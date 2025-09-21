Không gian bếp trở nên tiện nghi, hiện đại và sang trọng hơn cùng Kit Plus

Công ty cổ phần Xây dựng D-Home Việt Nam là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực phân phối thiết bị và phụ kiện hoàn thiện nội thất cao cấp, đặc biệt là các sản phẩm mang thương hiệu Kit Plus.

Với hơn 10 năm kinh nghiệm và hệ thống hơn 50 Đại lý/Nhà phân phối trên toàn quốc, D-Home nỗ lực mang đến những sản phẩm thông minh, bền bỉ và tinh tế, góp phần nâng tầm không gian sống.

Đội ngũ nhân sự D-Home.

D-Home Việt Nam là đơn vị chủ sở hữu và phân phối các sản phẩm Kit Plus tại thị trường Việt Nam.

Các sản phẩm của Kit Plus được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đảm bảo độ bền lâu dài và tính năng vượt trội. Kit Plus nổi bật với các sản phẩm được chế tạo từ vật liệu inox SUS304 đạt tiêu chuẩn JIS G4303:2012 giúp chống ăn mòn và bền bỉ theo thời gian. Sản phẩm mang đến sự an tâm cho người dùng về độ bền và khả năng chịu tải trọng lớn.

Dây chuyền sản xuất phụ kiện hiện đại.

Các sản phẩm thiết bị - phụ kiện tủ bếp Kit Plus giúp tối ưu hóa không gian bếp chật hẹp bằng các giải pháp như kệ góc tủ xoay, kệ xoong nồi, kệ bát đĩa đa năng và hệ thống tủ đồ khô thông minh, tận dụng tối đa mọi góc tủ.

Kit Plus áp dụng những công nghệ hiện đại vào sản phẩm như cơ chế giảm chấn và cơ cấu trợ lực, giúp việc đóng mở cửa tủ, ngăn kéo, kệ bếp trở nên êm ái, không gây tiếng ồn và tăng cường an toàn cho người sử dụng.

Kit Plus cung cấp nhiều mẫu mã và thiết kế đa dạng, phù hợp với mọi phong cách nội thất, từ hiện đại, tối giản cho đến tân cổ điển. Dù không gian bếp nhỏ hay rộng lớn, Kit Plus đều có thể làm nổi bật vẻ đẹp và sự sang trọng của căn bếp.

Với sự kết hợp của thương hiệu thiết bị - phụ kiện tủ bếp cao cấp Kit Plus, bạn sẽ dễ dàng biến không gian bếp của mình thành một không gian hiện đại, tiện nghi và đầy phong cách. Kit Plus không chỉ mang đến chất lượng vượt trội mà còn giúp bạn tiết kiệm thời gian và công sức trong công việc nội trợ.

Nếu bạn đang tìm kiếm giải pháp tối ưu cho tủ bếp, Kit Plus sẽ là người bạn đồng hành đáng tin cậy. D-Home Việt Nam cũng cam kết mang đến dịch vụ khách hàng tận tâm, từ tư vấn thiết kế, lắp đặt đến bảo hành chính hãng cho sản phẩm.

Các dòng sản phẩm nổi bật của Kit Plus

Kệ bát đĩa nâng hạ: Giúp việc lấy bát đĩa dễ dàng hơn, phù hợp với mọi chiều cao người sử dụng.

Kệ xoong nồi ray trượt êm ái: Đóng mở mượt mà, giúp không gian bếp luôn gọn gàng và tiện lợi.

Kệ góc xoay thông minh: Giúp tận dụng tối đa góc tủ bếp, dễ dàng lấy đồ mà không phải khom người.

Chậu - vòi rửa bát: sản phẩm luôn sáng bóng, bền đẹp theo thời gian và không bị hoen ố dù sử dụng trong môi trường ẩm ướt thường xuyên.

Thùng gạo: Giải pháp lưu trữ thông minh cho không gian bếp thêm gọn gàng.

Tủ đồ khô, giá gia vị: Tối ưu hóa không gian lưu trữ thực phẩm và gia vị một cách khoa học.

Kệ bát đĩa nâng hạ.

Kệ xoong nồi ray trượt êm ái

Các dòng sản phẩm nổi bật.

Thông tin liên hệ:

Fanpage: https://www.facebook.com/kitplusvietnam.fanpage/

Website: https://kitplus.vn/

Hotline: 0971 843 943

Văn phòng đại diện:

Hà Nội: DX04 Khu tổng cục 5 - Bộ Công An Tân Triều, Thanh Trì, Hà Nội

Miền Trung :

- 390/1 Hoàng Diệu, phường Hòa Cường, Đà Nẵng.

- Số 151 Hà Bồng, Phường Hòa Xuân, Đà Nẵng.

Miền Nam: Số 14, đường 40 khu đô thị Vạn Phúc, phường Hiệp Bình, TPHCM