. Điểm nổi bật là phin lọc Hepa tĩnh điện có thể loại bỏ được bụi mịn có kích thước rất nhỏ đến 0,3 micromet và ít tắc nghẽn hơn so với phin lọc Hepa thông thường. Máy còn được trang bị cảm biến phát hiện bụi và mùi hôi với độ nhạy cao, có thể báo động khi các hạt bụi mịn PM2.5 (hoặc nhỏ hơn) và mùi hôi xuất hiện trong không gian phòng.

Máy lọc không khí Daikin lọc bụi mịn có kích thước từ 0,3 micromet cho bầu không khí sạch hơn.

Nhiều gia đình còn lựa chọn máy lọc khí của Daikin vì tuổi thọ phin lọc tĩnh điện Hepa có thể lên đến 10 năm (*), thay vì chỉ 2-3 năm như một số dòng máy trên thị trường nhằm tiết kiệm chi phí.

Tính năng tạo ẩm bảo vệ sức khỏe cho gia đình

Độ ẩm trong nhà được cân bằng sẽ có lợi cho sức khỏe các thành viên trong gia đình, nhất là khi những ngày thời tiết chuyển mùa Điểm độc đáo trong phương pháp tạo ẩm của Daikin là loại bỏ vi khuẩn trên phin lọc và khay nước tạo ẩm bằng công nghệ Streamer. Hơi nước tỏa ra từ máy được chiếu xạ, khử khuẩn đảm bảo cung cấp hơi ẩm sạch cho cả phòng. Bạn dễ dàng kiểm tra và điều chỉnh độ ẩm với ba mức từ thấp đến cao (từ 40% đến 60%), hiển thị trực tiếp trên máy.

Cải thiện hiệu suất lọc khí nhờ thiết kế thông minh

Với thiết kế hình tháp, các phin lọc được xếp dọc lên nhau, phủ kín thiết diện máy, tất cả không khí hút vào đều được đi qua hệ thống phin lọc và lọc sạch trước khi được thổi ra không gian phòng. Đường hút khí bẩn và đường tỏa khí sạch cách xa nhau, tránh hiện tượng khí bẩn và sạch bị lẫn vào nhau. Máy còn được trang bị khả năng hút bụi từ 3 hướng trái, phải, mặt trước, giúp hút bụi mạnh mẽ và triệt để hơn ở nhiều ngóc ngách.

Phin lọc khử mùi, phin lọc tĩnh điện Hepa được sắp xếp theo chiều dọc giúp lọc khí sạch hơn.

Là một trong những thương hiệu luôn đi đầu về công nghệ và chất lượng, Daikin đã áp dụng những công nghệ tiên tiến nhằm mang đến sản phẩm máy lọc không khí có hiệu suất cao. Thương hiệu xuất xứ từ Nhật này cũng có gần 100 năm kinh nghiệm, mang đến các giải pháp không khí chất lượng cho gia đình.

(*) Trong điều kiện thử nghiệm của Hiệp hội các nhà sản xuất điện Nhật Bản JEM1467. Tuổi thọ phin lọc còn tùy vào điều kiện sử dụng thực tế.

Máy lọc không khí Daikin với công nghệ bảo vệ kép Streamer và Ion Plasma tăng khả năng lọc khí sạch, nhanh và triệt để hơn, phin lọc Hepa tuổi thọ lên đến 10 năm và tính năng tạo ẩm mang lại bầu không khí trong lành cho gia đình.

