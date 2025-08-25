Kinh nghiệm quốc tế về phát triển thị trường carbon và khuyến nghị cho Việt Nam

Thị trường carbon là công cụ chính sách quan trọng giúp các quốc gia hiện thực hóa cam kết giảm phát thải khí nhà kính. Bài học phát triển thị trường carbon từ các quốc gia tiên phong trên thế giới là những gợi ý quan trọng để Việt Nam tham khảo, vừa bảo đảm tính phù hợp với bối cảnh trong nước, vừa đáp ứng yêu cầu hội nhập toàn cầu.

Tọa đàm “Kinh nghiệm quốc tế về phát triển thị trường carbon và một số khuyến nghị cho Việt Nam” không chỉ giới thiệu mô hình thị trường carbon của một số quốc gia, khu vực kinh tế nổi bật, mà còn giúp gợi mở và đưa ra những khuyến nghị cho Việt Nam trong quá trình xây dựng, phát triển thị trường carbon trong nước.

Chương trình có sự tham gia của TS. Nguyễn Sỹ Linh, Trưởng ban Biến đổi khí hậu, Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường (ISPAE), Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

TS. Nguyễn Sỹ Linh, Trưởng ban Biến đổi khí hậu, Viện Chiến lược, Chính sách nông nghiệp và môi trường (ISPAE), Bộ Nông nghiệp và Môi trường (bên phải) - chụp ảnh cùng ông Lê Đắc Thịnh Đồng - Chánh Văn phòng báo Dân trí (Ảnh: Hải Long).

Chương trình nằm trong chuỗi tọa đàm chuyên đề Talk GreenBiz - La bàn tăng trưởng xanh do Quỹ Vì tương lai xanh khởi xướng, hướng đến mục tiêu nâng cao nhận thức và năng lực hành động của Việt Nam trước yêu cầu hình thành thị trường carbon trong nước, đáp ứng yêu cầu của hội nhập.